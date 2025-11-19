Descubre por qué este sábado se reúnen más de doscientas mujeres en Alicante con un fin común

Alrededor de 220 personas se congregan este sábado, 22 de noviembre, en Casa Mediterráneo en el primer Encuentro de Patchwork de Alicante que organiza la asociación Patch Alacant. El acto, que se celebrará de 10 a 17.30 horas, contará con la presencia de mujeres expertas en esta técnica textil artesana de coser piezas para crear una unidad mayor, procedentes de Madrid, Barcelona, Murcia, además de Alicante, Pego, Dénia o Santa Pola.

La asociación Patch Alacant, que preside Charo Muñoz, cuenta con ochenta socias permanentes, de una media de edad de 70 años, que se reúnen cada jueves en el Centro de Asociaciones y Voluntariado de Alicante (en el número 5 de la calle Serrano) para confeccionar sus obras, que incluyen desde colchas a cojines, murales textiles, bolsos, carteras, manteles o alfombras, que con frecuencia exhiben al público.

Mujeres trabajando la técnica del patchwork / INFORMACIÓN

Patch Alacant se fundó en el año 2001 y está abierta a nuevas socias, que suelen viajar a otras ciudades para participar en encuentros de esta técnica y compartir experiencias. "Ahora nos hemos decidido a organizar el primero en Alicante", apunta Paula Vaquero, secretaria de la asociación alicantina, que indica que se instalarán unas mesas centrales en el interior de Casa Mediterráneo y a cada participante se le encargará un pequeño trabajo con un patrón para su elaboración in situ. En el mismo espacio se expondrán varios trabajos realizados por las socias.

Cartel del encuentro en Casa Mediterráneo / INFORMACIÓN

Desde Patch Alacant cada año cosen por una causa común y elaboran una obra solidaria entre todas las socias. Durante los últimos años han realizado una colcha solidaria a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer.