Un donante anónimo cede una pintura de Sorolla al Mubag de Alicante por tres años

Solidaridad filantrópica y anónima. El Museo de Bellas Artes de Alicante ha presentado este miércoles la obra Jardín de la Casa Sorolla (1919), un óleo del artista valenciano que formará parte de la exposición permanente durante los próximos tres años gracias al depósito de un coleccionista particular que no ha querido desvelar su identidad y que permitirá a los alicantinos poder contemplar esta obra, que será expuesta en una muestra en España por primera vez.

El cuadro, que anteriormente ha estado expuesto en Francia, se incluye en la serie de jardines realizada entre 1916 y 1920 por el artista, que se recreó pintando todos los rincones del exterior de su casa madrileña con libertad técnica y expresiva, centrándose en la luz que se filtra entre la vegetación y ofrece toda una explosión de colorido. El carácter íntimo con el que concibe esta obra, una de las últimas de su fecunda carrera artística, le otorga un gran valor entre su vasta producción.

Un momento de la presentación del nuevo depósito del Mubag / Diputación de Alicante

La presentación ha contado con la intervención de Jorge A. Soler, director del Mubag, y Marisa Oropesa, representante del depositante. "La obra Jardín de la Casa Sorolla es un claro ejemplo de la influencia de su tratamiento de la pincelada, color y luz en su paisaje en artistas de Alicante, por lo que integrarla en el museo conlleva a entender mejor nuestro arte en el siglo XX”, ha apuntado Soler, contento de contar con una segunda obra del pintor valenciano en sus instalaciones.

Una vida vinculada a la provincia de Alicante

Sorolla, artista universal español del siglo XIX, sigue la misma trayectoria que la mayoría de sus contemporáneos: estudia en la Real Academia de Bellas Artes de Valencia, es pensionado por la Diputación de Valencia en Roma y a su vuelta se instala en Madrid, donde concurre a las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes. Pero a Sorolla el éxito le llega muy joven, triunfando en las exposiciones celebradas en el extranjero con sus cuadros de realismo social.

El Mubag ya ha contado con otras obras de Sorolla a lo largo de su historia / Héctor Fuentes

La figura de Sorolla se vincula a la provincia de Alicante por diversos acontecimientos. En varias ocasiones reconoció estar muy influenciado por Emilio Sala, pionero en el tratamiento de los efectos de la luz y en el contraste de los colores "y con el que ya comparte espacio en la muestra permanente", destaca Soler. El triunfo internacional cosechado en el Grand Prix de Paris, en 1900, le motiva a realizar una pintura más personal en la que busca potenciar la luz con una paleta más intensa y la provincia de Alicante, en concreto el mar de Jávea, fue el escenario elegido para alcanzar su característico luminismo.

"El artista estuvo en la provincia en seis ocasiones, pues se consideraba un gran amante de Alicante, un lugar con mucha luz", ha aportado Marisa Oropesa, representante del depositante. Precisamente, ese luminismo será el que influenciará en artistas de la provincia, como en Fernando Cabrera, compañero de estudios en la Academia de San Carlos en Valencia, con quien coincidió en los acontecimientos artísticos de la época y junto al que se ubicará su obra.

El retrato de Altamira pintado por Sorolla en 1886, también en el Mubag / Diputación de Alicante

En 1918 el artista se traslada a Alicante para realizar uno de los paneles dedicados a la región valenciana que formaría parte del encargo que recibe de The Hispanic Society of America de Nueva York para decorar su sede. El tema elegido para representar Alicante es El Palmeral de Elche, que realiza en la capital acompañado por dos alicantinos, el que fue su alumno en Madrid, Emilio Varela, y su contemporáneo Heliodoro Guillen.

Una ubicación pensada para convivir en diálogo

Su estela se prolonga en las generaciones posteriores de artistas alicantinos del siglo XX como Mataix Monllor, Vicente Albarranch o Rigoberto Soler, entre otros. Sorolla será la referencia para captar nuestra luz levantina. "Por ello, la obra se ubicará en el último bloque de la exposición permanente, Hacia el cambio de siglo, donde convivirá con otro de sus cuadros y con su maestro Emilio Sola", ha apuntado María José Gadea, técnica de exposiciones del Mubag.

Un bloque en el que se habla del giro estético hacia una pintura costumbrista que se abre al paisaje y a un tratamiento de la luz más moderno, máximas que recoge esta pintura, que pone el broche final a la exposición abriendo el discurso a la obra contemporánea de la colección. Además, se ubica junto al retrato de Rafael Altamira Crevea, también de Sorolla, depositado el pasado mes de junio, por periodo de un año, por parte del Museo Nacional del Prado.