Alacant Open Studios: una oportunidad de descubrir a 80 artistas este fin de semana

Una exposición gigante en la que más de 80 artistas muestran al público simultáneamente una parte de su obra en Alicante. Eso es Alacant Open Studios, una iniciativa de los propios creadores alicantinos que celebra su tercera edición este fin de semana y que brinda al público un recorrido creativo y festivo por 16 puntos de la ciudad.

El éxito de esta convocatoria, que comenzó con 22 artistas en 2023 y aumentó a 65 el pasado año, ha multiplicado de nuevo la participación hasta alcanzar a 81 en esta nueva edición, que se desarrolla entre el viernes 21 y el domingo 23 de noviembre. El pasado año, alrededor de un millar de personas pasó por cada taller abierto y se vendieron más de un centenar de obras. El público puede llevarse a casa piezas de arte originales a precios asequibles siendo la media de unos trescientos euros.

Presentación de Alacant Open Studios 2025 / Héctor Fuentes

El espíritu del proyecto tres años después sigue siendo el mismo: "Abrir los estudios al público y dar difusión a artistas que tengan sus talleres más alejados de la ciudad", apuntan las organizadoras, Perveval Graells y Ana Pastor, que explican que el proyecto nace "de la necesidad de tener espacios para el arte cercanos a los ciudadanos, ante la escasez de galerías", pero también de "educar la mirada del público hacia el arte" y de presentarlo de una forma "desjerarquizada", donde conviven en un mismo espacio artistas consolidados y de larga trayectoria con creadores emergentes que empiezan a mostrar sus obras, "no hay artistas A y artistas B".

"Romper esa barrera entre el público y el artista, que vean dónde trabajamos y que reciban nuestras explicaciones" es uno de los atractivos de este encuentro.

Los artistas han diseñado un mapa con códigos QR sobre la ubicación de cada taller, compartido entre varios, que se puede seguir fácilmente siendo los más alejados del recorrido los de Mariam Cremades, en Benalúa, y David Delgado en el Garbinet.

Mapa de Alacant Open Studios / INFORMACIÓN

Artistas y estudios participantes

Estudio Bañuls : Miguel Bañuls, Pepe Gimeno, Juan Fuster, José Manuel Cámara, Andrea Landa, Garbis Hofman, Mar García Torregrosa y Masttimeglass.

: Miguel Bañuls, Pepe Gimeno, Juan Fuster, José Manuel Cámara, Andrea Landa, Garbis Hofman, Mar García Torregrosa y Masttimeglass. Estudio Eduardo Lastres y Elena Aguilera : Eduardo Lastres, Elena Aguilera y Ana Casanova.

: Eduardo Lastres, Elena Aguilera y Ana Casanova. Estudio Jaume Marzal : Jaume Marzal, Carme Jorques, Conchi Romero, Isabel Rico, Liliana Leal, Elisabeth Perestrelo, Marina Iborra y Salvador Galán.

: Jaume Marzal, Carme Jorques, Conchi Romero, Isabel Rico, Liliana Leal, Elisabeth Perestrelo, Marina Iborra y Salvador Galán. Estudio Morán Berruti : Morán Berruti.

: Morán Berruti. Estudio Delfín : Rubén GoMo (Radioboy+), Aurora Domínguez, Gustavo Valiente, Fornier, Aitana de nit y Bagdad workshop.

: Rubén GoMo (Radioboy+), Aurora Domínguez, Gustavo Valiente, Fornier, Aitana de nit y Bagdad workshop. Estudio Cifo Fango : Juanjo Cifo, Isabel Cumbrera, Itziar Espadas, Jana Peringer y McClay.

: Juanjo Cifo, Isabel Cumbrera, Itziar Espadas, Jana Peringer y McClay. Estudio Aguado24 : Carolina Diego, Ana Pastor, Miriam M. Guirao, Luisa Pastor, Lucía Morate, Massimo Pisani y Candela Prumm.

: Carolina Diego, Ana Pastor, Miriam M. Guirao, Luisa Pastor, Lucía Morate, Massimo Pisani y Candela Prumm. Escuela de escritores : Alba Ferrández, Pilar Sala, Gertrudis Rivalta y Helena Garrote.

: Alba Ferrández, Pilar Sala, Gertrudis Rivalta y Helena Garrote. Estudio Perceval Graells : Perceval Graells, Aurelia Masanet, M Dolores Mulá, Cayetano Ferrández, María Chana, Juan Carlos Nadal, Dionisio Gázquez y Hans Some.

: Perceval Graells, Aurelia Masanet, M Dolores Mulá, Cayetano Ferrández, María Chana, Juan Carlos Nadal, Dionisio Gázquez y Hans Some. Estudio La Lokal : Noelia Keller.

: Noelia Keller. Estudio La Elèctrica : Segimon Vilarasau, Paloma Blanco, Reme Perini y Juan F. Navarro.

: Segimon Vilarasau, Paloma Blanco, Reme Perini y Juan F. Navarro. Estudio Jaibo-Videogenic : José Luis Navarro, Adán Aliaga, Beatriz Freire, Laura Garví y Sergi Hernández.

: José Luis Navarro, Adán Aliaga, Beatriz Freire, Laura Garví y Sergi Hernández. Estudio Juanjo Hernánde z: Juanjo Hernández, Mari Pau Pellín, Paco Aracil, Elvira Pizano y Toni Magro.

z: Juanjo Hernández, Mari Pau Pellín, Paco Aracil, Elvira Pizano y Toni Magro. Estudio Dolor Amor : Loli Moloni, Andrea Moreno, Jose Such, Pablo Bellot, Hunter87 y Kribi Heral.

: Loli Moloni, Andrea Moreno, Jose Such, Pablo Bellot, Hunter87 y Kribi Heral. Estudio DelgadoDavid : Delgadodavid, Aurelio Ayela, Juan Carlos Rayas, Marisa González y Pepe Pétalo.

: Delgadodavid, Aurelio Ayela, Juan Carlos Rayas, Marisa González y Pepe Pétalo. Estudio Mariam Cremades: Mariam Cremades, Jabalenzuela, Mariano Gutiérrez, Antonio Gálvez, eliaSere y Javier Pastor.

Varios de los artistas participantes en la tercera edición de la convocatoria, en el taller de Perceval Graells / Héctor Fuentes

Además de las exposiciones, habrá actuaciones en directo en algunos de los estudios. Los estudios con música en directo son los siguientes:

Estudio Bañuls: DJ Rogger Magic el viernes 21, sábado 22 y domingo 23

Estudio Delfín: actuación de Soviet Gym electrónica el sábado 22

Estudio Mariam Cremades: actuación DJ Toni de Confetti el sábado 22 de 19 a 22h

Estudio Perceval Graells: actuación DJ Roberto Ruiz el viernes 21 de 20 a 22h

Horario de visitas

Viernes, 21 de noviembre: de 17 a 22 horas

Sábado, 22 de noviembre: de 11 a 14.30 horas y de 17 a 22 horas

Domingo, 23 de noviembre: de 11 a 14.30 horas

Con vistas a futuras ediciones

La presentación del programa de Alacant Open Studios, a la que han acudido numerosos creadores participantes, siempre sirve de foro de reflexión para plantear nuevas cuestiones con vistas a futuras ediciones y la posibilidad de ampliar los días de apertura al público.

Al tratarse de una iniciativa particular de los propios creadores, sin ayudas públicas, estos defienden su independencia frente a las instituciones, ya que ello les deja libertad de acción. "Alacant Open Studios es independiente, altruista, abierta, solidaria, asamblearia y horizontal, que se diferencia de otras propuestas más elitistas de arte en otras ciudades", ha apuntado José Luis Navarro, mientras Dionisio Gázquez ha señalado que es una oportunidad de que la ciudad apoye al arte contemporáneo recogiendo el testigo de la apuesta emprendida en el pasado por figuras como Eusebio Sempere con la creación del museo.

Respecto a si el Ayuntamiento de Alicante podría o no intervenir en la difusión de la iniciativa, en especial con los turistas que llegan a la ciudad, algunos asistentes, como Aurora Domínguez, han criticado la oferta turística que diseña el ayuntamiento donde "el modelo de ciudad que se vende al exterior es un poco obsoleto" y el turista viene "a comer, a beber y a tomar el sol, como en el franquismo". No obstante, otros han planteado presentar alguna propuesta futura de apoyo o colaboración en próximas ediciones, una vez la iniciativa ya se ha consolidado con estas tres ediciones.

Al respecto, también han apuntado los peligros del turismo masivo y la gentrificación, que ya ha conllevado la desaparición del estudio de uno de los artistas el pasado año, José Such, como ha sucedido en otras ciudades europeas, donde los artistas se asientan en barrios, los convierten en zonas cool "y acaban siendo expulsados por los fondos buitre", han puesto de manifiesto, tras calificar Alacant Open Studios de "espacios de resistencia".