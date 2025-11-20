La Banda de Late Motiv rinde tributo a los Beatles en Alicante con un gran número de artistas invitados

Alicante se prepara para un viaje musical con Beatles Monumental, el espectáculo creado por La Banda de Late Motiv, que llegará en directo a la Sala The One el próximo viernes 21 de noviembre. Este homenaje conmemora el 60º aniversario de la histórica visita de los Beatles a España en 1965, cuando el cuarteto de Liverpool ofreció dos conciertos en Madrid y Barcelona en medio de un contexto político y social complejo, donde incluso el régimen franquista intentó frenar el fenómeno que marcaría para siempre la historia de la música popular.

Encabezado por Litus (voz y guitarra) y acompañado por una formación de lujo que cuenta Pablo Novoa (Golpes Bajos, Los Ronaldos) a la guitarra, Coke Santos (Mastretta, Josele Santiago) a la batería, Mac Hernández (Ariel Rot, Burning, Coque Malla) al bajo y Érika López (Alondra Bentley) en los teclados, el grupo interpretará más de hora y media de grandes éxitos de todas las etapas de los Beatles, cuidadosamente seleccionados y arreglados para la ocasión.

Cartel oficial de la llegada de Beatles Monumental a Alicante / INFORMACIÓN

Cada ciudad de la gira contará con artistas invitados que elegirán sus temas favoritos para interpretarlos junto a la banda. En Alicante participarán Nat Simons, Jaime G. Soriano (Sexy Sadie), Juanalberto (Niños Mutantes), Aurelio Morata (Los Rebeldes), Jaime Perpiñá y Rosco. Además, contarán con las alicantinas Las Chavalas como grupo invitado. El concierto se celebrará este viernes 21 de noviembre, a las 20.30 horas, en la Sala The One de San Vicente del Raspeig.

Será una oportunidad única para revivir las canciones más legendarias de los Beatles desde una perspectiva nueva. Las entradas están disponibles en la web de Rubio Produccions desde 17 euros. Tras su estreno con lleno absoluto en el Auditorium de Palma (Mallorca) el pasado 2 de marzo, con más de 900 asistentes y la participación de Pancho Varona, Lorenzo Santamaría, Rufus T. Firefly, La Granja, L.A. y Sexy Sadie, entre otros, Beatles Monumental llega a Alicante como una de las seis paradas de la gira conmemorativa impulsada por Rubio Produccions y OK Mobility.