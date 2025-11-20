La Banda de Late Motiv rinde tributo a los Beatles en Alicante con un gran número de artistas invitados
La formación liderada por Litus presenta este viernes en la Sala The One de San Vicente del Raspeig el espectáculo Beatles Monumental, un homenaje que conmemora el 60º aniversario de la visita de la banda de Liverpool a España
Alicante se prepara para un viaje musical con Beatles Monumental, el espectáculo creado por La Banda de Late Motiv, que llegará en directo a la Sala The One el próximo viernes 21 de noviembre. Este homenaje conmemora el 60º aniversario de la histórica visita de los Beatles a España en 1965, cuando el cuarteto de Liverpool ofreció dos conciertos en Madrid y Barcelona en medio de un contexto político y social complejo, donde incluso el régimen franquista intentó frenar el fenómeno que marcaría para siempre la historia de la música popular.
Encabezado por Litus (voz y guitarra) y acompañado por una formación de lujo que cuenta Pablo Novoa (Golpes Bajos, Los Ronaldos) a la guitarra, Coke Santos (Mastretta, Josele Santiago) a la batería, Mac Hernández (Ariel Rot, Burning, Coque Malla) al bajo y Érika López (Alondra Bentley) en los teclados, el grupo interpretará más de hora y media de grandes éxitos de todas las etapas de los Beatles, cuidadosamente seleccionados y arreglados para la ocasión.
Cada ciudad de la gira contará con artistas invitados que elegirán sus temas favoritos para interpretarlos junto a la banda. En Alicante participarán Nat Simons, Jaime G. Soriano (Sexy Sadie), Juanalberto (Niños Mutantes), Aurelio Morata (Los Rebeldes), Jaime Perpiñá y Rosco. Además, contarán con las alicantinas Las Chavalas como grupo invitado. El concierto se celebrará este viernes 21 de noviembre, a las 20.30 horas, en la Sala The One de San Vicente del Raspeig.
Será una oportunidad única para revivir las canciones más legendarias de los Beatles desde una perspectiva nueva. Las entradas están disponibles en la web de Rubio Produccions desde 17 euros. Tras su estreno con lleno absoluto en el Auditorium de Palma (Mallorca) el pasado 2 de marzo, con más de 900 asistentes y la participación de Pancho Varona, Lorenzo Santamaría, Rufus T. Firefly, La Granja, L.A. y Sexy Sadie, entre otros, Beatles Monumental llega a Alicante como una de las seis paradas de la gira conmemorativa impulsada por Rubio Produccions y OK Mobility.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un juzgado investiga en San Vicente el troceo irregular de una parcela en 17
- Torrevieja restringe el día de las Paellas para evitar que derive en un macrobotellón y exigirá autorización a los menores de edad
- Así es el nuevo hotel de la cadena Hilton que ha abierto a dos kilómetros de las playas de Elche
- El fiscal pide la pena máxima al empresario acusado de un siniestro laboral que dejó parapléjico a un joven en Alicante
- Vandalizan el negocio de la madre del agitador ultra Vito Quiles en Elche
- Un menor apuñala a otro en Torrevieja
- Myflats cambia el paso y levantará su primer apartahotel en la playa de San Juan
- Un bar franquista se cuela en la quinta edición del Concurso Arroz y Costra de Orihuela