El MACA reivindica una cultura accesible para todos con unas jornadas inclusivas en Alicante

Una cultura accesible para todos. El Museo de Arte Contemporáneo de Alicante prepara una nueva edición de TODAS las personas MACA, unas jornadas dedicadas a visibilizar a las personas con discapacidad y a reivindicar su presencia activa en el ámbito cultural y artístico, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre.

En su octava edición, las jornadas, que se desarrollarán los días 28 y 29 de noviembre y 3 de diciembre, incluirán talleres, música, exposiciones, un pódcast en directo y encuentros con artistas y colectivos. El museo se transformará en un laboratorio de ideas, sonidos y emociones donde las fronteras entre público y creador se desdibujan, dando paso a un diálogo abierto, inclusivo y transformador.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha señalado “la importancia de poner en valor la capacidad de todas las personas, independientemente de sus condiciones, y la necesidad de promover programas como este que estimulen su creatividad y les hagan ser protagonistas de las distintas propuestas artísticas”. “Con esta octava edición, a la que se suman nuevos colaboradores, queda claro que la inclusión real en la cultura debe ser un objetivo prioritario”, ha añadido.

Un momento de la actividad durante las jornadas celebradas en el año 2021 / PILAR CORTÉS

Esta edición está diseñada, coordinada y desarrollada por Daguten. Escuela Gráfica de Barrio, con la implicación de Extrarradio. Arte e Inclusión Social, y la colaboración de COCEMFE Alicante y el Centro San Rafael – Fundación Estima.

Una programación variada

La primera jornada tendrá lugar el viernes 28 de noviembre. Comenzará a las 10.30 horas con la exposición La Llavor Artística – Lo que brota, una propuesta visual que se desplegará en la fachada del MACA a través de cinco grandes lonas creadas por los artistas de La Llavor Artística, que permanecerán visibles durante todo el mes de diciembre.

A las 18 horas se celebrará el encuentro abierto El arte que nos une, en el que participarán COCEMFE Alicante, el Centro San Rafael – Fundación Estima y dos artistas residentes de La Llavor Artística. Compartirán cómo viven su práctica creativa, qué les mueve y cómo conciben el arte como espacio de encuentro, aprendizaje y crecimiento. A las 19 horas, los artistas de La Llavor Artística visitarán el MACA para grabar un nuevo episodio de su pódcast Nuevos Amigos.

Exposición "Lo que brota" de La Llavor Artística. Resultado de un programa de residencias inclusivas. / Pilar Cortés

El sábado 29 de noviembre se realizará una visita a la Colección Eusebio Sempere a las 11 horas, donde se recorrerá la vida y obra del artista desde una mirada inclusiva y accesible. Para esta actividad será necesaria inscripción previa. Media hora más tarde, el Laboratorio de Libros Sentidos invitará a descubrir los libros desde el cuerpo y los sentidos, en una propuesta desarrollada por María Maraña y coordinada por Va de Cuentos. Esta actividad, dirigida a niños de 5 a 12 años, también requiere inscripción previa.

A las 12 horas, la música inclusiva llenará la Plaza de Santa María con la charanga de la Asociación Musical San Antón de Elda, que pondrá banda sonora al encuentro. A su alrededor, la serigrafía participativa, coordinada por Daguten. Escuela Gráfica de Barrio, invitará a experimentar con el arte de forma práctica, accesible y divertida, convirtiendo la plaza en un taller al aire libre.

Por último, el miércoles 3 de diciembre, a las 10.30 horas, tendrá lugar la creación de un mural participativo que simbolizará la presencia de todas las personas unidas en un mismo espacio creativo: un gesto colectivo que representa inclusión, empatía e igualdad desde el lenguaje universal del arte.