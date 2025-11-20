De Platero y Tú a La Gripe y Tú: ¿pueden los músicos de un grupo formar su banda tributo?

Ellos no se consideran una banda tributo. Que dos de los miembros originales, además compositores de los propios temas, sigan tocándolos descarta automáticamente esa etiqueta tan tabú en la industria del rock. Pero tampoco pueden considerarse Platero y Tú como tal, ya que faltan dos de los componentes esenciales de la banda: Fito Cabrales (Fito & Fitipaldis) e Iñaki Antón Uoho (Extremoduro, Inconscientes, Rebrote).

Nacidos para reproducir lo más fielmente posible la energía que la banda desprendía en sus directos, La Gripe y Tú surgió por pura casualidad. El 15 de diciembre de 2023, a las puertas de la Navidad, los seguidores del rock español encontraron bajo el árbol un regalo inesperado: dos miembros de la extinta formación, pionera del rock and roll callejero que después replicarían grupos como Extremoduro o Marea, habían participado en un homenaje interpretando algunos temas clásicos.

El batería Jesús García y el bajista Juantxu Olano volvieron a subirse a un escenario, junto a otras once bandas nacionales, para tocar en vivo algunos de los éxitos de Platero y Tú. Para la ocasión se unieron a Fran Malanoche, guitarrista y vocalista de Malanoche, y el gran recibimiento del recital, marcado por la expectación previa, les llevó a plantearse repetir en una gira aquello que sucedió en la sala Terminal de Bilbao como una actuación puntual.

Imagen de archivo de Platero y Tú / INFORMACIÓN

Ahora, se han embarcado en una gira por todo el país que aterriza este sábado 22 de noviembre en la sala Marearock de Alicante. El concierto, con apertura de puertas a las 22 horas, supone el reencuentro de los seguidores de Platero y Tú con la esencia que catapultó a la banda, convertida desde entonces en un auténtico mito. Las entradas se pueden adquirir a través de la página web de enterticket al precio de 20 euros más gastos de gestión.

Una gira para reconectar con la gente

Un regreso a los escenarios, aunque sea en este formato, supone un aliciente para aquellos seguidores de la banda que recuerdan con añoranza los años de bonanza del grupo, consagrado por discos como Muy deficiente o Hay poco rock'n'roll. "La respuesta de la gente está siendo enorme, muy emotiva, y sentimos un agradecimiento constante por parte del público. Los que vayan el sábado a Alicante saldrán encantados y arrollados de recuerdos vividos hace años que les van a resultar muy gratos", apunta el batería Jesús García Maguila.

No obstante, hay algo aún más importante que la nostalgia: brindar a las nuevas generaciones la oportunidad de vivir en directo un sentimiento al que se han sumado tarde, cuando la banda ya se había disuelto. La actividad de Platero y Tú cesó en 2002, pero eso no ha frenado un eco que continúa resonando con fuerza. "Nos estamos dando cuenta de que viene mucha gente nueva que se está, digamos, apuntando ahora a la historia, o que nos ha ido siguiendo estos años porque ha escuchado la música y le mola. Y eso también nos sorprende mucho", admite.

Cartel de la gira nacional que hará La Gripe interpretando los clásicos de Platero y Tú / INFORMACIÓN

Ese sentido de pertenencia, construido desde cero para muchos, cobra especial relevancia después de que la banda anunciara su disolución de forma unilateral, sin una despedida sobre los escenarios. "En parte se lo debemos al público, y en parte es algo que no queríamos dejar morir. Todavía tenemos la capacidad de hacerlo y de llevarlo a cabo. Mientras haya gente que quiera venir a vernos y disfrutar, seguiremos haciéndolo posible".

El germen musical de La Gripe

El nombre de La Gripe y Tú no es casualidad. Cuando la banda decidió poner fin a su andadura, Fito continuó apostando por su proyecto como Fito & Fitipaldis, Iñaki Antón Uoho pasó a formar parte de Extremoduro definitivamente, alternándolo con su labor como productor de muchos otros grupos, y Juantxu Olano Mongol y Jesús García Maguila formaron La Gripe. Este proyecto, creado como una banda de rock, acaba editando tres discos de la talla de Empapado en sudor, Animal y Tu infierno.

Foto promocional de La Gripe cedida por El Dromeario Records / INFORMACIÓN

"Hace 15 y 20 años, cuando comenzamos con La Gripe, podríamos haber hecho esto desde un punto de vista comercial, pero nunca quisimos. Ahora, en cambio, hemos decidido hacer esta gira porque nos sentimos en deuda con la gente", apunta el batería, que admite que "no hubo una despedida como Dios manda". No obstante, recalca que el grupo "no es un tributo, sino lo más parecido que podemos ofrecer a aquello que vivimos en aquellos tiempos".

Durante la presentación de su nuevo disco El monte de los aullidos, Fito Cabrales ha sido preguntado en reitadas ocasiones sobre la posible vuelta de Platero y Tú. La respuesta de Maguila deja abierta la puerta a ese reencuentro en un futuro: "Ninguno de nosotros puede decir que no pueda existir la posibilidad. Otra cosa es que ahora mismo sea imposible, pues Fito empieza una gira impresionante con su nuevo disco, Uoho tiene su nuevo proyecto personal… Pero eso no quita que, más adelante, si nos apetece a todos, podamos volver los cuatro. Sería bienvenido".