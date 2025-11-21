El ilicitano que dominará el Benidorm Fest 2026: Sergio Jaén se queda 17 de las 18 escenografías

El Benidorm Fest 2026 aún no ha encendido las luces del Palau d'Esports l'Illa, pero ya tiene protagonista absoluto. Y no, no es ningún artista. Ni una canción filtrada. Ni un rumor eurodramático. Es un nombre que en los últimos dos años se ha vuelto sinónimo de “esto va a quedar increíble”: Sergio Jaén, el director artístico ilicitano que llevó a Austria a ganar Eurovisión 2025, es el nuevo “señor de las escenografías” del festival alicantino.

Según adelantó Eurovisión Spain en exclusiva, Jaén será el responsable de la puesta en escena de 17 de las 18 candidaturas del certamen. Es una cifra que no necesita adjetivos: habla sola. Y marca un antes y un después en el funcionamiento del Benidorm Fest, ya que cada artista o discográfica contrataba a su propio director creativo, lo que daba como resultado un mosaico de estilos y equipos independientes dentro del mismo festival.

Este año, no. Este año, casi todo pasa por sus manos.

Austria gana Eurovisión 2025 y España queda 24 con Melody y "Esa Diva" / Europa Press

Del triunfo con Austria a la dirección artística de Benidorm

La noticia llega en el mejor momento de su carrera. Sergio Jaén “vuelve a casa” tras lograr algo que muy pocos pueden decir: ganó Eurovisión 2025 como director artístico de Austria, con el tema Wasted Love de JJ. Y lo hizo firmando también las propuestas de Finlandia y Chipre en Basilea. Pero su nombre ya venía sonando fuerte desde 2024, cuando la escenografía de Doomsday Blue para Irlanda llamó la atención por su creatividad y su ambición. Ese fue el primer aviso. Lo de Austria, la confirmación definitiva.

Por eso RTVE apuesta ahora por él para asumir toda la dirección artística del Benidorm Fest 2026. Una responsabilidad gigantesca que él mismo definió así al hacerse público el puesto: "Es un verdadero honor asumir la dirección artística del Benidorm Fest 2026. Nos pondremos al servicio de los artistas para crear puestas en escena con profundidad, que cuenten una historia". Y añadió: "Explorar nuevas ideas y llevar aún más lejos el nivel creativo del festival" es uno de sus objetivos.

Un refuerzo nórdico que cambia el tablero

La gran novedad no se queda ahí. También se incorpora Ari Levelä como director visual, encargado de escenografía e iluminación. Su nombre resulta familiar a quienes siguen las preselecciones europeas: es el responsable del UMK finlandés desde 2020, un formato reconocido por su factura impecable.

Jaén y Levelä ya trabajaron juntos en 2025 para las delegaciones de Austria y Chipre, así que el tándem llega probado. Es un movimiento que apunta a una edición más cohesionada, con una estética común y una dirección técnica más unificada.

Sergio Jaén celebra la victoria junto al resto del equipo artístico de Austria. / Martin Meissner / AP

Y un equipo estable que continúa creciendo

El Benidorm Fest también consolida su estructura detrás de las cámaras. José María Payueta vuelve a ponerse al frente de la producción ejecutiva y Mercè Llorens repite como realizadora por tercer año consecutivo, después de su paso por Eurovisión Junior 2024 en Madrid.

Ambos se integran en una edición que celebra su quinto aniversario y que, por primera vez, trabajará bajo un paraguas creativo unificado, con todas las piezas del equipo alineadas en una misma dirección artística.

Una edición que apunta a ser la más unificada de la historia

No se han desvelado las canciones. No hay escenografías todavía. Solo conocemos a los participantes. Pero sí hay un dato clave: 17 de 18 propuestas bajo una sola dirección artística. Y, en el mundo del Benidorm Fest, eso lo cambia todo. Si algo está claro es que esta quinta edición llegará con una identidad visual muy definida y con un equipo que, según los antecedentes, promete elevar la exigencia técnica del festival.

Y a falta de conocer cómo suenan las canciones o las puestas en escena, una cosa es segura: este año, en el Benidorm Fest 2026, se va a hablar mucho de Sergio Jaén.