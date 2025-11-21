Busot en Corto: una tarde para ver historias premiadas con sello alicantino

El Festival de Cine de Alicante continúa con su apuesta por acercar el cine a la provincia y presenta Busot en Corto, una iniciativa que visibiliza a los creadores alicantinos con la proyección de un ciclo de cortometrajes. El certamen sigue así su labor de llevar el cine a diferentes rincones de la provincia tras las experiencias llevadas a cabo en Santa Faz o en San Vicente del Raspeig, entre otras localidades.

Este ciclo, que se celebrará el próximo 28 de noviembre a las 20 horas en la Casa de Cultura de Busot, reunirá seis trabajos recientes de cineastas de la provincia, muchos de ellos reconocidos y premiados en festivales nacionales e internacionales. La entrada es libre.

La sesión se abrirá con Sexo a los 70, dirigido por la actriz alicantina Vanesa Romero y que cuenta en el reparto con Fernando Colomo y Mamen García. Una propuesta original que está cosechando un notable recorrido internacional, con reconocimientos como el premio al Mejor Cortometraje Internacional en la 40ª edición del Festival de Mar del Plata, además de figurar entre los candidatos a los Premios Goya.

Salva Reina y Mariona Terés en Pequeño, de Meka Rivera y Álvaro G. Company / INFORMACIÓN

A continuación, se proyectará Pequeño, de los directores alicantinos Meka Rivera y Álvaro G. Company. Protagonizado por Mariona Terés y Salva Reina, es una comedia dramática con toques de ciencia ficción que sorprende al público por su singular premisa y sus brillantes momentos narrativos.

Seguidamente llegará el turno del emotivo corto Maruja, de Álvaro García Company, protagonizado por María José Alfonso. Una obra que aborda la soledad no deseada en las personas mayores, que ha recibido el Primer Premio de la sección Cortometrajes Loterías del Festival de Cine de San Sebastián, además de sumar más de 15 galardones y 80 selecciones en festivales de todo el mundo.

María José Alfonso en "Maruja", de Álvaro G. Company / INFORMACIÓN

El ciclo continuará con Perromaquia, de Borja López Ferrer, protagonizado por Fernando Corral y Lidia Mínguez. Este falso documental presenta una realidad alternativa donde las plazas de toros están ocupadas por perros y los perreros "perrean perros". A través de una entrevista al legendario perrero Fernando, el corto ofrece una visión irónica y crítica del universo de la perromaquia en España.

Imagen del corto "Perromaquia", de Borja López / INFORMACIÓN

La programación se cerrará con dos obras del multipremiado director alicantino David Valero. En Space Frankie, protagonizado por Morgan Blasco y Elia Sanmartín. Valero narra la historia de Paco, un pescador solitario de un pequeño pueblo cuya vida cambia tras el hallazgo de un misterioso artefacto. Finalmente, Orquesta Los Bengalas cuenta en el reparto con José A. Téllez de Cepéda, Alejandro Tous, José Navarro, Pepe Naranjo y Julián García y muestra la historia de cuatro amigos jubilados que llevan más de 30 años tocando en fiestas populares y que enfrentan un inesperado giro en su trayectoria.

"Orquesta Los Bengalas", de David Valero / INFORMACIÓN

El inicio de una nueva colaboración

Alejandro Morant, alcalde de Busot ha comentado que "es una enorme satisfacción para nuestro municipio que el Festival de Cine de Alicante nos dé la oportunidad de acercar el cine a nuestros vecinos a través del Busot en Corto. Esta forma de promocionar a los directores, productores y actores y actrices de nuestra tierra es también creer y potenciar el talento alicantino", tras reconocer a Vicente Seva y a su equipo "por proponernos como sede de esta iniciativa que nos permite ampliar la oferta cultural que se ofrece a nuestros vecinos".

Presentación del ciclo de cortometrajes Busot en Corto / INFORMACIÓN

El festival sigue con su propósito de "llevar el cine a toda la provincia, promocionar nuestra programación entre el público más cercano y seguir integrando nuevas sedes, como es el caso de Busot", ha manifestado el director, Vicente Seva, que agradece a Morant su colaboración para hacer posible esta actividad, "que espero sea la primera de muchas en las que colaborar en pro de la cultura y el cine".