GIRA OT 2025
Concierto de OT 2025 en Alicante: la fecha que muchos fans esperaban ya es oficial
Prime Video confirma la cita y pone a la venta las entradas para la gira de OT 2025
Operación Triunfo vuelve a la carretera y Alicante puede presumir de tener una de las paradas más deseadas de la GiraOT 2025. El tour ya ha confirmado su fecha en la ciudad y lo hace por la puerta grande: el 17 de julio de 2026, en el recinto de El Muelle Live, junto al puerto alicantino. El anuncio ha desatado la emoción del fandom, especialmente entre quienes están siguiendo la edición muy de cerca… y más aún entre los que viven en la provincia.
Y no es para menos: esta edición de OT ha tenido sabor alicantino desde el primer día. Claudia Arenas, de Alicante, que sigue en la Academia con una proyección que no deja de crecer gala tras gala. Y Salma de Diego, la "benidormense" de Finestrat que fue explusada en la tercera gala, ha logrado ganarse el cariño del público y sumar muchos seguidores desde su paso por el programa. Con este contexto, el concierto en Alicante tiene un atractivo especial.
Entradas para el concierto de OT en Alicante: precios y zonas
Alicante vive un momento dulce en materia de grandes citas musicales, y la llegada de la gira de OT lo confirma. La organización ha puesto a la venta dos tipos de entrada que ya están disponibles en la web oficial de la gira:
- Front Stage: 60 € + 6 € de gastos de gestión
- General: 45 € + 4,5 € de gastos de gestión
Las entradas para el concierto de OT en Alicante están volando a buen ritmo y es probable que las zonas más cercanas al escenario se agoten antes de lo previsto.
El Muelle Live, el escenario elegido para OT en Alicante
La gira de OT aterrizará en uno de los recintos más singulares de la ciudad. El Muelle Live se ha convertido en un punto de referencia para grandes conciertos gracias a su ubicación junto al mar, su amplia zona de acceso y un formato que permite disfrutar del directo con mucha cercanía.
Además, el entorno convierte cualquier concierto en una experiencia diferente: el paseo marítimo a un paso, el centro de la ciudad muy cerca y un ambiente perfecto para un show de verano.
Alicante, una parada clave dentro de la gira OT
El concierto de OT en Alicante llega en plena temporada alta, un momento ideal para reunir a fans de toda la provincia y también a quienes vendrán desde fuera. La ciudad encaja de lleno en la estrategia de la gira, que busca acercar el espectáculo a puntos clave del mapa más allá de las grandes capitales.
La presencia de concursantes de la provincia en la edición, con Claudia como una de las favoritas del público y Salama como una de las participantes más carismáticas, añade un componente emocional que convierte esta parada en algo más que una fecha del calendario.
Lo que se sabe por ahora de la gira OT
El tour reunirá a todos los concursantes de la edición emitida en Prime Video y presentará las canciones más emblemáticas del programa con una producción renovada. La visita a Alicante será una de las citas más esperadas del tramo estival, tanto por el entorno como por la conexión directa con el talento local.
Todo apunta a que el concierto de OT en Alicante será uno de los eventos del verano. Y ahora sí: fecha confirmada, entradas disponibles y cuenta atrás en marcha.
