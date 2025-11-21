Fin de semana | Exposiciones
Dos exposiciones para disfrutar este fin de semana en Alicante
La provincia recibe la muestra fotográfica El alma del bosque en el Museo Ca Lambert de Xàbia y la selección de trabajos del colectivo Hyperline de mano de la barbería Barber Studio 20, situada en el Pau 5 de Sant Joan d'Alacant
Una fotografía diferente
El alma del bosque
Lugar: Museo Ca Lambert (Carrer Major, 40, Xàbia)
Hasta: el 30 de noviembre
El alma del bosque es el resultado de cuatro años de investigación de César Blasco y Rafael Pablos, con sus pruebas y errores con diferentes técnicas y productos hasta conseguir el efecto perseguido de crear unas fotografías que desprenda su propia luz, introduciendo la sensación en el espectador en un mundo donde lo representado adquiere su propia vida.
Las fotografías han sido realizadas con película infrarroja y son una selección de las realizadas después de recorrer 5.700 kilómetros por las provincias de Castilla y León, que ahora se exponen en el Festival Internacional de Fotografía Española e Iberoamericana Ojos Rojos, que se celebra en Dénia y Xàbia hasta finales de noviembre.
«Hemos querido dar un paso más y buscar otro tipo de presentación fotográfica , sin pretender para nada que sea ni mejor ni peor, simplemente distinto», apuntan.
El colectivo Hyperline lleva sus obras a una barbería
Colectiva
Lugar: Barber Studio 20 (Maestro José Garberí Serrano 14, Sant Joan d'Alacant)
Hasta: diciembre
La barbería Barber Studio 20 en el Pau 5 de Sant Joan d'Alacant ha empezado a mostrar en sus instalaciones propuestas artísticas ante el páramo cultural existente en esa zona. Tras acoger la obra de Pepe Pétalo, reúne ahora una selección de trabajos del colectivo Hyperline, un grupo de jóvenes artistas alicantinos formado por Carla Manrique, Pablo Ruiz, Baire, Iris Fernández y Mario Gumiel, cada uno con su estilo único, pero con el mismo propósito de generar emociones a través de sus propuestas artísticas.
