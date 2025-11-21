Los mejores conciertos que disfrutar este fin de semana en la provincia de Alicante

León Benavente levanta el telón de la nueva sala

Un estreno por todo lo alto. León Benavente, considerado actualmente uno de los mejores grupos del momento, llega mañana a las 21 horas a la sala Baltimore Live (Marmarela) de Alicante para presentar su nuevo trabajo, Nueva sinfonía sobre el caos, en el que muestran un cambio en su sonido respecto a discos anteriores, fruto de un proceso minucioso en el que los cuatro miembros han trabajado cada detalle y que describen como «un matrimonio a cuatro» en busca constante de evolución, con temas diseñados para generar en directo un momento mágico y envolvente, algo que llevan más de 20 años consiguiendo gracias a la química total que mantienen con su público. Su actual gira culminará a primeros de enero en Madrid con un final apoteósico en el Movistar Arena, donde ofrecerán una gala especial acompañados por varias bandas invitadas. Baltimore Live, Alicante.

Javier Gurruchaga, al frente de la Orquesta Mondragón en San Vicente del Raspeig. / INFORMACIÓN

Javier Gurruchaga y su Orquesta Mondragón en San Vicente

La sala The One vuelve a sorprender mañana a las 22 horas con la actuación de la Orquesta Mondragón, liderada en sus inicios por el incombustible Javier Gurruchaga y el inolvidable Popotxo, fallecido hace unos años, un grupo que, tras más de 50 años en activo, se ha convertido por méritos propios en una leyenda viva de la música española desde que debutó en 1979 con Muñeca Hinchable, tema que marcó el camino triunfal que seguirían con trabajos tan célebres como Ellos las prefieren gordas, Bon Voyage y éxitos eternos como Viaje con nosotros o Corazón de neón. En esta ocasión estarán acompañados por Rock con Ñ, una propuesta que ofrece un viaje sonoro por los grandes himnos del rock español cargado de energía, nostalgia y pasión. Sala The One, San Vicente del Raspeig.

Los murcianos Maestro Espada muestran su miscelánea en El Campello. / INFORMACIÓN

Folclore tradicional de la huerta murciana con Maestro Espada

Una de las bandas más especiales del panorama musical. La banda Maestro Espada aterriza mañana en El Auditorio Pedro Vaello de El Campello, a partir de las 19.30 horas, para realizar una miscelánea de sonidos que pasan por la tradición folclórica de la huerta murciana y desembocan en la música electrónica y experimental. Sobre el escenario, los asistentes disfrutarán de un proyecto surgido de castañetas y distorsión, de laúdes y sintetizadores, fragilidad y brutalidad, intensidad y hedonismo... En general, un cómputo de tradición y vanguardia que destaca por su mirada orgullosa de la raíz para entender los sonidos actuales. Auditorio Pedro Vaello, El Campello.

El cantaor Miguel Poveda da la bienvenida a la Navidad

Será el próximo domingo a las 20.30 horas en el ADDA de Alicante cuando el afamado cantaor flamenco Miguel Poveda presente su nuevo y sorprendente disco, El árbol de la alegría, dedicado a la Navidad, en el que muestra su enorme versatilidad artística abordando una temática musical que nunca antes había explorado; este trabajo, que respira vida y alegría, es su particular homenaje a su familia, a su barrio y a su pasado, con letras que desprenden raíz, amor y verdad. A lo largo de su extensa carrera, Miguel Poveda ha transitado por diversos palos del flamenco y la copla, cantando tanto con orquesta como a capela, y ha actuado en las mejores salas y teatros de medio mundo. Auditorio Provincial de Alicante.

Ferran Exceso vuelve a casa: de nuevo en la Euterpe

Ferran Exceso, el músico que esta noche actuará a partir de las 22 horas en la Sala Euterpe, es un auténtico número uno de nuestra música, con años de trayectoria demostrando su enorme talento creativo tanto instrumental como vocal. Comenzó con su propio grupo, Exceso, y posteriormente, en solitario, ha colaborado con artistas como Fran Mariscal o El Niño de la Hipoteca, hasta que recientemente decidió grabar su propio disco, Apocalipsis lento, una obra maestra del rock nacional que ahora presenta por todo el país para el disfrute de todos los públicos. Sala Euterpe, Sant Joan d’Alacant.

Sonido de carretera con sede entre Zaragoza y Elche

Fiel a su tradición de sorpresas semanales, la sala La Gramola de Orihuela se supera mañana a las 20 horas con la actuación de Montana Stomp, un grupo que ofrece un sonido pensado para quienes disfrutan de la mejor música del momento; en su álbum The Horse and the Hill, con sabor a carretera, fusionan diversos e interesantes estilos, desde el blues sosegado de Maybe That Day, los toques de hard rock en Big Blind Special hasta el emotivo Unbroken, logrando que cada uno de sus temas tenga personalidad propia y destacable, lo que les ha valido el calificativo de «joya sonora». Sala La Gramola, Orihuela.

Los valencianos Wau y los Arrrghs!!! pregonan su rock mañana en la Stereo. / INFORMACIÓN

Experiencia rockabilly con el garage rock valenciano

Wau y los Arrrghs!!! es una agresiva, cruda y explosiva banda de garage rock de Valencia que se encargó de romper tímpanos, detonar amplificadores y dinamitar los locales donde actuaban durante más de una década hasta su disolución en 2017. Seis años después, en 2023, decidieron volver a la actividad aunque en modo más reposado, solo para ofrecer unos pocos conciertos cada año. Una de esas citas contadas será mañana en la Stereo, a partir de las 22 horas, acompañados por Los Monstruos de Frankenstein. Sala Stereo, Alicante.