¿En qué se parecen los discursos totalitarios pasados y presentes? Un ciclo de Fundación Mediterráneo tiene la respuesta

Un hombre casi desconocido dentro del mundo de la psicología es autor de una de las frases más reconocidas del pensamiento contemporáneo. El español George Santayana fue el creador de una frase que marcaría los tiempos de varias generaciones, haciendo un símil entre lo pasado y lo venidero. Actualmente todos tenemos presente la frase “aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo", y esa es la idea principal que sustenta el nuevo ciclo de Fundación Mediterráneo.

La fundación organiza en el Aula de Cultura de Alicante el ciclo Totalitarismo y resistencia: Hannah Arendt, 50 años después, una propuesta que invita a revisar el legado intelectual de la filósofa germano-estadounidense en el medio siglo transcurrido desde su fallecimiento, que se conmemora el 4 de diciembre. El ciclo arrancará el 25 de noviembre, a las 19 horas, y se extenderá hasta el 11 de diciembre con entrada libre hasta completar aforo.

La ponente Cristina Guirao, profesora titular de Sociología en la Universidad de Murcia / INFORMACIÓN

Durante tres sesiones, esta terna de especialistas en pensamiento contemporáneo analizarán los conceptos fundamentales de Arendt, desde la acción política hasta la pluralidad, el juicio, la banalidad del mal o el totalitarismo; poniendo en diálogo sus ideas con los desafíos actuales: el auge de los populismos, la erosión del espacio público, la fragilidad democrática o las formas contemporáneas de obediencia y desafección.

Tres conferencias con un marcado carácter de pensamiento contemporáneo

El ciclo se inaugurará el 25 de noviembre, a las 19 horas, con la conferencia de Cristina Guirao Mirón, profesora titular de Sociología en la Universidad de Murcia y especialista en pensamiento contemporáneo. Bajo el título Hannah Arendt: estar en el mundo en tiempos de oscuridad, Guirao ofrecerá una introducción a los conceptos clave de la filósofa, así como a su crítica de los sistemas cerrados de pensamiento. Su intervención permitirá comprender por qué Arendt sigue siendo una referencia imprescindible para pensar la vida pública y la responsabilidad política en sociedades democráticas.

El ponente Fernando Vallespín, catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid, expresidente del CIS / INFORMACIÓN

Continuará el 4 de diciembre, también a las 19 horas, con la intervención de Stefania Fantauzzi, investigadora del Seminario Filosofía y Género de la Universidad de Barcelona y autora de numerosos trabajos sobre pensamiento político contemporáneo. Su conferencia, Resistir la banalidad del mal, revisará el célebre concepto arendtiano a partir del juicio a Adolf Eichmann, mostrando sus implicaciones éticas y políticas, su crítica a la obediencia sin reflexión y su defensa del juicio personal frente a estructuras que disuelven la responsabilidad moral. Fantauzzi explorará además cómo esta noción continúa siendo clave para comprender la producción del mal en sociedades altamente burocratizadas y tecnificadas.

La sesión de clausura tendrá lugar el 11 de diciembre, a las 19 horas, y estará a cargo de Fernando Vallespín, catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid, expresidente del CIS y una de las voces más autorizadas del pensamiento político en España. En su conferencia, Hannah Arendt y el totalitarismo, también abordará los paralelismos entre las condiciones que hicieron posible los regímenes totalitarios del siglo XX y las amenazas contemporáneas: el descrédito de las instituciones, la manipulación de la opinión pública, el debilitamiento del espacio común y el auge de los populismos.