Pedro Ángel Sánchez, autor del libro 'Las chicas de oro': "La serie fue revolucionaria por ser la primera que puso la madurez en el mapa televisivo"

Pedro Ángel Sánchez (Madrid, 1980) era un niño cuando Las chicas de oro, la popular serie de cuatro amigas de más de cincuenta años que la cadena estadounidense NBC ofreció durante siete temporadas (1985-1992) llegó a España, en 1986. Pero hace unos años, por recomendación de un amigo "me puse la serie y flipé con esas cuatro mujeres, con todo lo que eran capaces de contar entonces en cada capítulo y de lo claramente rompedoras que fueron, y así fue como me terminé enganchando. Es una serie que ha resistido muy bien, es verdad que la estética es muy ochentera, pero sigue siendo muy actual", explica el periodista y escritor, que acaba de publicar Las chicas de oro. La serie que nos enseñó que las amigas son la familia elegida (2025) en Dos Bigotes, la misma editorial que lanzó su anterior obra, Nada es eterno salvo la Carrà. Una biografía de la italiana que conquistó el mundo (2024).

El autor presenta el libro este sábado, a las 12 horas, en la librería Fahrenheit 451 de Alicante (Calle Taquígrafo Martí, 2), de entrada libre, y a buen seguro que se llenará de seguidores de estas cuatro mujeres -Blanche, Dorothy, Rose y Sophia- maduras, libres, vitales e imperfectas que hablaron cuando casi nadie lo hacía de sexo, amistad, racismo, VIH, vejez, feminismo y homosexualidad en prime time y cuyo legado ha tenido influencia en series posteriores como Sexo en Nueva York o Girls.

Imagen de la serie "Las chicas de oro" / INFORMACIÓN

En un momento en el que se habla más que nunca del edadismo -la discriminación por razón de edad de los mayores- este grupo de mujeres de mediana edad -tenían todas las actrices entre 51 y 63 años al comenzar la serie- rompió con los patrones establecidos hace cuatro décadas.

"Fue una serie revolucionaria, sobre todo porque fue la primera -explica Pedro Ángel Sánchez- que puso la madurez en el mapa televisivo. Es verdad que tuvo mucho que ver su creadora, Susan Harris, que cuando se lo propusieron dijo que sí porque las protagonistas eran mujeres mayores. Y es que, aunque parezca mentira, hasta ese momento no se había hecho una serie, ni había ningún programa de televisión que tuviera como protagonistas a señoras que hubieran cumplido ya el medio siglo de vida. Y las canas les daban la libertad de decir prácticamente cualquier cosa que se les pasara por la cabeza".

Ello no le quita mérito, porque fue una apuesta "arriesgada", explica el autor, que señala que Las chicas de oro "iba enfocada a una audiencia en principio que no iba a acorde con el tema comercial, que estaba enfocado de 18 a 49 años, que podía ser realmente un fracaso también para la cadena, pero acabó enganchando a todo tipo de público".

De la Reina Madre a la comunidad gay

En su momento, entre el fandom de la serie se encontraba desde la Reina Madre de Inglaterra -que invitó a las actrices a visitar el Reino Unido en 1988 y fueron recibidas como si fueran los Beatles- hasta el colectivo gay, "que siempre vio en la serie un lugar seguro, ya que desde los primeros capítulos se trató la homosexualidad, en un momento en el que estaba todavía en la lista de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud y, además, la primera vez que lo aborda lo hacen con una mujer, en este caso con una de las mejores amigas de Dorothy".

Portada del libro "Las chicas de oro" / INFORMACIÓN

Este como otros temas controvertidos de la época fueron sorteando los prejuicios en la serie porque, como destaca el autor del libro, supieron tratarlo a través del humor y de la ternura, "temas que estaban en la sociedad y jamás se había mostrado en la televisión, desde la menopausia hasta el VIH o la eutanasia, que era una palabra que ni siquiera entendíamos aquí en España hasta el caso de Ramón Sampedro, y tratarlos y abordarlos desde el sentido del humor de esas cuatro mujeres. Demostró que no era solo una comedia de risa, sino con la que además querían hacer reflexionar al espectador y lo conseguían, fue una serie que gustó a todo tipo de público, al más progresista pero también al más conservador, que nunca se sintió atacado por ellas".

Compartiendo vivienda en la cincuentena

También fueron avanzadas en el fenómeno del coliving compartiendo casa, incluso con la madre de una de ellas. "Se adelantaron en la convivencia compartiendo piso, que era algo muy raro entonces porque se suponía que lo lógico era que estuvieras casada y con hijos y a esa edad ya había terminado tu vida y ahora es algo muy común", apunta Sánchez, que destaca la buena definición de los personajes de cada una -los cuatro puntos cardinales de una brújula- para empatizar con el público. "Eran diferentes y todos teníamos un poquito de cada una de ellas: de la sensatez de Dorothy, la ingenuidad de Rose, la parte más liberal de Blanche o la divertida de Sophia".

Entre ellas "no dieron ni un problema para trabajar juntas" y a nivel personal se llevaban bien salvo entre Bea Arthur (Dorothy) y Betty White (Rose) "porque esta era muy agradable y afable con el público y eso a Bea le sacaba de sus casillas".

Pedro Ángel Sánchez presenta este sábado su libro en la librería Fahrenheit 451 de Alicante de / INFORMACIÓN

Versiones y secuelas que nunca cuajaron

Justo después de Las chicas de oro -que hoy se puede ver en Disney Plus- se hizo un spin-off que se llamaba El Hotel Dorado, "pero no llegó a funcionar porque no estaba Bea Arthur, que no quiso continuar porque decía que, después de siete temporadas, la serie ya le había regalado mucho, les había dado todos los premios del mundo y el beneplácito de la crítica", indica Sánchez, que añade que tampoco cuajaron ni la versión gay de la serie, Clásicos Modernos, de Ryan Murphy, inspirada en The Golden Girls hasta en la cocina, ni las adaptaciones españolas de 1996 y 2010.

"Es una cuestión de guionistas", añade el autor, "quizá los hermanos Caballero, que tienen muy pillado el sentido del humor (Aquí no hay quién viva, La que se avecina)", pero también añade que "ahora tenemos tanto talento de mujeres directoras que seguro que habría muchas capaces de aportar la sensibilidad y el divertimento que se merecen las chicas de ahora".