Fin de semana | Artes escénicas
Las siete propuestas de artes escénicas para disfrutar este fin de semana en la provincia de Alicante
Las obras Mihura, el último comediógrafo, Thauma, Tronia & Alegoría, La barraca y El triunfo del diamante en Alicante, el espectáculo musical Symphonic Rhapsody of Queen en Elche o la producción Harry on ice en Torrevieja, entre la oferta
Un homenaje a los cómicos
Mihura, el último comediógrafo
Lugar: Teatro Principal de Alicante
Fecha: Sábado, 19h
Entradas: Desde 12€
Mihura, el último comediógrafo es un homenaje a los cómicos y, sobre todo, al dramaturgo Miguel Mihura. Pero, ¿quién fue, qué sabemos de él? Adrián Perea responde a estas preguntas a través de esta comedia, dirigida por Beatriz Jaén y producida por Nave10 Matadero y Entrecajas Producciones Teatrales.
La vida de Miguel Mihura (1905-1977) estuvo repleta de desencantos, desamores, fracasos y algún que otro éxito que apareció casi al final de sus días. Un éxito, el de Tres sombreros de copa, que llegó cuando logró estrenar su gran obra dos décadas después de haberla escrito. Esta es la historia de ese logro.
Adrián Perea construye una suerte de Shakespeare In Love del humor absurdo. Risas, amor, cabaret y sueños incumplidos. Mihura, el último comediógrafo aborda el tema de la escritura como forma de resistencia y ayuda a entender mejor el oficio de hacer reír al público. Una biografía sentimental en la que vida, ficción y autoficción se dan la mano.
«Thauma», un poema escénico visual sin diálogo que sorprende
Thauma
Lugar: Teatre Arniches de Alicante
Fecha: Sábado, 19.30h
Entradas: 15€
Andreu Martínez Costa y Magda Puig Torres crean y dirigen Thauma, palabra de origen griego que significa sorpresa. Un espectáculo poético donde se confunden arriba y abajo, fondo y figura, lo grande y lo pequeño, ofreciendo diferentes maneras de ver lo mismo. La obra es un poema escénico completamente visual y sin diálogo, centrado en la sorpresa y en la capacidad de maravillar al público. Premio Max 2025 al Mejor Diseño de Espacio y Videoescena para Víctor Peralta.
Estreno del nuevo espectáculo de la Compañía José Soriano
Tronia & Alegoría
Lugar: Teatro Principal de Alicante
Fecha: Domingo, 18 h
Entradas: Desde 20€
La Compañía de Danza Española y Flamenco José Soriano estrena Tronia & Alegoría, nuevo espectáculo donde la danza, el ritmo y el alma se fusionan. No es solo la técnica lo que se muestra en el escenario, sino la historia del cuerpo: la memoria del baile que habita en cada fibra, la herencia cultural que fluye en la sangre de cada bailarín. La fuerza rítmica de las castañuelas y la pasión flamenca se entrelazan con la elegancia de la danza estilizada que resuena.
«Symphonic Rhapsody of Queen», en Elche
Symphonic Rhapsody of Queen
Lugar: Gran Teatro de Elche
Fecha: Viernes y sábado, 20h
Entradas: Desde 48,50€
Este espectáculo une a cantantes internacionales, una banda de rock y una formación sinfónica al servicio de las canciones de la banda Queen.
Una adaptación moderna de «La barraca»
La barraca
Lugar: Teatro Principal de Alicante
Fecha: Viernes, 20h
Entrada: Desde 12€
La novela de Blasco Ibáñez, en versión de Marta Torres y dirigida por Magüi Mira, habla de la subida de los alquileres, de desahucios, de acoso infantil y del trato al inmigrante.
Circo combinado con patinaje sobre hielo
Harry on ice
Lugar: Auditorio de Torrevieja
Fecha: Domingo, 16 y 19h
Entradas: Desde 30€
Harry on ice es una producción entre el teatro físico y el circo, la comedia y la magia. Combina el arte circense y el patinaje sobre una pista de hielo creado in situ.
Microteatro con Irene Gomper y Mery Gregorio
El triunfo del diamante
Lugar: Teatro en Red Alicante
Fecha: Sábado, 20 y 21h
Entradas: 7€
El triunfo del diamante es una función de microteatro en verso, donde los deseos, la amistad y la ambición acaban encontrando su sitio a través de un particular «diamante».
