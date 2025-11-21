Las siete propuestas de artes escénicas para disfrutar este fin de semana en la provincia de Alicante

Un homenaje a los cómicos

Mihura, el último comediógrafo Lugar: Teatro Principal de Alicante Fecha: Sábado, 19h Entradas: Desde 12€

Mihura, el último comediógrafo es un homenaje a los cómicos y, sobre todo, al dramaturgo Miguel Mihura. Pero, ¿quién fue, qué sabemos de él? Adrián Perea responde a estas preguntas a través de esta comedia, dirigida por Beatriz Jaén y producida por Nave10 Matadero y Entrecajas Producciones Teatrales.

La vida de Miguel Mihura (1905-1977) estuvo repleta de desencantos, desamores, fracasos y algún que otro éxito que apareció casi al final de sus días. Un éxito, el de Tres sombreros de copa, que llegó cuando logró estrenar su gran obra dos décadas después de haberla escrito. Esta es la historia de ese logro.

Adrián Perea construye una suerte de Shakespeare In Love del humor absurdo. Risas, amor, cabaret y sueños incumplidos. Mihura, el último comediógrafo aborda el tema de la escritura como forma de resistencia y ayuda a entender mejor el oficio de hacer reír al público. Una biografía sentimental en la que vida, ficción y autoficción se dan la mano.

Un instante de la obra "Thauma", creada y dirigida por Andreu Martínez Costa y Magda Puig Torres. / INFORMACIÓN

«Thauma», un poema escénico visual sin diálogo que sorprende

Thauma Lugar: Teatre Arniches de Alicante Fecha: Sábado, 19.30h Entradas: 15€

Andreu Martínez Costa y Magda Puig Torres crean y dirigen Thauma, palabra de origen griego que significa sorpresa. Un espectáculo poético donde se confunden arriba y abajo, fondo y figura, lo grande y lo pequeño, ofreciendo diferentes maneras de ver lo mismo. La obra es un poema escénico completamente visual y sin diálogo, centrado en la sorpresa y en la capacidad de maravillar al público. Premio Max 2025 al Mejor Diseño de Espacio y Videoescena para Víctor Peralta.

La Compañía de Danza Española y Flamenco José Soriano estrena el espectáculo "Tronia & Alegoría". / INFORMACIÓN

Estreno del nuevo espectáculo de la Compañía José Soriano

Tronia & Alegoría Lugar: Teatro Principal de Alicante Fecha: Domingo, 18 h Entradas: Desde 20€

La Compañía de Danza Española y Flamenco José Soriano estrena Tronia & Alegoría, nuevo espectáculo donde la danza, el ritmo y el alma se fusionan. No es solo la técnica lo que se muestra en el escenario, sino la historia del cuerpo: la memoria del baile que habita en cada fibra, la herencia cultural que fluye en la sangre de cada bailarín. La fuerza rítmica de las castañuelas y la pasión flamenca se entrelazan con la elegancia de la danza estilizada que resuena.

Un momento del espectáculo "Symphonic Rhapsody of Queen". / INFORMACIÓN

«Symphonic Rhapsody of Queen», en Elche

Symphonic Rhapsody of Queen Lugar: Gran Teatro de Elche Fecha: Viernes y sábado, 20h Entradas: Desde 48,50€

Este espectáculo une a cantantes internacionales, una banda de rock y una formación sinfónica al servicio de las canciones de la banda Queen.

La obra "La barraca" llega este viernes al Teatro Principal de Alicante. / INFORMACIÓN

Una adaptación moderna de «La barraca»

La barraca Lugar: Teatro Principal de Alicante Fecha: Viernes, 20h Entrada: Desde 12€

La novela de Blasco Ibáñez, en versión de Marta Torres y dirigida por Magüi Mira, habla de la subida de los alquileres, de desahucios, de acoso infantil y del trato al inmigrante.

"Harry on ice" la producción entre el teatro físico y el circo, la comedia y la magia. / INFORMACIÓN

Circo combinado con patinaje sobre hielo

Harry on ice Lugar: Auditorio de Torrevieja Fecha: Domingo, 16 y 19h Entradas: Desde 30€

Harry on ice es una producción entre el teatro físico y el circo, la comedia y la magia. Combina el arte circense y el patinaje sobre una pista de hielo creado in situ.

Un instante del microteatro "El triunfo del diamante". / INFORMACIÓN

Microteatro con Irene Gomper y Mery Gregorio

El triunfo del diamante Lugar: Teatro en Red Alicante Fecha: Sábado, 20 y 21h Entradas: 7€

El triunfo del diamante es una función de microteatro en verso, donde los deseos, la amistad y la ambición acaban encontrando su sitio a través de un particular «diamante».