La Vila homenajea a Lou, el último romántico del rock and roll

Tomó prestado su nombre de un genio como Lou Reed y desarrolló una carrera periodística y, por qué no decirlo, también artística, destinada a poner la lupa en proyectos musicales con arraigo. Lou realizó una labor casi humanitaria, sirviendo de altavoz para todas esas propuestas que buscaban un lugar en el mundo. Fue un adalid de la contracultura, un abanderado “del rollo”, ahora reconocido por sus iguales tras tantos años de entrega y un sentimentalismo casi paternal hacia la música.

Juan Antonio Portolés Álvarez, hijo del periodista y compañero en este periódico Juan Portolés Juan, falleció el pasado mes de septiembre, dejando un silencio libre del ruido de guitarras en toda la Marina Baixa. Aunque se celebraron varias despedidas laicas en honor a su legado, compartidas entre familiares y amigos, todas parecían insuficientes para alguien que tanto regaló a nivel musical. Faltaba el homenaje más importante, el que mejor encaja con su persona: un homenaje desde la música.

Cartel del concierto en homenaje a Juan Antonio Portolés, Lou, en La Vila / INFORMACIÓN

El Roger’s Temple de La Vila Joiosa reunirá este sábado 22 de noviembre a un gran número de bandas para dedicarle un último adiós. A partir de las 18 horas, el local se llenará de las canciones de Aspirantes a la Horka, Ringo Rango, Muy Frágil, Bultacos, Café Grecó, Warlock Choice, Yoshefine y Bar de Fondo. El evento será gratuito hasta completar aforo y contará, además, con pinchadiscos y una exposición a cargo del músico y escritor Pedro Delgado.

Su figura se erigió como uno de los grandes iconos de la generación prodigiosa alicantina, aquella que creció entre la Transición y el nacimiento del punk, entre el rollo y la contracultura. Su juventud estuvo marcada por una banda sonora que iba del hard rock setentero al rock progresivo, el jazz-rock y los primeros latidos del punk que cristalizarían en la Movida Madrileña y en su equivalente local, la escena alicantina. Ese crisol musical forjó la identidad de un joven periodista que encontró en la música no solo un refugio, sino también una forma de vida.