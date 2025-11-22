Amigos de Nimes, más de tres décadas velando por la tauromaquia

Ya son más de 30 los años de andadura de un grupo de aficionados que un día se hermanaron con la ciudad del sur de Francia más taurina y crearon un lugar para el debate, la tertulia libre y la difusión de la tauromaquia. Este año, con más de tres décadas a sus espaldas, el peso de los años y el prestigio adquirido hacen que los premios anuales de Amigos de Nimes tengan un sabor muy especial tanto para Alicante como para la propia Comunidad Valenciana.

Este año el galardón dedicado a los medios de comunicación ha ido a parar a la radiotelevisión pública valenciana por su apuesta a favor de la tauromaquia. Tanto el programa de radio Terra de Bous, que se emite todos los viernes de 18 a 19 horas, como la primera retransmisión taurina de À Punt celebrada el día de San Juan en la Feria de Hogueras de Alicante y el programa La Plaça, de emisión semanal en la televisión recibirán sendos galardones por la defensa y promoción de la tauromaquia.

El matador Paco Cervantes / Antonio Vigueras

Mención especial también recibirá la sociedad gastronómica valenciana Tinto y Oro, lugar emblemático de la capital del Turia para la tertulia taurina y la promoción de las distintas actividades en torno al toreo que allí se celebran estrechando así los lazos de unión entre las dos capitales de provincia. En cuanto al premio dedicado a los toreros, destacan tres protagonistas. Por un lado, se rinde homenaje a la figura de Paco Cervantes, matador de toros alicantino que conmemora sus 30 años de alternativa.

En concreto, Cervantes se doctoró en Alicante en el año 1995 de manos de Curro Romero y con Jesulín de Ubrique como testigo, una alternativa de lujo y un sueño cumplido para cualquier torero. Cervantes ha sido uno de los toreros alicantinos más importantes de las últimas décadas y pertenece a una familia de larga tradición taurina. Su hermano Alfredo es un banderillero que no ha dejado de torear desde sus inicios y su padre, Francisco Cervantes, es un reconocido hombre de plata que ha ido entre otros con grandes figuras de la talla de Julio Robles.

Rafael Cantó / Soriano

El segundo galardonado es Rafael Cantó Torregrosa, considerado decano de los novilleros de Alicante. A sus 87 años, Cantó, natural de San Vicente del Raspeig, fue un novillero que en la década de los 60 tuvo un grandísimo cartel en todo el orbe taurino. Las viejas crónicas recuerdan cómo se llenaban los tranvías de aficionados de toda la provincia, que viajaban hasta Alicante para ver a Cantó. Su historia habla de tardes de éxito en Madrid, tanto en Vistalegre como en Las Ventas. Cantó nunca llegó a tomar la alternativa, pero su recuerdo sigue presente entre los aficionados más longevos, una historia que ahora vuelve a ser actualidad con el citado galardón.

El tercer premiado es el banderillero, Juan Carlos Ruiz, actualmente vinculado a la Escuela Taurina Municipal de Alicante. Ruiz ha sido un importante profesional con una carrera en los ruedos de más de 30 años. La gala de entrega se celebrará el próximo domingo 30 de noviembre.