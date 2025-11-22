Antorchas en alto para grabar "a fuego" un cielo violeta en Alicante

Las antorchas poseen un fuerte poder simbólico y comunicativo. Su uso va mucho más allá de la mera iluminación, generando una carga emocional que se hizo patente este sábado en Alicante. La plaza Calvo Sotelo fue testigo de un acto que se celebra desde el año 2015 y que cada vez cobra más arraigo por su cercanía con el 25-N. La Marcha de Antorchas llenó de significado feminista las calles de la ciudad.

Bajo un lema centrado en la oficina "antiaborto" promovida por Vox y exigida al alcalde Luis Barcala, oficialmente llamada Oficina de Atención a la Maternidad, el eslogan “En l’avortament, decidim nosaltres” sirvió como llamada de convocatoria para salir a la calle y reivindicar los derechos de las mujeres. La movilización reunió a varias generaciones que corearon las mismas consignas y defendieron los mismos valores. Una unidad que quedó patente en todas las que allí participaron.

Alicante se tiñó de morado en un acto que contó con la participación de representantes políticos de Esquerra Unida y Compromís, y en el que se pronunciaron proclamas como "Ens volem vives i amb vides dignes", "Contra la nostra violència, les dones alcem la veu" o "Per transformar el món, feminisme". El recorrido llegó hasta la avenida de la Constitución y el uso de antorchas, según los organizadores, se debió a la voluntad de “dar visibilidad y solemnidad a la marcha”. Esta convocatoria la llevaron a cabo Compromís, Esquerra Unida, Partido Comunista, Endavant, Dones Decidim y la asociación Entrepobles.

Un segundo acto programado para este martes

Los debates internos dividen los actos. La concentración del próximo martes, 25 de noviembre, estará organizada este año por la agrupación Mujeres Feministas de Alicante, bajo el lema “Ens volem vives i lliures”. La cita será en la avenida Constitución a las 19.30 horas y las organizadoras se definen como “mujeres que durante muchos años han estado activas y representan al feminismo en general”. La concentración, que el año pasado reunió a unas 500 personas en Alicante, concluirá con la lectura pública de un manifiesto.

La agrupación no pertenece a ningún partido ni entidad concreta, sino que está formada únicamente por “mujeres feministas con trayectoria y trabajo reconocido, independientemente de su filiación política”, y hacen un llamamiento abierto a toda la ciudadanía. Mujeres Feministas de Alicante nació tras la disolución en 2023 de la Plataforma Feminista de Alicante, una entidad paraguas que agrupaba a colectivos y partidos vinculados al movimiento feminista, aunque la actual agrupación no se considera heredera de la plataforma anterior.