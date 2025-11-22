"Barrio Moscardó", una reflexión literaria en Alicante sobre barrios en peligro de extinción

Una mirada nostálgica a la vida de barrio. Entre la crudeza y la justicia poética, el escritor peruano Sergio Galarza rescata del olvido a sus vecinos más memorables y excava en el terreno emocional de su propia memoria. El autor afincado en Madrid abraza una nostalgia hacia los espacios abiertos donde se tejían raíces, se cruzaban destinos y se construía comunidad barrial.

Barrio Moscardó (Candaya, 2025) se trata de una obra que indaga en el mito fundacional de cualquier vida urbana: el barrio. A través de un ejercicio de memoria y reconciliación, el autor reconstruye episodios que nacen en calles, plazas y parques para reflexionar sobre una forma de crecer que, sostiene, se está extinguiendo en las grandes ciudades. Galarza presentará su último libro el lunes 24 de noviembre, a las 19.30 horas, en la librería 80 Mundos junto al periodista y escritor Eduard Aguilar.

El libro surge en un contexto en el que los barrios tradicionales viven una presión creciente con la subida de los alquileres, que expulsa a los vecinos y diluye la identidad de lugares que durante décadas mantuvieron un tejido social sólido. Galarza conoce ese desarraigo en primera persona, por lo que ha decidido plasmarlo en una obra literaria. Tras escapar en su juventud de Los Sauces, su barrio en Perú, marcado por la violencia y los complejos, descubrió que la búsqueda de estabilidad económica y un hogar para sus hijos lo obligaba a mudar de nuevo su vida.

Ese desplazamiento forzado le hizo mirar con otros ojos un pasado que había tratado de dejar atrás. Por ello, Barrio Moscardó surge como una reflexión honesta sobre la importancia del contacto humano, el aprendizaje callejero y la pertenencia. El autor comparte los miedos de un padre, la angustia por quedarse sin casa y, al mismo tiempo, la alegría de reconocer en el barrio madrileño de Moscardó una réplica inesperada de aquellos Sauces que necesitaba revisitar.

Presentación del libro "Barrio Moscardó" en Alicante, con el autor Sergio Galarza / INFORMACIÓN

Entre la escritura y su trabajo ferroviario

Sergio Galarza Puente (Lima, 1976) estudió Derecho y publicó su primer libro de relatos con apenas veinte años. Tras trabajar como redactor de un telediario en Perú, en 2005 se trasladó a Madrid, ciudad que ha marcado profundamente su obra. La editorial Candaya publicó su trilogía madrileña, iniciada con Paseador de perros (2007), una novela autobiográfica como la mayoría de sus trabajos.

Ha colaborado con revistas como Etiqueta Negra y escribe reseñas en Cuadernos Hispanoamericanos. Actualmente trabaja como controlador de tráfico ferroviario en Cercanías, una profesión que convive con su escritura y que, como él mismo reconoce, refuerza esa constante búsqueda de hogar y pertenencia que atraviesa su vida y su literatura.