El alteano Joan Borja Sanz gana el Premi Ciutat de València 2025 en ensayo con su obra “Breviari d’amors nobles”

El escritor, editor y profesor de la Universidad de Alicante Joan Borja Sanz (Altea, 1968) ha ganado, con su obra “Breviari d’amors nobles”, el premio Josep Vicent Marqués d'Assaig, una de las categorías de los XLIII Premis Literaris Ciutat de València que, convocados por el Ayuntamiento de la capital del Turia, están dotados este año con un total de 82.000 euros a repartir entre las modalidades de narrativa, ensayo, teatro, poesía y cómic, tanto en valenciano como en castellano. El fallo de los distintos jurados se dio a conocer el pasado día 20.

Por su obra, Joan Borja recibe un premio en metálico de 10.000 euros además de una escultura del valenciano Miquel Navarro, que es el trofeo acreditativo de los Premis Ciutat de València 2025, y la publicación del ensayo por Edicions del Bullent, según las bases de dichos premios. Por otro lado, el profesor obtuvo en 2020 el Premi València de la Institució Alfons El Magnànim en la modalidad de ensayo, también, por su obra “Enric Valor, memòries”.

Joan Borja / INFORMACIÓN

Joan Borja ha mostrado este domingo en Altea su alegría por recibir el galardón y ha agradecido que el jurado “haya distinguido 'la calidad y la aportación cultural', según sus conclusiones, de un trabajo que ha valorado 'por su profundidad, su originalidad y su aportación al ámbito del pensamiento humanista en lengua valenciana', de lo cual estoy muy satisfecho”.

Sobre “Breviari d’amors nobles”, el profesor ha indicado que su obra “es un libro de aforismos dedicado al más noble amor de la condición humana, que es el amor por las palabras”, ha aseverado que el premio más importante “es, sin duda, el de las personas: las complicidades, las fidelidades, las obras, los instantes” y ha anunciado que con Edicions del Bullent “se presentará el ensayo en la próxima Feria de Libro de València”.

Por otro lado, Nuria Sendra, editora de Edicions del Bullent, ha afirmado en una red social que Borja Sanz “domina a la perfección las declinaciones del lenguaje” y que su obra la ha escrito “en defensa de los aforismos como subgénero del ensayo que se aviene a los tiempos actuales, a pesar de que se publica poco”. Mientras que desde Edicions del Bullet le han dado la enhorabuena a Joan Borja al tiempo que han destacado que “Breviari d’amors nobles” es un libro fascinante “en esta diversa, compleja, libre, plural, multiforme e infinita fiesta de la cultura. Este premio es el inicio de todas estas cosas”.

Ante estas opiniones, Joan Borja ha manifestado que “será un tesoro de alegrías volver a publicar un libro con Edicions del Bullent y Nuria Sendra veintitantos años después de ‘Llegendes del sud’ que tantas puertas me abrieron. No sé por qué, pero me da la sensación de poder cerrar un bellísimo círculo”, ha apostillado.

Foto de archivo de Joan Borja / INFORMACIÓN

El resto de premiados

Desde la concejalía de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales del Ayuntamiento de València, el pasado jueves dieron a conocer el fallo de la convocatoria de la XLIII edición de los Premis Literaris Ciutat de València en este año 2025. Al respecto, el concejal de Acción Cultural, José Luis Moreno, anunció que los galardones “serán entregados a los ganadores de los premios en una ceremonia que se celebrará próximamente en el Ayuntamiento” y dio a conocer el nombre de las personas ganadoras en cada modalidad.

Así, el premio de narrativa en valenciano “Isabel de Villena”, dotado con 12.000 euros, recayó en la obra “Gramàtica dels gira-sols”, de Elvira Cambrils. El premio de poesía en valenciano “Maria Beneyto”, dotado con 6.000 euros, fue para la obra “Quan tanque els ulls”, de Josep Ballester. El premio de poesía en castellano “Juan Gil-Albert", dotado con otros 6.000 euros, se le otorgó a Jorge Fernández Gonzalo por “Insectario”. El premio de teatro en valenciano “Eduard Escalante”, dotado con 8.000 euros, recayó en “Els miratges de Tatooine”, de Carles Batlle Jordà. El premio de teatro en castellano “Max Aub”, dotado con 8.000 euros, fue para Abel González por “Carrusel”. El premio de ensayo en castellano “Celia Amorós”, dotado con 10.000 euros, se le concedió a Francisco Javier Pérez Navarro por “El placer de la domesticación”. Joan Borja recibió el premio de ensayo en valenciano “Josep Vicent Marqués” dotado con 10.000 euros. Y el premio de cómic “Josep Sanchis Grau”, con 10.000 euros en metálico, se le dió a Joaquín Vizuete Albaladejo y Francisco Mario Toro Gutiérrez por “Geografía e historieta”. En cuanto al premio de narrativa en castellano “Vicente Blasco Ibáñez”, dotado con 12.000 euros, “quedó desierto según la decisión del jurado”, indicó Moreno.

1.187 obras presentadas

Durante el acto de revelación del fallo de los distintos jurados, José Luis Moreno felicitó a los autores destacando la participación y la calidad de las obras presentadas. Y señaló que en esta edición “han participado 1.187 obras en las diferentes categorías, la mayoría de ellas, 1.034, en las modalidades en castellano. Otras 139 han participado en las propuestas en valenciano. Y en la modalidad de Cómic, incorporada en la pasada edición para obras en valenciano o castellano, se han registrado un total de 14 obras a concurso”.

Asimismo, el concejal anunció que “en un proceso de coedición con el Ayuntamiento de València”, las obras ganadoras “serán publicadas por empresas editoriales valencianas especializadas en cada una de las modalidades”. Por lo cual, dió a conocer que a Edicions Bromera “le corresponden los premios Isabel de Villena, Maria Beneyto i Eduard Escalante; Edicions del Bullent publicará el Premio Josep Vicent Marquès, Editorial Renacimiento editará el Premio Celia Amorós, a la Editorial Visor le concierne publicar el Premio Juan Gil-Albert, Editorial Ñaque publicará el Premio Max Aub y Grafito Editorial lo hará para el Premio Josep Sanchis Grau”.

Quien es Joan Borja Sanz

Joan Borja Sanz es maestro por la Especialidad de Ciencias, licenciado en Filosofía y Letras y doctor en Filología Catalana. Desde 1999 a 2003 fue vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante, además ha sido director de la Seu Universitaria de La Marina (2002-2005), director de la Unidad para la Educación Multilingüe (2004-2007) y director del Departamento de Filología Catalana de la Universidad de Alicante (2007-2011).

Desde 2010 dirige “Ítaca”, revista de Filología editada por la UA. Desde 2016 dirige la Cátedra Enric Valor de la Universidad de Alicante al tiempo que compagina la docencia y la investigación universitarias con la dirección del Departamento de Publicaciones e Investigación del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. Asimismo, es cofundador de Aila Edicions en donde se destacan las colecciones “L’Àmfora”, “La Mà del Sol”, “La Lluna en un Cove” y “Aladroc”. Y desde 2017 es el impulsor de los Premis Altea de Literatura i Investigació con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad, unos premios que ya están totalmente consolidados en el panorama literario valenciano.

Por otro lado, Borja i Sanz ha publicado más de una treintena de libros, de entre los que destacan títulos como Els aforismes de Joan Fuster (1996), Comunicar la ciència (1996), Meleagre (1998), Valencià mitjà (1999), La utopia de la ciència (2004), Llegendes del sud (2005), Café del temps (2013), El color de les quimeres (2013), Sotavent (2015), Rutes de llegenda (2016), La Cara del Moro (2016) o La Joanaina (2017).

Por último, entre otros reconocimientos, ha obtenido el Premio Bernat Capó de Difusión de la Cultura Popular (2004), el Premio de Ensayo Mancomunidad de la Ribera Alta (2012), el Premio Internacional de Divulgación Científica Ciudad de Benicarló (2016) y el Premi València de la Institució Alfons El Magnànim (2020).