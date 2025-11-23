Cinco años sin La Susi, la alicantina que conquistó Japón pero no Alicante

Una deuda sobrevuela el quejío alicantino. Aunque a nivel nacional La Susi era reconocida como una de las grandes voces femeninas del flamenco contemporáneo, en Alicante su arte no terminó de arraigar con la misma fuerza, pese a que triunfó en todos los países donde actuó. Encarnación Amador Santiago, popularmente conocida como La Susi, no fue profeta en su tierra, pero en Triana la adoptaron como una más y en Sevilla encontró el arropo que su propia ciudad le negó.

El 24 de octubre de 2025 se cumplieron cinco años de la muerte de una figura imprescindible para comprender la evolución del género en las últimas décadas, una mujer que desde pequeña halló en la música una forma de expresión única, demostrando un talento extraordinario que pronto llamó la atención de artistas consagrados. Un lustro que invita a su ciudad a reflexionar sobre el apoyo, o la falta de él, que recibió en vida una de sus ilustres ciudadanas.

"En Madrid siempre se la consideró de las mejores, junto con Camarón, pero allá donde fue siempre llevó a su Alicante por bandera", admite orgulloso su hermano, el guitarrista flamenco Félix Amador. "La llamaban ‘la alicantina’ en todas partes, pero, pese a su nivel, nunca la incluyeron en ningún festival que se hizo en su tierra. Ella se sentía frustrada por no haber podido dar un buen recital para su gente, y creo que ahora, allá donde esté, sigue con ese sentimiento", expresa emocionado.

Camarón de la Isla junto a La Susi, en una de sus giras internacionales / INFORMACIÓN

Su despegue profesional llegó cuando el padre de Paco de Lucía, Antonio Sánchez Pecino, produjo su primer disco, un reconocimiento que confirmó su potencial nacional. Admirada por Camarón de la Isla, con quien realizó largas giras internacionales, La Susi destacó por su afinación perfecta, su sensibilidad única y una manera de interpretar el cante que conmovía por su verdad y profundidad. Aunque triunfó en escenarios de medio mundo, uno de sus grandes deseos siempre fue ofrecer un recital en Alicante que nunca llegó a materializarse.

Su arte se paseó por escenarios de Nueva York, Japón o Francia, y uno de sus logros fue abrir las puertas del flamenco a la gente joven. Fue una de las alas del género, una de las figuras que contribuyeron a internacionalizar la música española, un sentimiento patrio. "Sin Susi, Camarón ni Paco de Lucía se pierde fondo, alma y magia. Los grandes nos hicieron felices con su forma de tocar y cantar. Hoy hay excelentes guitarristas y cantaores, pero no tienen ese fondo y esa alma que tenían ellos", expone Amador.

La Susi, durante una actuación, en una imagen cedida por su familia / INFORMACIÓN

Un legado que va más allá de cualquier tipo de cante flamenco

Su voz se apagó en 2020, con 65 años de edad, debido a un cáncer. Sin embargo, su partida dejó un legado artístico que se sobreponía a cualquier tipo de cante. La Susi tenía una voz poderosa para tangos y bulerías, pero también demostró un dominio profundo y emocionante de los cantes de levante y de las seguiriyas, donde alcanzaba una intensidad que la situaba entre las grandes figuras del género. Su versatilidad era fruto de una trayectoria que comenzó en los tablaos flamencos de Madrid labrándose un futuro en la música.

Debutó en el mundo de la música con La primavera (1977), un disco que dio paso a una carrera marcada por una evolución constante y un sello propio inconfundible. Más tarde, Agua de mayo (2001) elevó la calidad técnica de la versión de estudio, producido por Manuel Ruiz “Queco” y editado por Muxxic. Este álbum acabaría siendo el último en solitario de la alicantina, aunque no su última incursión en grabaciones, pues colaboró en proyectos como en Por Camarón (2002), el disco en homenaje al genio de San Fernando, con una versión de Nana del Caballo Grande; o en el álbum Territorio Flamenco (2003), donde interpretó Roxanne, el tema clásico de The Police.

Un momento de la entrevista realizada a Félix Amador, hermano de la cantaora / PILAR CORTES

Petición de una distinción póstuma a la Generalitat Valenciana

Con la intención de otorgarle en la Comunidad Valenciana el reconocimiento que no recibió en vida en Alicante, se ha presentado a la Generalitat una solicitud para que Encarnación Amador Santiago, conocida como La Susi, sea distinguida a título póstumo con la Orden de Jaume I el Conqueridor. Esta distinción civil tiene como objetivo reconocer los méritos excepcionales de personas o entidades que destacan en los ámbitos profesional, económico, cultural, civil o social.

"Para mí es un orgullo y una satisfacción tremenda porque, aunque ella ya no esté, es especial que se dé a conocer a los alicantinos que tuvimos aquí a una figura enorme del mundo del flamenco", subraya su hermano. La Generalitat Valenciana ha confirmado la recepción de la petición y asegura que la tendrá en cuenta para el próximo año. Quizás, de esta manera, se pueda solucionar la deuda generada. "El siguiente paso será acudir al Ayuntamiento de Alicante", asegura Amador.