El Low Festival de Torrevieja sigue sumando artistas y confirma a un referente del rock alternativo británico

Es una edición intermedia entre el festival que ya conocemos y el que se podría venir en próximas ediciones gracias, en parte, al cambio de recinto y al aumento del aforo. De momento, las posibilidades futuras deberán esperar, pues esta edición se confeccionó pensando en el recinto de Benidorm, que ya parece quedar muy atrás.

Sigue siendo el Low que conocemos, pues a los ya anunciados Editors, Ojete Calor o Fangoria se suman otras bandas queridas por el público que cada año peregrina hacia el festival. El primer gran objetivo que la promotora del evento musical busca, Producciones Baltimore, no es otra que conformar un cartel ecléctico que contenga gran variedad de sonidos y artistas para todos los públicos.

De esta manera, Torrevieja sentirá el peso de uno de los festivales más importantes del género en España durante el 31 de julio y el 1 y 2 de agosto en el Parque Antonio Soria, conocido por albergar otros festivales a lo largo de estos últimos años.

Nuevos grupos para el cartel de 2026

El Low Festival sigue sumando grandes nombres a su próxima edición. Tras los ya anunciados Editors, Dani Fernández, Fangoria, Alcalá Norte, Barry B, Natalia Lacunza, Ojete Calor, Veintiuno, Besmaya, JoseLuis, Perro y Repion; provenientes de la primera tirada de confirmaciones, que llegó junto a la confirmación de la nueva sede, la organización ha hecho público otros fichajes para su cartel de 2026.

La gran confirmación internacional de esta tanda llega de la mano de Kasabian, una de las bandas británicas más influyentes del rock alternativo del siglo XXI, que aterriza de nuevo en el Low Festival tras su reciente etapa de renovación sonora. Con un directo electrizante y un setlist plagado de himnos festivaleros, se posicionan como uno de los directos imprescindibles de esta nueva edición.

Rock alternativo contemporáneo de la mano de los británicos Kasabian / INFORMACIÓN

Les sigue Love of Lesbian, que regresan al festival como una de las formaciones más queridas de todos los lowers. La banda llega con Ejército de salvación, su último trabajo con el que celebran sus 25 años de carrera y rinden tributo a todas las historias, momentos, alegrías y penas que han hecho que sea una de las bandas nacionales con más personalidad propia.

Otro de los nombres de esta tanda son Ginebras, la banda revelación de los últimos años que continúan ascendiendo como uno de los referentes del pop nacional más fresco y desenfadado. Acaban de publicar Mi diario, el primer single de su tercer disco, que verá la luz el próximo año. Un trabajo en el que se refleja su crecimiento musical y personal sin perder la autenticidad musical que tanto las caracteriza.

Ginebras aterrizará en Torrevieja para presentar su tercer disco de estudio / INFORMACIÓN

Otro de los grandes nombres imprescindibles para esta edición tan especial es La Casa Azul. El icónico proyecto de Guille Milkyway hará bailar a todo el recinto con su electro-pop lleno de luz, baile y nostalgia contemporánea. Su puesta en escena, repleta de imaginación y de fantasía un viaje emocional que ya es tradición en las noches de Low Festival.

Sigue esta tanda de confirmaciones Rufus T. Firefly. La banda presentará Todas las cosas buenas, su último trabajo discográfico, con el que han generado un gran impacto y han demostrado por qué son una de las bandas de culto más respetadas del panorama nacional. Junto a ellos llega el sonido enérgico y ruidoso de Nuevos Vicios, cuyo último trabajo Futuro obsoleto les ha llevado a esta primera gira nacional.

Aiko el Grupo, representantes de la nueva oleada del pop irreverente y punk de espíritu juvenil, aportarán frescura, actitud y canciones directas y concisas que ya se han convertido en imprescindibles de la escena alternativa. Tras su primer largo Me están apuntando con un arma, han presentado A tomar por culo, un avance de su próximo disco de estudio que promete mantener su esencia divertida y chispeante.

Aiko El Grupo, una de las sorpresas de la segunda tirada de confirmaciones del Low Festival / INFORMACIÓN

Por último, están Los Chivatos, que irrumpen en la escena con un sonido contundente, guitarras afiladas y una energía que los posiciona como una de las promesas a seguir atentamente en los próximos meses. Su álbum Pulpa, con letras paranoicas, frenéticas y con tinte grunge, los ha posicionado como una banda ácida y surrealista.

¿Dónde comprar los abonos para Torrevieja?

El Low Festival llevará la música al Parque Antonio Soria de Torrevieja, consolidando a la ciudad como un nuevo epicentro del turismo musical en la provincia y ofreciendo una experiencia que promete ser inolvidable para todos los asistentes. Con sus extensas playas, clima mediterráneo y una gran oferta hotelera, Torrevieja combina atractivos turísticos con la infraestructura para acoger un festival de gran formato.

La ciudad cuenta con acceso directo por carretera, transporte público y proximidad a aeropuertos y estaciones de tren, lo que facilita la llegada de público. No obstante, la organización también ha adelantado que habrá diferentes acciones que se irán publicando en las próximas semanas para que el Low "sea la mejor edición de todas".

Los abonos generales y VIP del Low 2026 ya están disponibles en www.lowfestival.es/abonos/ con un cupo limitado de entradas al precio de 69,99 euros. Por su parte, la organización también ha anunciado un descuento especial para empadronados en Torrevieja que podrán conseguir su abono a precio reducido y agradece la complicidad de todos los que han mantenido su entrada de preventa pese al cambio de ciudad.