Pilar Arejo: Un ilusionante regreso al lugar donde fue feliz

Ficha técnica Artista: Pilar Arejo Procedencia: Alicante Discos: Utopía (2010/EP), A cielo abierto (2013) Año de comienzo: 2008

La motivación es la principal fuente de inspiración para la creación artística. Sin ella no hay luz en la música ni reflejo del artista. Pero esa motivación suele nacer de la ilusión y, cuando esta se pierde, como tantos creadores han experimentado en carne propia, la llama se apaga y se desvanece una vocación que parecía innata. La alicantina Pilar Arejo decidió entonces levantar un muro entre la música y ella. Aquello que un día la devolvió la vida ya no calmaba su sed y, como ocurre en algunas relaciones, lo más sano era tomar distancia para volver, quizá, con más ganas.

Sin embargo, hay cosas que escapan a nuestro control, sucesos que nada tienen que ver con nuestras decisiones. La casualidad existe, se crea o no en ella, y una simple oferta para escribir canciones puede acabar en una pieza interpretada por un artista de renombre internacional en un estadio abarrotado. Eso es precisamente lo que ha ocurrido con Arejo, que firma junto al italiano Tiziano Ferro el tema Ti Sognai, una balada emotiva incluida en el álbum Sono un Grande, publicado el pasado mes de octubre. Una canción intensa que evoca el anhelo de una madre soñada y ausente y que la autora alicantina dio forma junto a la italiana Laura Bono y al propio Ferro.

"Todavía me cuesta asimilarlo", confiesa Arejo. "Tiziano ha sido muy importante en mi historia con la música. Cuando escuché su voz en la canción por primera vez, se me bloqueó la respiración. Fue una mezcla de felicidad y un dolor extraño, como si algo me atravesara". Un impulso necesario para cualquier creador, porque la ilusión deja huella en cada obra, ya sea musical, pictórica o literaria: toda chispa de esperanza tiene su reflejo en el arte.

Relación dual

Encontrar tu lugar en el mundo a través de una experiencia que te salva la vida es algo extraordinario. Es, en cierto modo, encauzar tu presente y vislumbrar un futuro. Eso es lo que vivió Pilar Arejo. "La música llegó a mi vida en un momento complicado. Yo era muy jovencita, pero gracias a ella conseguí salvarme. Me dio una segunda oportunidad", recuerda.

La adolescencia es una etapa confusa para todos, con emociones a flor de piel. En su caso, la creación artística se convirtió en refugio. "Mi vida se apagó: tuve que enfrentarme a la depresión. Y la música me permitió decir, sentir y ser lo que necesitaba", apunta. Hablar con Arejo es encontrarse a una mujer que ya no teme exponer su verdad: una persona que tocó fondo y que, con tesón y esfuerzo, consiguió salir adelante. Discos como Utopía (2010) o A cielo abierto (2013) fueron parte de aquel camino de reconstrucción.

Y precisamente por haber reconocido esa dependencia emocional hacia la música, cuando vio que la ilusión empezaba a desvanecerse no dudó en dar un paso a un lado y guardar sus "instrumentos de supervivencia" en un armario. "El medicamento más importante para una persona es la ilusión, y cuando la pierdes tienes que saber actuar en consecuencia". Una decisión madura que, paradójicamente, le ha permitido volver ahora con más fuerza que nunca.

Pilar Arejo, durante una sesión de fotos en la sede de INFORMACIÓN en Alicante / Rafa Arjones

Motor de creación

"Empiezo esta nueva etapa con muchas ganas. Echo de menos los directos, a mis músicos, el estudio, producir… Quiero poner la máquina en marcha", asegura Arejo con los ojos encendidos de entusiasmo. Ese arranque llegará en enero con un primer sencillo en el que, afirma, mantendrá la esencia que siempre la ha definido, mirando la música desde un prisma íntimo y honesto. "Me gustaría hacer cosas nuevas, pero sin dejar de ser yo. A veces me dicen que pruebe sonidos más actuales, más comerciales, pero eso lastraría mi esencia, y la música merece honestidad", explica la intérprete.

La ilusión ha vuelto. Y con ella, el reencuentro de una artista con aquello que una vez le salvó. Los oyentes, mientras tanto, recibirán un regalo en forma de nuevo sencillo para comenzar el año. Es bonito ver el renacer de la ilusión de una artista que vuelve a creer en lo que hace.