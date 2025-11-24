Irene Iborra, directora de cine: "Hago cine porque creo en el poder transformador de las historias"

Es una de las sorpresas de la semana. La llegada de Olivia y el terremoto invisible a las salas de todo el país ha puesto de relieve que otro tipo de cine de animación es posible: uno que no mira a los más pequeños con paternalismo y que señala de frente problemáticas muy presentes en nuestra sociedad. La directora alicantina Irene Iborra firma un largometraje cargado de conciencia social que, además, destaca por su poder visual y emotivo. La cinta ha sido galardonada con el premio de la Fundación Gan a la Distribución del Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy.

La película aborda con claridad el tema de los desahucios, pero lo hace desde la mirada de una niña de 12 años que se ve obligada a madurar de golpe mientras protege a su hermano pequeño y vive atrapada en una creciente espiral emocional. Es también un alegato a la vida en comunidad, con una perspectiva multicultural que refleja fielmente la realidad de muchos barrios. Esa sensibilidad con la que ha sido concebida la cinta ha contribuido a que la película haya sido nominada a los Premios del Cine Europeo en dos categorías: mejor película y mejor película de animación.

Hay dos tipos de público objetivo. Por un lado está el general, el que va al cine a disfrutar de la película, y que además está teniendo muy buena acogida por parte de la crítica popular. Por otro lado, están los jurados de certámenes y festivales, que también han mostrado interés y que son parte fundamental para la trayectoria de la película. ¿Qué tiene la cinta que gusta a ambos sectores?

Desde mi perspectiva como directora, coguionista y coproductora ejecutiva, la película está diseñada para todos los públicos. La historia tiene diferentes capas: el público infantil accede a una primera capa, mientras que conforme se crece se perciben otras más complejas. Es una película muy cuidada, hecha con detalle, te diría, exquisito. A pesar de las dificultades, nunca me rendí ante los "no se puede". Conté con un equipo de unas 300 personas que me acompañaron en cada impulso creativo. A nivel técnico, la película es excelente: construcción de decorados, diseño de personajes, animación, dirección de fotografía… Todo cuajó de forma muy bonita, logrando una obra redonda que ofrece espacio tanto al público general como al especializado en cine.

No es habitual ver una película rodada en stop-motion en España, ¿cuánto ha tardado en ver la luz desde que empezó a trabajar en ella?

Todo empezó cuando leí la novela La película de la vida de Maite Carranza. Me pareció maravillosa, pues trata un tema delicado como los desahucios desde la perspectiva de una niña, explicando de forma tierna y luminosa cómo viven esas situaciones las familias. Era un material excelente para un largometraje en stop-motion, un proceso muy largo que ha durado siete años. Además, me inspiré también en la película La vida de Calabacín de Claude Barras, que también trata temas sociales desde la animación. Elegí stop-motion por mi trayectoria con esta técnica: la calidez de los materiales, las texturas, el detalle de animar fotograma a fotograma… Y porque permite que los niños tengan cierta distancia emocional frente a la historia.

Olivia y el terremoto invisible es la confirmación de que se puede hacer animación sin caer en la infantilización desmesurada de los niños.

Sí, era uno de mis objetivos. Los niños son inteligentes y pueden comprender la vida sin ser mantenidos en una burbuja. La novela ya lo explicaba así, sin sobredramatizar ni infantilizar, y yo recogí ese testigo para la película. Mi intención era mostrar la realidad de manera documental: los protocolos, cómo funcionan estas situaciones, pero siempre adaptados a cada edad.

En el argumento, un aspecto que sobresale es el de la crisis de la vivienda. ¿Cree que el cine tiene poder sobre la sociedad?

Sí, por supuesto. Yo hago cine porque creo en el poder transformador de las historias. Ahora más que nunca necesitamos narrativas alternativas que nos permitan imaginar soluciones distintas a las impuestas por ciertas élites. Mi intención es contar historias de esperanza, siguiendo también la línea del ecofeminismo de Yayo Herrero: pensar y transformar colectivamente.

La película se centra en la mirada íntima de una niña que tiene que hacerse madura muy rápido entre un desahucio y ejercer su labor de hermana mayor. ¿Cómo logra ese equilibrio?

La protagonista tiene que madurar de golpe porque debe proteger a su hermano menor. Esto refleja la experiencia de muchos niños en familias monomarentales, donde la mayor carga recae sobre la hija o el hijo mayor. Esa maduración acelerada conlleva estrés emocional, algo que intenté mostrar de manera cuidadosa, y que se puede extrapolar a los adultos: la somatización del estrés de no acceder a una vivienda o enfrentarse a situaciones difíciles de la vida.

Además, detalles como la diversidad étnica de los personajes o la presencia de elementos sociales en el entorno buscan enriquecer la historia y reflejar la realidad sin artificios. ¿El cine es política?

Por supuesto (ríe). La vida es política, y no podemos desvincularnos de la sociedad. Esta película refleja la política cotidiana: la vida en barrios periféricos de Barcelona, la solidaridad entre personas independientemente de su origen… Todo esto es política. Y depende de la persona que vea la cinta, le llegarán unas cosas u otras.

Tras el estreno, llega el momento de los galardones. Estás nominada en los Premios del Cine Europeo en dos categorías. ¿Qué significan para usted los premios?

Para mí, el mayor premio es haber terminado la película y estrenarla en cines. Llegar al público y conectar con él ya es un gran logro. Los premios son maravillosos si llegan, pero no son el objetivo principal. Para películas con un recorrido limitado en salas, los galardones pueden animar a la gente a acercarse, aunque existe cierta desconexión entre el público general y la industria: los festivales y premios especializados no siempre son conocidos por la audiencia masiva.