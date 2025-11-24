Novelda estrena el nuevo cortometraje de la Asociación ACAN: cuándo es y cómo acudir al estreno

La Asociación de Cine y Arte de Novelda (ACAN) estrena el martes 25 de noviembre en la Casa de la Cultura de la localidad, a las 20.30 horas de la tarde su última producción: El cortometraje Un domingo cualquiera dirigido por Javier Cuenca. Este proyecto con guion del propio Javier Cuenca nace para concienciar a la sociedad sobre la soledad que sufre el colectivo de la tercera edad, quiénes desearían tener más compañía en esta etapa de su vida.

La protagonista es Pepa Sarrió, reconocida actriz por sus diversos trabajos en series, programas de televisión, cortometrajes y en general por su trayectoria en el mundo de la interpretación. Los miembros de la Asociación ACAN una vez más se han involucrado en este rodaje donde la participación y unidad ha destacado, continuando con el resto de actividades que desempeñan a lo largo del año. El estreno es con entrada gratuita hasta completar aforo.

Los técnicos de sonido en un momento del rodaje / INFORMACIÓN

"Invitamos a toda la ciudadanía a disfrutar de este corto donde se refleja una cruda realidad: la soledad no deseada de nuestros mayores", afirma Javier Cuenca. En este cortometraje, Regina prepara una comida para su familia de tres hijos en lo que parece ser Un domingo cualquiera. "Desde la asociación creemos en la inclusión social a través del cine”, destaca Alfredo Navarro, presidente de ACAN.

Una vez estrenado, el cortometraje comenzará su distribución en el recorrido de festivales, tanto nacionales como internacionales, dando de este modo visibilidad a esta problemática social actual. Es importante destacar a todos los miembros del equipo quiénes de forma desinteresada han aportado su tiempo y experiencia en este corto tan relevante para la sociedad en la que vivimos.

El corto, rodado en Novelda, pone énfasis en la soledad no deseada de las personas mayores / INFORMACIÓN

¿Quiénes han trabajado en la elaboración de este cortometraje?

El equipo está encabezado por el director y guionista Javier Cuenca. El galardonado con un premio Goya Alfredo Navarro se encarga de la dirección de fotografía, mientras que el sonido recae en Joaquín Juan Penalva y Ana Sánchez. El equipo se refuerza con Laura Azorín como ayudante de cámara, Raúl Rodríguez como ayudante de producción, Gabriel Bravo y Francisco Javier Sánchez en arte y la actriz principal es Pepa Sarrió.

Asimismo, Verónica Deltell se encarga del maquillaje, ayuda a la dirección y participa como actriz; y Felipe Giner combina su labor de jefe de producción con la interpretación. “Desde la asociación, queremos agradecer la labor que desempeñan los festivales de cine por hacer realidad y posible mostrar historias de todo tipo, dando voz en muchas ocasiones a colectivos que lo necesitan”, comenta Javier Cuenca.