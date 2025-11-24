Un viaje alrededor del mundo a bordo de un velero: una gesta llena de peligros que toma forma de libro

El mar ha sido desde tiempos inmemoriales un espejo donde la humanidad ha proyectado sus sueños y sus temores. Homero convirtió sus aguas en el escenario de La Odisea, Melville vio en ellas la obsesión infinita de Moby Dick y Hemingway encontró en su oleaje la dignidad silenciosa de El viejo y el mar. Es un poder innato del mar, capaz de servir de fuente de inspiración y de grito literario. Porque esa misma chispa aventurera que desgranaba Julio Verne en Veinte mil leguas de viaje submarino” la tiene Irse (Elba editorial) de David Ruiz.

El autor desgrana entre sus páginas el viaje alrededor del mundo que realizó a bordo de su velero Thor. Una mirada íntima a una travesía realizada en solitario que le llevó a cruzar el canal de Panamá, a llegar a las islas del Pacífico Sur e incluso a vivir una estancia forzada de más de un mes en un lugar perdido del norte de Australia en compañía de un cocodrilo. Literatura de viajes que tiene mucho de aventura y que el escritor presentará el martes 25 de noviembre, a las 19 horas, en el Espacio Séneca de Alicante.

David Ruiz reflexiona sobre la necesidad de atreverse a romper las rutinas de nuestras vidas / INFORMACIÓN

Un acto donde el propio autor mantendrá una conversación con el gestor cultural Paco Linares y que sirve de apertura para un nuevo ciclo dedicado a la literatura de viajes en la Plaza Séneca de Alicante. "El mar es sinónimo de libertad. Cuando miras hacia el mar desde un puerto o una playa, lo que queda a tu espalda es la vida predecible, los horarios y los calendarios, las rutinas, las normas y las reglas. Por contra, lo que tienes delante, el mar con toda su plenitud, es un horizonte donde puede suceder cualquier cosa, el lugar donde habita la incertidumbre", expone Ruiz.

Una mirada al mar desde el reto y la aventura, una posición controvertida debido, principalmente, a la hostilidad y el misterio que engloba. "Es enfrentarse a lo desconocido, ponerse a prueba, romper las rutinas y experimentar vivencias muy intensas. Salir de la monotonía que conlleva muchas veces la vida en tierra firme. Durante la era de los descubrimientos, el mar fue escenario de los grandes aventureros. Hoy, si bien todo está ya descubierto, el mar sigue siendo ese lugar tentador para perderse, con el que soñamos muchos navegantes", admite el autor.

Peligros en alta mar que refuerzan el carácter hostil de este viaje

A lo largo de su travesía alrededor del mundo, el autor afrontó situaciones límite que marcaron profundamente su experiencia. Una de las primeras llegó al navegar entre Colombia y Panamá durante la estación de lluvias. "Sentí peligro navegando durante ese periodo", recuerda. "Las tormentas eléctricas eran descomunales y se repetían cada noche. Fueron meses en los que tomé plena conciencia de mi vulnerabilidad frente a la inmensa fuerza de la naturaleza".

Portada del libro / INFORMACIÓN

Ese sentimiento se intensificó al llegar al norte de Australia. Atravesar el estrecho de Torres, una zona famosa por sus corrientes violentas y vientos impredecibles, derivó en uno de los momentos más críticos de todo el viaje. Un fallo técnico lo dejó a merced de las aguas, arrastrándolo hacia un cinturón de arrecifes en un lugar tan remoto como hostil. "Estuve a punto de perder el barco allí, donde las playas están llenas de cocodrilos". Aquel episodio, afirma, se convirtió en un auténtico punto de inflexión: "Salir de esa situación supuso un reset mental muy importante".

Los riesgos continuaron en Indonesia, donde tuvo que abrirse paso en solitario entre flotas de pesqueros que sembraban redes sin señalizar y que, además, ignoraban cualquier intento de comunicación por radio. Navegar en esas condiciones supuso un ejercicio constante de alerta y precisión. A todo ello se sumó la tensión de cruzar la HRA (High Risk Area), el corredor del Índico norte que conduce al golfo de Adén y el mar Rojo, una de las zonas más afectadas por la piratería en el mundo.

Una travesía conviviendo consigo mismo

Uno de los aspectos más importantes de esta travesía es el hecho de que la realizó en solitario, sin más convivencia que la de uno mismo. "En cuanto a la soledad, he verificado que si te llevas bien contigo mismo, la soledad no existe. En este sentido puedo afirmar que no he viajado solo, sino que he viajado conmigo. Además, el autoconocimiento que aporta una experiencia como esta, no tiene precio, aprendes a gestionar tus pensamientos y tus emociones y a tomar las decisiones más adecuadas en cada situación", asegura con la confianza que da un recorrido vital de esa envergadura.

Conocer las flaquezas y las virtudes de uno mismo, evitando en todo momento no perder el control y enfrentarse a la adversidad con serenidad, es lo que permitió a David Ruiz embarcarse en esta aventura. Guardándose en la mochila una frase de Julio Verne, "en el mar es imposible sentirse solo porque transitas por un escenario rebosante de vida", el autor catalán se mostró implacable en su velero Thor, con el que ha surcado hasta cinco veces el Atlántico en la actualidad y ha dado la vuelta al mundo en un viaje de cuatro años.