De Alicante a Madrid para aproximarse a la poesía de Raúl Zurita

Una de las voces más radicales de la poesía latinoamericana contemporánea. La figura de Raúl Zurita es la de un autor que escribe desde la herida para crear versos que son, a su vez, íntimos y políticos. Su obra suele pensarse como una mezcla de dolor histórico, una experimentación formal y una búsqueda casi mística de la belleza en medio de la devastación. La dictadura de Pinochet es un ejemplo de esta literatura que nace del desastre.

Debido a su importancia, que lo sitúa en la línea de los grandes poetas chilenos junto a Neruda y Mistral, José Carlos Rovira y Eva María Valero han puesto sus conocimientos en común para crear la obra Aproximación a la poesía de Raúl Zurita. Dos miradas, un libro que reúne trece capítulos que son fruto de casi veinte años de trabajo conjunto e individual de sus autores. Se trata de una visión corregida, ampliada y reestructurada que explora la génesis y evolución del proyecto poético de Zurita, desde Purgatorio hasta sus inscripciones en el paisaje chileno.

El libro combina análisis crítico con testimonios personales, ofreciendo una aproximación que es, a la vez, intelectual y vivencial. Pero no solo se expone la personalidad de su poesía, también hace hincapié en el relato personal de algunos encuentros con el poeta. "Desde el afán de cercanía y proximidad intelectual al gran proyecto poético de Raúl Zurita, abrimos las páginas de este libro", aseguran sus autores, que han generado un vínculo indivisible con el chileno debido a sus constantes visitas al Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti de la Universidad de Alicante.

Portada del libro "Aproximación a la poesía de Raúl Zurita. Dos miradas" / INFORMACIÓN

Viaje a Madrid para conocer a fondo la obra del autor chileno

El salón de actos del Instituto Cervantes acoge la presentación de Aproximación a la poesía de Raúl Zurita. Dos miradas, publicada por la Editorial Universidad de Talca. Este libro constituye una reflexión profunda sobre la trayectoria poética de Zurita, uno de los grandes referentes de la literatura latinoamericana contemporánea. El acto se celebrará el jueves 27 de noviembre, a las 18.30 horas, y contará con la participación de sus dos autores, José Carlos Rovira y Eva María Valero, así como del propio Raúl Zurita.

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, será el encargado de dar comienzo a la velada, que cuenta con entrada gratuita hasta completar aforo, pero cuya asistencia se tiene que confirmar a través de la página web de eventbrite. Hasta Madrid también se movilizará Marcela Albornoz Dachelet, directora de Editorial Universidad de Talca, Chile.