Jordi Peidro revive en viñetas la primera revuelta obrera en España

La historia la escriben los vencedores. Quizás sea por eso que apenas se conozca la gesta heroica de un grupo de personas que dieron su vida por sus derechos y libertades en Alcoy. El 9 de julio de 1873, unas 7.000 personas se concentraron en la Plaza de San Agustín de la localidad alicantina, frente al ayuntamiento, para exigir mejoras económicas y laborales, así como la reducción de la jornada de trabajo a ocho horas. Su reivindicación fue reprimida con disparos, dando comienzo a una insurrección del pueblo alcoyano histórica.

Este relato cayó, de casualidad, en manos del dibujante Jordi Peidro (Alcoy, 1965), quien tuvo que documentarse para discernir qué era verdad y qué mito en aquel episodio conocido como la “revolución del petróleo”, donde miles de trabajadores se levantaron en armas, asesinaron al alcalde y se hicieron con la vara de mando del Ayuntamiento durante un tiempo, dando lugar a la primera insurrección internacionalista de España. Ahora, su cómic Insurrección (Desfiladero Ediciones) plasma los detalles de todo lo ocurrido a través de viñetas que emanan memoria.

"Hay mucha leyenda alrededor de lo ocurrido y, sin embargo, la realidad fue otra. Cuando empecé a investigar y a hablar con expertos, me di cuenta de que la verdad no era exactamente como la pintan los mitos, pero resultaba igual de apasionante", admite el autor, que ha plasmado con gran detalle la pugna del pueblo contra el alcalde Agustín Albors, quien acabó siendo asesinado y arrastrado sin vida por las calles de Alcoy, y la posterior encarcelación de algunos de los obreros insurrectos.

Un disparo que conllevó una insurrección en la que murieron varios obreros / Jordi Peidro

Para seguir desgranando detalles de este momento y evitar que se siga divulgando la leyenda difundida por la burguesía, el autor presentará su nueva novela gráfica el 5 de diciembre en el salón de grados del campus de la UPV en Alcoy. "Los alcoyanos deben saber que no es cierto lo que se dijo de las personas insurrectas, que se las presentó como un grupo salvaje que cortó la oreja al alcalde y se la comió frita, o que le cortaron el miembro y lo lucieron como trofeo", apunta Peidro.

La influencia de la burguesía en la prensa de la época permitió generar un relato según el cual monjas y curas eran colgados de las farolas. Ahora, la localidad podrá acercarse más a la realidad de lo que allí sucedió con esta novela gráfica. "Alcoy está llena de expresiones que provienen de aquellos hechos. Dichos como armar un petróleo o te arrastraré como a El Pelletes, que era el apodo del alcalde, provienen de allí", explica Peidro.

Portada del cómic "Insurrección", que será presentado este 5 de diciembre en la UPV de Alcoy / Jordi Peidro

Un momento pionero en la lucha por los derechos laborales

El relato de la "revolución del petróleo" avivó mitos que incluso el presidente del Gobierno, Francisco Pi i Margall, quien perdió el puesto por las consecuencias políticas de la insurrección, aseguró que no se cometieron. Pero se trataba de un hecho sin precedentes: era la primera revuelta obrera que se realizaba en España, tres años después de la Comuna de París, impulsada por los primeros desajustes de la Revolución Industrial y un apoyo directo de la Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT).

Reconstruir los hechos nunca es sencillo. "Yo me iba encontrando cosas, pero realmente no conocía bien lo sucedido. Y fue un profesor de historia, Diego L. Fernández Vilaplana, quien un día me contó esta gesta tan apasionante que merecía un libro", señala Peidro. El dibujante alcoyano, no obstante, entiende que la obra también es una lectura relevante para la actualidad, además de un excelente ejemplo de memoria, "por los evidentes ecos que están sucediendo hoy y que nos recuerdan momentos de antaño".

Recuerdos del pasado entre ecos del presente

Peidro tiene un discurso claro. Sabe lo que quiere decir y lo transmite con la sencillez que caracteriza su obra gráfica. Lejos de recargar sus historias, prefiere narrar para todos los públicos, llegando a todo tipo de lectores. Elaborar un cómic como Insurrección le ha permitido recordar el pasado entre ecos del presente. "Hoy, aunque se hayan conseguido muchas cosas, desde la crisis de 2008 el trabajador ha perdido muchos derechos. Hemos ido hacia atrás con la excusa de que las empresas no van bien, y no es cierto", critica el dibujante alcoyano.

En aquel momento, la amenaza eran las máquinas, con las que se asustaba a los trabajadores con la posibilidad de perder su empleo si levantaban la voz. Ahora, en cambio, la amenaza de nuestro tiempo es la inteligencia artificial. Para Peidro, esta herramienta no debe significar un fin, sino un cambio: "Si las máquinas pudieron convivir con los trabajadores, la IA también lo hará. Cambiará las cosas, pero no a costa de perder nuestros derechos", manifiesta.

El artista Jordi Peidro / Información

Un autor con la mirada puesta en la memoria

Desde hace casi cuarenta años, el alcoyano Jordi Peidro se dedica a su gran pasión: contar historias. Para ello ha recurrido al cómic, el teatro, la ilustración, los cuentos, el cartelismo, la dirección artística, la novela o el diseño gráfico. Cualquier medio es válido para difundir un mensaje.

Es autor de diversas obras teatrales, como Miguel XXI, Eiximenis, Lletraferida, El segrest de S.M. (Premi Ciutat d’Alcoi 1996) o Dos mons (Premi Evarist Garcia 2019). Como novelista ha firmado La herencia del mar, La ruta azul y El decapitado de Harrogate (Premio Agatha Christie 2020).

En cuanto a su faceta como dibujante de álbumes, su trayectoria incluye títulos como Esperaré siempre tu regreso, La Era de Acuario (Premio Valencia 2019 de novela gráfica) o Aquella guerra que sufrimos. También ha trabajado el formato breve, con la serie Contes i Llegendes o el tebeo por entregas El sortilegi del genet iber para la revista Xiulit, entre otros proyectos.