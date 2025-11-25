Quique Dacosta, Premio Chef Mentor 2026 de la Guía Michelin

El arte de enseñar también tiene su galardón. Este año, el Special Award al Chef Mentor 2026, entregado durante la ceremonia de la Guía Michelin celebrada en Málaga, ha sido otorgado al "triestrellado" Quique Dacosta, un chef cuya influencia trasciende la cocina y llega directamente al corazón de quienes sueñan con transformarla. La entrega del reconocimiento estuvo a cargo de Lara Bartolomé, Brand Manager de Blancpain, quien subrayó la relevancia del premio y la trayectoria excepcional de Dacosta, un nombre fijo en el imaginario gastronómico internacional.

El chef de Dénia se ha mostrado agradecido por el galardón, pero ha tenido un detalle con "cada una de las personas que pasan por nuestros restaurantes, nuestras casas, y que deciden potenciar su desarrollo profesional con nosotros". Un reconocimiento que, en palabras del propio Dacosta, "viene dado por el buen trabajo que hacen ellos posteriormente en sus casas", logrando una simbiosis que se explica con un componente tan racional como el "ADN gastronómico", ha recalcado.

Quique Dacosta recoge su galardón en Málaga / Jorge Zapata / EFE

Con tres estrellas Michelin en su restaurante homónimo en Dénia, que ha conseguido revalidar en esta ceremonia, y que suman un total de siete en su haber particular, Dacosta ha sabido conjugar la tradición mediterránea con la innovación más vanguardista, convirtiendo cada plato en un acto de creatividad y sensibilidad. Pero su legado no se queda en la mesa: ha formado a generaciones de jóvenes cocineros, transmitiendo técnicas, intuición y una visión que va más allá del gusto y que en esta ocasión ha sido reconocida por Michelin.

¿Qué premia este galardón?

Este galardón entregado por la publicación francesa no solo premia a un talento culinario, sino también su papel como mentor y guía. El Chef Mentor distingue a aquel cocinero que, además de su labor como chef profesional, ha jugado un papel destacado como formador, guía o “maestro” de nuevas generaciones de cocineros. El premio valora su trayectoria, constancia y compromiso con la enseñanza y transmisión del oficio, no sólo su cocina individual. Por ello, se reconoce a chefs que han dedicado años a formar, inspirar y abrir camino para jóvenes talentos

El galardón reconoce la labor de "maestro" gastronómico para otros cocineros / Jorge Zapata /EFE

Por tanto, la Guía Michelin ha distinguido a Dacosta "como reconocimiento a su labor y por su visión de la gastronomía, elevada a la categoría de arte". Se ha premiado a alguien capaz de inspirar y elevar a quienes buscan su propio camino en la gastronomía, y ha permitido al chef reafirmar su condición de referente, dejando claro que enseñar es tan importante como cocinar.

Más distinciones en la noche de la gastronomía

Si algo ha quedado de manifiesto este martes en Málaga, es que la gastronomía es cultura y se puede hacer ostentación de su arte al respecto. La jornada ha remarcado la importancia de varios restaurantes "estelares", donde la principal noticia ha sido que los 16 establecimientos de restauración que ya tenían tres estrellas mantienen esa máxima distinción en la guía de 2025, mientras que, por otra parte, Cataluña ha sido la más laureada al posicionar a cuatro de los cinco restaurantes en la categoría de dos estrellas.

Así, han resultado ganadores de las dos estrellas de la Guía Michelin los restaurantes Aleia (Barcelona), con los chefs Paulo Airundo y Rafa de Bedoya; La Boscana (Bellvís, Lleida), con José Castañé; Mont Bar (Barcelona), con Francisco José Aguado; repite con dos estrellas Michelin Ramón Freixa Atelier (Madrid), de Ramón Freixa; y también se lleva dos estrellas Michelin Enigma (Barcelona), con Albert Adrià al frente de los fogones.

Además, entre los denominados premios Awards de la Guía Michelin destacan el galardón al Servicio de Sala, que ha sido para Abel Valverde, del restaurante Desde 1911 (Madrid); el premio al Mejor Sumiller, otorgado a Luis Baselga, del restaurante Smoked Room, también en Madrid; y el premio al Chef Joven, para Juan Carlos García, del restaurante Valdebira (Baeza, Jaén). A estas distinciones se suma el mencionado reconocimiento a Quique Dacosta como Chef Mentor, con su restaurante de Dénia.