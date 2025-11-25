Teatro gratis en Alicante: El Arniches programa el estreno de la obra ganadora del Premi Evarist Garcia de Teatre Breu

El Teatro Arniches acogerá el miércoles 26 de noviembre el estreno de la obra Senyals de fum de Marian Díez, ganadora de la XXVI edición del Premi de Teatre Breu en Valencià Evarist Garcia, impulsado por la Diputación de Alicante. Un premio organizado por la institución provincial que tiene el objetivo de fomentar la cultura e impulsar el teatro en valenciano. La representación tendrá lugar a las 18.30 horas y la entrada es gratuita hasta completar aforo.

En palabras de la propia autora, Senyals de fum "es un homenaje a las madres y a la tormenta de sentimientos que surge tras su pérdida, una experiencia emocional que recojo en esta obra desde la ternura, el humor y nuestras raíces, tres de las palabras más bonitas que tenemos". Esos sentimientos se llevarán a escena semana en el teatro alicantino, donde Marian Díez interpretará uno de los papeles protagonistas.

Marian Díez, autora de la obra de teatro, en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

El jurado de la última edición del Premi Evarist García, presidido por el diputado de Cultura Juan de Dios Navarro, estuvo formado por Alicia Garijo, delegada territorial del Instituto Valencià de Cultura en Alicante; Isabel Marcillas, doctora de Filología Catalana en la Universidad de Alicante; y Mª Ángeles Francés, doctora en Filología Catalana.

Una autora todoterreno al frente de la obra de teatro

Monologuista, guionista y actriz, Marien Díez es natural de Monóvar y es licenciada en Sociología en la Universidad de Alicante. Actualmente trabaja en el Ayuntamiento de Monóvar como programadora cultural, pero, además, es coordinadora de la revista Festes de Monòver y autora de obras como Sempre plou quan no hi ha escola, con prólogo de Andreu Buenafuente; La historia de la ràdio a Monòver; No t’ho diré mai, con la que ganó el XXVI Premi Enric Valor de novel·la en valencià de la Diputación de Alicante; Una boda poc convencional o La dona del alcalde.

Además, Díez es columnista del diario La Veu y en diferentes etapas ha coordinado el boletín municipal de Monóvar. En televisión ha participado en diversos programas, entre los que destaca L’escenari de Punt 2, Parlar Sol de Reus TV o Assumptes Interns i Comediants de À Punt. Asimismo, ha colaborado puntualmente en el programa Pròxima parada de À Punt Radio.