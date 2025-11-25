Tres bandas ilicitanas asaltan Alicante con un concierto compartido

El talento local se une para una velada de altos decibelios. Una decisión tomada por un mero instinto de supervivencia. Los grupos necesitan la música en directo, es su hábitat natural. Sin embargo, las trabas cada vez son más complejas y necesitan unirse para poder lidiar con las imposiciones de las salas de concierto. En este sentido, la Sala Marearock siempre ha abierto sus puertas al talento local y, en esta ocasión, no iba a ser menos.

La sala de conciertos de Alicante acogerá el próximo sábado 6 de diciembre una intensa velada musical que reunirá a tres bandas procedentes de Elche, un encuentro que promete mostrar la diversidad y vitalidad del rock local. A partir de las 22 horas, Respuesta Cuántica, Gola de Llop y Ke Si Kiero o Ke Si Tengo subirán al escenario en un concierto triple que ofrecerá potencia, contraste y un recorrido por distintos lenguajes del género.

Las entradas, disponibles por tan solo seis euros, en venta anticipada a través de la web de la sala, y por ocho euros en taquilla, buscan facilitar el acceso a una noche pensada para todos los públicos amantes de la música en directo. Se trata de un precio simbólico que da acceso a la actuación de tres bandas que tienen mucho que decir en un contexto donde el talento local busca su hueco en una industria donde priman los ecos de las principales ciudades del país.

Integrantes de Respuesta Cuántica, durante su visita a la sede de INFORMACIÓN en Alicante / Rafa Arjones

Del rock al punk: sonidos aguerridos para un cartel diverso

Respuesta Cuántica, nacida en 2023 entre Torrellano, Elche y Alicante, abrirá la noche con un sonido marcado por guitarras con distorsión y ritmos contundentes que evocan el punk-rock de los 90 y 2000, con referencias a Green Day, The Offspring o Nirvana, pero también a clásicos del rock español como Barricada o Leño. Sus letras, cargadas de introspección y profundidad psicológica, exploran emociones intensas y universales.

Gola de Llop, una de las bandas ilicitanas que actuarán el sábado 6 de diciembre en Alicante / INFORMACIÓN

Gola de Llop aportará el contrapunto atmosférico y pesado con un rock stoner nacido en 2019 y caracterizado por riffs densos, tempos más pausados y letras en valenciano centradas en la vida interior, la muerte, los sueños y la conexión cósmica. Un potencial sonoro más pesado que refleja la trayectoria de los músicos que componen la banda, con un pasado reciente en formaciones musicales enfocadas en el metal y el punk.

Su propuesta invita a un viaje musical profundo y espiritual que contrasta con la energía desbordante de Ke Si Kiero o Ke Si Tengo, la tercera banda de la noche, cuyo estilo mezcla punk, rock y ska para crear un espectáculo rápido, directo y vibrante. Su música, cargada de humor y frescura, convierte cada actuación en una experiencia pensada para saltar, cantar y dejarse llevar. Porque la unión entre música y humor vuelve a encontrar una simbiosis en bandas como la suya.

Foto de concierto de la banda ilicitana Ke Si Kiero o Ke Si Tengo / INFORMACIÓN

Un concierto para volver a la época del descubrimiento de bandas en vivo

Este triple concierto en la Sala Marearock se presenta como una celebración de la creatividad musical ilicitana, una muestra de la diversidad que convive dentro del rock y una oportunidad para conocer propuestas con personalidad propia. Tres bandas nacidas en Elche se darán cita en Alicante para demostrar que la escena local goza de una salud enérgica y en constante crecimiento. La noche, que se prolongará hasta las 02.30 de la madrugada, se perfila como una ocasión perfecta para descubrir nuevos sonidos de la terreta.

Porque eventos como este permiten esa esencia que se está pediendo en la sociedad, el acudir a una sala de conciertos completamente a ciegas. Pagar una entrada por el simple hecho de disfrutar de la música en directo y, de paso, descubrir nuevas propuestas musicales que tienen la capacidad de transmitir sobremanera con su propuesta en directo. Sala Marearock da la posibilidad de volver a esta forma de vivir la música, y por un precio muy asequible para el espectador.