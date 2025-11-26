Arcángel, cantaor: "El arte flamenco está en su mejor momento, pero no así quienes lo ejecutan"

Un concierto donde el público puede elegir el repertorio que se interpreta. El cantaor Arcángel (Huelva, 1977), una de las voces más elegantes y versátiles del flamenco contemporáneo, será el encargado de cerrar la novena edición del Festival Flamenco de Fundación Mediterráneo con Abecedario Flamenco, un homenaje a los grandes clásicos del cante que han marcado el devenir del género desde los años 70 hasta hoy.

El espectáculo, que tendrá lugar en el Aula de Alicante (Avenida Doctor Gadea, 1) este viernes 28 de noviembre a las 20 horas, cuenta con una particularidad muy especial: el público es el encargado de elegir qué temas interpretará el artista. A través de las redes sociales se ha compartido un formulario para elegir entre grandes éxitos de autores como Maite Martín, Carmen Linares o Camarón. Todo ello, manteniendo un nexo conductor elegido expresamente por el cantaor onubense.

Llega a Alicante con un concierto especial donde hará un recorrido por grandes clásicos del cante flamenco. ¿Por qué ha decidido urdir este homenaje al género?

La primera razón es, simplemente, por pura apetencia. Los artistas flamencos solemos versionar temas de otros géneros sin problema, pero por pudor o por miedo a las comparaciones casi nunca hacemos lo mismo con los grandes hits que tiene el propio flamenco. Con este proyecto llego a Alicante movido por ese deseo, libre de prejuicios, para disfrutar de este repertorio y para que el público pueda escucharlo en otra voz, de otra manera. Y para no renunciar a unas canciones que, aunque nunca podamos reproducir como lo hicieron sus creadores, forman parte del flamenco de cabecera de mi generación y de muchas otras.

El cantaor, en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

De Camarón a José Mercé y de Carmen Linares a Estrella Morente. Ha seleccionado un repertorio muy variado en esencia y el tiempo. ¿Cómo fue ese proceso de selección y qué has primado a la hora de incluir esas canciones y no otras?

Primero hice una lista con las canciones que más me gustaban. Después elaboré una segunda, teniendo en cuenta que un concierto debe estar equilibrado y que tiene que haber variedad de palos. A partir de ahí, soy yo quien decide el orden de los temas. También añadí otros que utilizo como muletillas, como nexos, para que el concierto tenga dinamismo y no aparezcan tres bulerías seguidas ni se convierta todo en tangos y bulerías, que al final son muchos de los temas que han sido hits. Con esa premisa, preparo cada concierto de manera individual.

El flamenco siempre ha tenido una capacidad innata de revisitar lo clásico, de saber de dónde viene y de mantener las raíces. Algo heroico que nada tiene que ver con la esencia de otros géneros.

El flamenco es diferente porque nace de lo popular. Después existe el arte flamenco hecho por profesionales, pero su raíz sigue siendo lo popular, y esa conexión nos obliga a mantener un cordón umbilical con la tradición y con el pasado, que no se puede ni se debe cortar. Esa relación hace que recurramos constantemente a ello, aunque siempre exista el riesgo de quedarnos anclados. Aun así, creo que el flamenco está lo suficientemente vivo como para entender que la evolución forma parte inevitable de la vida.

¿La conexión con el pasado le ha permitido evolucionar?

Por supuesto. Esta música se basa en el conocimiento de la tradición y, a partir de ahí, se puede evolucionar y volar. Los grandes artistas son los que te ayudan a comprender este arte complejo y te ofrecen las claves para crear tu propio discurso. Eso es lo que nos han legado, no solo a mí, sino a todos los profesionales del género. Es imposible entender el flamenco sin acudir a ellos, que son la fuente.

Sin embargo, se centra en autores más contemporáneos, pues no recurre a un Pepe Pinto o a un Juanito Valderrama.

Es cierto, sitúo ese origen un poco más adelante del real, porque a la hora de homenajear a los artistas más tradicionales, también me apetecía hacerlo con mis compañeros: gente con la que he podido tomar un café, con la que tengo amistad, a la que conozco o he podido conocer. Podía producirse un anacronismo si escogiera canciones de la primera época porque creo que son dos cosas diferentes y cada una tiene una esencia diferente.

El cantaor, durante un recital en Huelva / Mikel Ponce/Les Arts

¿Delegar al público la elección de los temas no le quita las riendas de la velada al músico?

A mí me parece justo que quien posibilita que tú estés vivo en un escenario tenga algo de opinión en lo que quiere ver y disfrutar. Es una manera de hacer participar al público de entrada. Luego habrá que hacerlo más explícito en el concierto, pero es un gesto que la gente agradece, porque inciden directamente en el repertorio y porque pueden tener la seguridad de que están asistiendo a algo genuino y único. Ese concierto no se repetirá jamás, porque cada público es diferente y, aunque siempre haya cuatro o cinco temas comunes, hay otros tantos que te dan la sorpresa.

Su proyecto llega en un momento en el que el ser humano tiende a desarrollar una memoria cortoplacista. Nos cuesta reconocer los logros de nuestros artistas de antaño. ¿Es algo de nuestra propia naturaleza o una consecuencia de vivir rodeados de estímulos constantes?

Yo creo que es un poco de ambas cosas. El ser humano es así: tenemos muy poca memoria. Si no la tenemos ni siquiera para la muerte, imagínate para cualquier otra cosa. Lo digo porque no hay nada más trascendente para nosotros que la muerte, y aun así, cuántas veces asistimos a un funeral y salimos pensando que eso nunca nos va a llegar a nosotros. Lo olvidamos rápidamente. Si somos capaces de relativizar y olvidar algo tan trascendente, imagínate con todo lo demás.

Lo que hace Rosalía no tiene relación con el flamenco

¿En qué momento se encuentra el flamenco actualmente?

El arte flamenco está en su mejor momento, pero no así quienes lo ejecutan. Hay una brecha en la industria musical porque el mercado te obliga a competir con propuestas basadas en grandes producciones visuales, que llegan a mucho más público que el flamenco. Si no se cuida a quienes lo hacen posible, el flamenco compite en desigualdad absoluta. Es una cuestión de presupuesto, de posicionamiento. El arte flamenco, como tal, está en un momento espectacular, pero a los artistas les faltaría un poquito más de visibilidad en los medios, apoyo institucional y un ámbito profesional y laboral más acorde a los tiempos que corren.

Desde fuera parece que el gremio flamenco se nutre y se fortalece entre sí. ¿Hay espacio para los egos?

Que hay egos personales es tan cierto como que el sol sale todas las mañanas (ríe). Es inevitable porque, cuando te topas con la miseria del ser humano, ahí no sale nadie vivo. El ego es parte de nosotros y también es necesario, aunque sea por amor propio. Y eso no quiere decir que todo sean rivalidades imposibles o gente que no se pueda ni ver. Puede que las haya, pero en general somos una comunidad bastante tranquila en ese aspecto.

¿El éxito que ha cosechado Rosalía es, en cierto modo, un logro del flamenco?

El éxito de Rosalía hay que reconocérselo a ella, porque ha hecho las cosas muy bien y ha creado un producto que ahí está. Quien no sea capaz de ver la magnitud de su éxito, está ciego. Ahora bien, su música no se basa en el flamenco, más allá de un par de referencias al cante en sus inicios, y de manera muy somera. Por tanto, tampoco se le puede atribuir al flamenco ese éxito. Siempre habrá quien intente barrer para casa, porque el hecho de que la palabra “flamenco” aparezca asociada puede resultar beneficioso, pero lo que hace Rosalía no tiene relación con el género.