"La cuerda y el cubo", un viaje literario por los barrios de Alicante en plena Guerra Civil

Un debut literario que rescata la historia de Alicante. Alberto Soler García (Alicante, 1976) llega por primera vez a las librerías con La cuerda y el cubo (Editorial ECU), una novela que transporta al lector a una ciudad marcada por la Guerra Civil. La obra narra la vida de los barrios, las familias y los vecinos en un contexto histórico complejo, donde los hechos cotidianos se entrelazan con episodios que han dejado una huella imborrable en la ciudad.

En sus páginas, los lectores encontrarán referencias directas a acontecimientos como el fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera y los bombardeos que asolaron San Antón, Benalúa o el Mercado Central. Frente a este escenario de tensión y violencia, una familia del barrio de Carolinas se ve inesperadamente envuelta en una trama de espionaje, traición y venganza que pondrá a prueba sus lazos y su valentía. La historia refuerza así el valor de la unión en tiempos de guerra y deja abierta la posibilidad a una segunda parte donde desarrollar el exilio y los tiempos de posguerra.

Reencontrado con sus raíces

Abordar desde la ficción una historia como la de Alicante en la Guerra Civil supone situarse en un segundo plano, como actor pasivo, pero poniendo palabras a la memoria de vecinos y familiares. Soler admite que lo que más le ha calado al escribir esta novela ha sido "la nostalgia de hablar de mis familiares y de esos barrios que sobrevivían a las duras circunstancias que rodeaban a Alicante en plena Guerra Civil".

Portada de la novela de Alberto Soler García "La cuerda y el cubo" / INFORMACIÓN

Una parte de la idiosincrasia alicantina se perdió con las bombas, pero la literatura puede rescatarla, devolviendo el costumbrismo de todo un pueblo. Recuperar "ese anhelo de los familiares, los amigos sentados a la fresca, hablando y compartiendo; esos vecinos que se conocen por motes y que forman prácticamente una familia" permite revivir una vida en comunidad que hoy se fragmenta por causas ajenas al ser humano.

Esta ruptura de los lazos de unidad es un hecho que Soler ha sabido captar y potenciar en La cuerda y el cubo. El libro es un conjunto de historias con un mismo corazón: lo vivido por personas de carne y hueso, que sufrieron las consecuencias de un acto bélico que traía muerte, destrucción, miedo y hambre. "Fui investigando e improvisando hasta dar lugar a estas historias en las que mis familiares son los protagonistas, basándome en los relatos que fui recogiendo barrio por barrio", admite el autor.

Un refrán valenciano y una idea

El título de la obra marca también el rumbo de la narración. Un guiño al refrán valenciano on va la corda va el poal [donde va la cuerda, va el cubo], que describe a dos personas inseparables. "Es un título que cobra mucho sentido, pues hace referencia a la protección que el hermano mayor debe ejercer con su hermana", explica el autor, que asegura que esa frase era muy recurrente en su familia. Así, la novela refleja la nostalgia y el sentimiento del pueblo alicantino ante un hecho que todavía permanece muy presente.

Con esto, el debut literario de Alberto Soler supone un chute de aire fresco a la literatura generada en torno a los bombardeos de Alicante. Pildoras individuales que crean un todo. Situaciones reflejadas en las calles y las personas más que en los hechos, porque el autor alicantino busca precisamente eso, acercarse a la gente para comprender sus pensamientos. Un prisma elaboradora por un aficionado a la novela histórica que ha cogido las riendas de su propio libro que, ahora, ha podido ver la luz.