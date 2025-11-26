¿Cuánto dinero cuesta rodar en Ciudad de la Luz?

Rodar en Ciudad de la Luz implica acceder a uno de los complejos audiovisuales más completos de Europa. La infraestructura es amplia, los servicios son profesionales y, desde la reapertura, los costes están regulados mediante una tabla oficial que marca el precio por semana de cada espacio. Para una productora que planifica su presupuesto, conocer estas cifras es clave. Y las últimas bases publicadas por Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital (SPTD) establecen de forma clara cuánto cuesta utilizar los platós, backlots y áreas de apoyo durante 2026.

Cómo se fijan las tarifas: semanas, espacios y negociación

Las tarifas se estructuran por semanas de uso, tanto en fases de montaje como de rodaje o desmontaje. Cada espacio —platós, backlots, tanque de agua, bloques de producción o talleres— tiene un precio base. Sin embargo, SPTD puede aplicar ajustes y descuentos según la magnitud del proyecto, la relevancia de la producción, el impacto económico en la Comunitat Valenciana o el tiempo total de ocupación de las instalaciones.

Esto significa que las cifras oficiales sirven como referencia sólida, pero cada producción negocia finalmente un presupuesto adaptado a su plan de trabajo.

Tarifas orientativas por semana: cuánto pagar por cada espacio en 2026

Instalaciones de Ciudad de la Luz en Alicante. / INFORMACIÓN

Las tarifas oficiales para 2026 aplican un incremento del 10 por ciento respecto a este año. Estas cifras no incluyen IVA ni consumos adicionales, y se aplican tanto a rodajes como a semanas de montaje y desmontaje.

Costes semanales en 2026 (IVA no incluido)

Platós 1, 2, 5 y 6 : 10.980 € por semana

: 10.980 € por semana Platós 3 y 4 : 15.250 € por semana

: 15.250 € por semana Edificios de apoyo a la producción (1, 2 y 3) : 9.760 € por semana

: 9.760 € por semana Almacenes y talleres (conjunto) : 21.350 € por semana

: 21.350 € por semana Backlot 1 : 6.100 € por semana

: 6.100 € por semana Backlot 2 + Water Tank : 29.280 € por semana

: 29.280 € por semana Cocina industrial : 4.270 € por semana

: 4.270 € por semana Art department (planta superior): 1.220 € por semana

Espacio Superficie Tarifa 2026 / semana (IVA no incl.) Platós 1, 2, 5 y 6 1.620 m² 10.980 € Platós 3 y 4 2.340 m² 15.250 € Edificios de apoyo a la producción (1–3) — 9.760 € Almacenes y talleres (conjunto) 10.000 m² aprox. 21.350 € Backlot 1 42.000 m² 6.100 € Backlot 2 + Water Tank ≈ 78.000 m² 29.280 € Cocina industrial — 4.270 € Art department (planta superior) — 1.220 €

Qué incluye y qué no incluye el precio semanal

Las bases distinguen claramente qué conceptos entran en la tarifa base:

Incluido

Seguridad perimetral

Limpieza doméstica de aseos y zonas comunes

Consumo ordinario de agua y gas

Uso de casetas, WCs y duchas en Backlot 2 (cuando corresponde)

No incluido

Electricidad

Agua no doméstica (llenados, usos intensivos)

Limpieza industrial (decorados, talleres, tanque)

Instalación y retirada de croma

Llenados y vaciados del water-tank

Asistencia técnica en domingos, festivos o nocturnos

Gestión de residuos

Los consumos se facturan según lectura de contadores, con un precio de 0,50 €/kWh y 4 €/m³ de agua potable, más un 10 por ciento de gestión.

La asistencia técnica adicional tiene un coste de 280 euros por jornada de 8 horas cuando se solicita en domingos, nocturnos o festivos.

Cómo calcular el coste real de rodar en Ciudad de la Luz en 2026

Un rodaje llevado a cabo en uno de los estudios de Ciudad de la Luz / Alex Domínguez

El procedimiento comercial de Ciudad de la Luz se apoya en la figura del "pencil": una reserva preliminar de espacios y semanas en primera posición, sobre la que se emite un presupuesto máximo orientativo con el detalle de semanas por espacio y el precio por semana. Ese presupuesto no incluye electricidad, agua extraordinaria, asistencias técnicas extra, limpieza industrial, instalación y llenados del water tank ni otros extras, y sobre él se aplica un descuento porcentual negociado según las características del proyecto.

A partir de esa estructura, una productora puede estimar cuánto cuesta rodar en Ciudad de la Luz siguiendo una secuencia clara:

Definir cuántas semanas de montaje, rodaje y desmontaje necesita en cada espacio (platós, backlots, edificios de producción, almacenes…). Multiplicar cada bloque de semanas por la tarifa semanal oficial del año correspondiente. Estimar los consumos energéticos y de agua en función del tipo de producción y equipos previstos. Valorar si habrá nocturnos, domingos o festivos que activen asistencias técnicas adicionales. Añadir las partidas de limpieza industrial, llenados de tanques, cromas y gestión de residuos. Aplicar el descuento que se negocie con SPTD y, finalmente, sumar el IVA y otros tributos aplicables.

Con esta información, la pregunta sobre cuánto cuesta rodar en Ciudad de la Luz deja de ser una incógnita abstracta y se convierte en un ejercicio de planificación bastante preciso, donde el peso real recae en las semanas de ocupación, la combinación de espacios y la eficiencia con la que se gestionen consumos y servicios extra durante el rodaje.