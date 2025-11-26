El "freestyle" sí que tiene Superliga y un rapero de Alicante debuta en ella

La primera edición reunió a más de 32.000 asistentes en cinco sedes internacionales y el freestyle demostró al mundo que se podía hacer una Superliga con los mayores exponentes en lengua hispana de las batallas de gallos. La empresa Urban Roosters dio forma a lo que llamó FMS World Series y ahora, dicha competición regresa este diciembre con un formato renovado que contará, por primera vez en su historia, con un representante alicantino.

El rapero alicantino Zasko, curtido musicalmente en el skatepark del Monte Tossal de Alicante, debutará en este proyecto que enfrenta a los mayores exponentes de la rima improvisada en la primera cita de esta segunda temporada, que se realizará en el Roig Arena de Valencia con todas las entradas vendidas. Será la primera parada de una gira que recorrerá San Salvador (El Salvador), Ciudad de México (México), Bogotá (Colombia) y Santiago (Chile), donde se celebrará la gran final el próximo 21 de diciembre en el Teatro Caupolicán.

Cada jornada contará con enfrentamientos de altísimo nivel protagonizados por un line up ya confirmado de auténticas leyendas en la escena: Chuty, Gazir, Aczino, Teorema, El Menor, Lokillo, Zasko, Jony Beltrán, Dani Ribba y Azuky. De esta manera, el alicantino se enfrentará a dos colosos del movimiento de las batallas de gallos. En primer lugar, se verá las caras con Gazir, uno de los mejores gallos españoles que, entre otras cosas, ha sido campeón nacional y ha conseguido un empate técnico en la Final Internacional de RedBull.

Zasko, durante una entrevista realizada con INFORMACIÓN en Alicante / Rafa Arjones

Su segundo enfrentamiento, pues hacen dos en cada ciudad, será contra Jony Beltrán. El rapero mexicano saltó a la fama en 2013 tras conseguir ser campeón de su país con tan solo 18 años con un estilo plasmado por el humor y el desprecio, todo ello mostrado con una técnica y un flow que ha calado en los seguidores del freestyle. Además, a lo largo de las jornadas se confirmarán competidores con la etiqueta de "extra player", es decir, raperos invitados que desafiarán a competidores oficiales con la intención de arrebatarles puntos en la liga.

El estilo alicantino de Zasko Master

Si hay algo que caracteriza al rapero de Alicante es que tiene una forma y un estilo de fraseo que lo distingue respecto al resto de competidores. Y es que se trata de un estilo "made in" Alicante que se creó en los corros de amigos que quedaban para improvisar en el skatepark del Tossal. Desde ese momento, se creó una forma única de entender esta cultura, combinando la técnica con la velocidad mental y una sensibilidad especial para crear patrones complejos.

La necesidad de dejar en blanco la mente para construir cadencias sonoras vertiginosas, que trasladen el punch o el golpe por la musicalidad de los versos puede jugar malas pasadas, pero cuando surgen, destacan por su originalidad y dificultad. Mientras muchos freestylers se apoyan en estructuras más convencionales, él construye rimas como si fueran matemáticas: juega con sílabas, métricas internas, acentos y multisilábicas de una forma que parece natural, pero que en realidad es extremadamente difícil de reproducir.

Su cabeza funciona en escalas rítmicas distintas, anticipando finales y giros antes de que el rival o el público sepan hacia dónde va. Además, incorpora un sentido muy marcado del flow, con cambios constantes de cadencia y una musicalidad que lo diferencia del resto. Pero todo eso se mezcla con algo que no se puede entrenar: una creatividad casi intuitiva, capaz de convertir cualquier estímulo en una imagen o un concepto original. Por eso Zasko no solo improvisa, sino que construye estructuras completas en tiempo real.

Roig Arena, en València / Francisco Calabuig

El Roig Arena, escenario del debut en la Superliga

España recibió la gran final de la primera edición en Madrid. Ahora se revierte la situación y la competición dará el pistoletazo de salida el viernes 5 de diciembre en el Roig Arena de Valencia, una ciudad que ya sabe lo que es debutar a lo grande. Así lo hizo en la fecha inaugural de la primera FMS Internacional de la historia, lugar donde se dieron unos históricos Aczino vs MKS, Bnet vs Stigma o Papo vs Errecé, entre otros duelos.

No obstante, será la primera vez que un torneo de estas características aterrice en el Roig Arena, un recinto que cuenta con capacidad para acoger a 20.000 espectadores, siendo el recinto cubierto más grande de España y pudiendo ser adaptado para diferentes tipos de eventos, como conciertos, espectáculos y competiciones deportivas. Pese a esto, las entradas se han agotado debido a la expectación generada por este evento y falta ver si la organización liberará algunas butacas más para los que se han quedado fuera.