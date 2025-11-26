"Huida con parada y fonda", una reunión de relatos que mezclan memoria e imaginación
Vicente Vázquez Hernández presentó su libro, una colección de relatos que transita entre la realidad y la inutición, acompañado por Asunción Valdés en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Alicante
La memoria familiar y la intuición literaria se dan la mano en Huida con parada y fonda, y otros relatos históricos, (Editorial ECU), la nueva obra de Vicente Vázquez Hernández. El autor reúne una colección de relatos que combinan investigación y recreación narrativa para imaginar aquello que pudo ocurrir entre los protagonistas de distintos episodios históricos. El resultado es un libro donde temas como la familia, la justicia, la política, la amistad o la traición se entrelazan con los conflictos culturales del pasado, aportando profundidad y una mirada humana al contexto en el que se desarrollan.
Muchos de los textos nacen de los recuerdos transmitidos oralmente de generación en generación, anécdotas familiares que han sobrevivido al paso del tiempo y que aquí encuentran forma literaria. En otros casos, el detonante es apenas una nota al pie en un artículo académico: un detalle mínimo capaz de encender la pregunta que guía esta obra, el “¿y si…?” que, según el autor, impulsa la imaginación hacia posibles versiones de lo ocurrido.
Esa combinación de memoria e imaginación, de documentación y relato, sostiene una obra donde la mayoría de personajes existieron realmente, al igual que los escenarios que recorren: pueblos, calles, plazas o edificios que permiten reconstruir una atmósfera fiel a cada época. Así, Vázquez Hernández ofrece una serie de historias que, sin renunciar al rigor histórico, exploran lo que nunca quedó escrito, lo que pudo sentirse y lo que quizá sucedió en los márgenes de la Historia con mayúscula.
Una presentación exitosa
El autor presentó su obra Huida con parada y fonda, y otros relatos históricos el pasado martes en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Alicante, en la avenida Federico Soto, acompañado por la periodista y escritora alicantina Asunción Valdés. La cita contó con una gran acogida por parte del público, que aprovechó la ocasión para descubrir los entresijos que esconden estos relatos y llevarse un ejemplar dedicado por Vicente Vázquez Hernández.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Tribunal Supremo lo confirma: los pensionistas de incapacidad permanente pueden cobrar este subsidio
- La ilusión de la Navidad se apaga en las nuevas calles iluminadas de Alicante
- Juanma Lorente, abogado laborista: 'Te pagan las vacaciones, te dan de baja y crees que estás fuera de la empresa
- Fallece el exconcejal de Vía Pública y portavoz del PP con Mercedes Alonso en Elche Manuel Rodríguez a los 51 años
- ¿Cuánto cobra el alcalde de tu municipio? Estos son los sueldos de los regidores de la provincia de Alicante
- La Seguridad Social cambia el complemento de pensión por hijo y estos serán ahora los requisitos
- El policía local de Torrevieja que presuntamente roba comida y bebida de sus compañeros
- El Tote más emotivo vuelve al Rico Pérez: 'Hay que aparcar las diferencias por Delibasic...