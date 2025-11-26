"Huida con parada y fonda", una reunión de relatos que mezclan memoria e imaginación

La memoria familiar y la intuición literaria se dan la mano en Huida con parada y fonda, y otros relatos históricos, (Editorial ECU), la nueva obra de Vicente Vázquez Hernández. El autor reúne una colección de relatos que combinan investigación y recreación narrativa para imaginar aquello que pudo ocurrir entre los protagonistas de distintos episodios históricos. El resultado es un libro donde temas como la familia, la justicia, la política, la amistad o la traición se entrelazan con los conflictos culturales del pasado, aportando profundidad y una mirada humana al contexto en el que se desarrollan.

Muchos de los textos nacen de los recuerdos transmitidos oralmente de generación en generación, anécdotas familiares que han sobrevivido al paso del tiempo y que aquí encuentran forma literaria. En otros casos, el detonante es apenas una nota al pie en un artículo académico: un detalle mínimo capaz de encender la pregunta que guía esta obra, el “¿y si…?” que, según el autor, impulsa la imaginación hacia posibles versiones de lo ocurrido.

Portada de "Huida con parada y fonda", la nueva obra de Vicente Vázquez Hernández / INFORMACIÓN

Esa combinación de memoria e imaginación, de documentación y relato, sostiene una obra donde la mayoría de personajes existieron realmente, al igual que los escenarios que recorren: pueblos, calles, plazas o edificios que permiten reconstruir una atmósfera fiel a cada época. Así, Vázquez Hernández ofrece una serie de historias que, sin renunciar al rigor histórico, exploran lo que nunca quedó escrito, lo que pudo sentirse y lo que quizá sucedió en los márgenes de la Historia con mayúscula.

Una presentación exitosa

El autor presentó su obra Huida con parada y fonda, y otros relatos históricos el pasado martes en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Alicante, en la avenida Federico Soto, acompañado por la periodista y escritora alicantina Asunción Valdés. La cita contó con una gran acogida por parte del público, que aprovechó la ocasión para descubrir los entresijos que esconden estos relatos y llevarse un ejemplar dedicado por Vicente Vázquez Hernández.