Un "remember" de reggaetón en Alicante para cautivar a la generación "millennial": estas son las novedades

Un "remember" de Reggaetón para celebrar la segunda edición de un festival que en 2025 fue el evento revelación de Alicante. El fenómeno que sorprendió el pasado verano y agotó entradas en su primera edición, el Reggaeton Millennial Fest, celebrará su segunda entrega los días 7 y 8 de agosto de 2026, repitiendo ubicación en El Muelle Live y apostando por una experiencia todavía más amplia, según ha podido confirmar la organización del evento.

La próxima edición ofrecerá dos jornadas consecutivas dedicadas a los grandes himnos del reggaeton clásico, el electrolatino y los ritmos que marcaron la identidad musical de toda una generación. Un auténtico “remember” para quienes crecieron entre discotecas, playlists y veranos marcados por el sonido urbano de los 2000 y 2010. Para ello, el festival continúa reforzando su programación con artistas que dejaron huella en la música latina como Tito El Bambino, Alexis y Fido, Danny Romero, Dasoul, K-Narias, Xriz, Jay Santos, José De Rico, Kiko Rivera, DJ Rajobos o DJ Nev.

Dasoul regresa tras el éxito de su concierto en la primera edición del festival / INFORMACIÓN

A este listado se suman ahora nuevas incorporaciones como Buxxi, Crossfire, Saik & Rosendo (Los Reyes de la Tarima) y nuevamente Dasoul, completando casi al completo el cartel del festival. Pero esto no es todo, pues la organización mantiene la expectación anunciando que quedan dos grandes artistas por desvelarse, completando un cartel que será oficial en las próximas semanas. El año pasado dichos artistas fueron Juan Magán y Cali & El Dandee, por lo que teniendo en cuenta esos nombres podemos hacernos una idea de lo que vendrá en 2026.

Los himnos que marcaron a la generación millennial

El festival apuesta claramente por el factor nostalgia. La presencia de Alexis y Fido, considerados referentes imprescindibles del reggaeton, así como la de Tito El Bambino, refuerza el carácter internacional y clásico del evento. La vertiente electrolatina estará representada por artistas como Jay Santos, José De Rico, Danny Romero o Xriz, iconos de una década de éxitos que sonaron en radios, fiestas y veranos enteros. Por su parte, las más que conocidas K-Narias aportarán su habitual energía al espectáculo.

Las nuevas confirmaciones mantienen ese carácter, con Buxxi y Crossfire, autores de temas de la talla de Como tú no hay dos o Lady Loca, respectivamente. Y la confimación de Dasoul debido al éxito cosechado el año pasado. Completan el cartel numerosos DJs nacionales como Alex Selas, Aston Reed, Carlos Manzanares, Dani Wallace, David Furylo, Moya Deejay, Pascal Renolt, Santi Bertomeu y Tiger Fighter se encargarán de mantener viva la banda sonora millennial durante ambas jornadas.

Entradas para una cápsula del tiempo musical

El Reggaeton Millennial Fest 2026 plantea una auténtica cápsula del tiempo. Con una producción renovada, zonas temáticas y una escenografía diseñada para evocar los años de oro del género, el festival quiere que los asistentes revivan los recuerdos y emociones de su juventud. Las entradas promocionales, junto con toda la información del evento, ya están disponibles en www.reggaetonmillennialfest.es. Los abonos para ambos días tienen un precio de 40 euros, habiendo posibilidad de adquirir las entradas VIP por 80 euros.