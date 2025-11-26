Estos son los 14 restaurantes de la provincia de Alicante con Estrella Michelin

Quique Dacosta lo ha vuelto a hacer. Suma y sigue. Su cocina, dicen los inspectores de la Guía Michelín, "trasciende el sentido puramente culinario para convertirse en una experiencia artística". Un salto conceptual en lo gastronómico.

El chef, para el que la cocina es una disciplina multisensorial, sigue siendo el único valenciano triestrellado, el mayor reconocimiento de la Guia Michelín; una distinción reservada para una cocina fuera de lo común. Sigue, decíamos antes, porque renueva las tres estrellas de Quique Dacosta Restaurante en Dénia, donde da rienda suelta a su creatividad temporada tras temporada y, suma, porque recibió en la gala celebrada en Málaga el reconocimiento de Mentor Chef Award como agradecimiento a su trabajo divulgativo y por su visión de la gastronomía, elevada a la categoría de arte.

Revalidan los 16 restaurantes con 3 Estrellas Michelin

Los inspectores decidieron revalidar los 16 restaurantes con tres estrellas y no sumar ningún otro al grupo.

Dacosta, el valenciano más feliz, acabó la noche con siete estrellas porque Deessa, en el hotel Mandarin Oriental Ritz se mantiene con dos y dentro de su 'universo', El Poblet con Luis Valls al frente de la cocina en València, se revalida sus dos gracias a su apuesta por una cocina de mercado innovadora, comprometida y de proximidad. Ricard Camarena, por su parte, revalida por octavo año sus dos estrellas y mantiene por séptimo año consecutivo la estrella verde, una distinción creada por la guía con el fin de recompensar a los restaurantes comprometidos con la gastronomía sostenible.

Los nuevos biestrellados

El restaurante valenciano se mantiene, así pues, en el selecto grupo de restaurantes nacionales biestrellados, junto a BonAmb (Xàbia), El Poblet (Dénia) y L’Escaleta (Cocentaina). Ningún otro restaurante valenciano se une al grupo. Los nuevos biestrellados son Aleia (Barcelona), La Boscana (Bellvís, Lleida), Mont Bar (Barcelona), Ramón Freixa Atelier (Madrid) y Enigma (Barcelona).

“Cada año lo vivimos con mucha emoción, pero también con mucha calma”, reconocía Camarena. “La guía nos mira de vez en cuando. Nosotros nos miramos cada día en los ojos de los clientes que se sientan en el restaurante”, apuntaba tras dedicar el reconocimiento “al equipo de cocina y de sala, que es quien sostiene esta casa servicio a servicio, y a todas las personas que confían en nosotros cuando reservan una mesa”.

Una estrella Michelin