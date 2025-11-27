El flamenco vuelve al Castillo de Santa Bárbara este fin de semana

La programación cultural del Castillo de Santa Bárbara para lo que queda de año reserva alguna sorpresa. Los horarios hasta final de año de lunes a domingo serán de 10.00 a 18.00 horas y la programación cultural será uno de sus puntos fuertes.

El ciclo ‘Flamenco en el Castillo’ sigue este fin de semana con sus espectáculos de cante y baile gratuitos y siempre a las 13.00 horas. Este sábado 29 de noviembre tendrá lugar la actuación de ‘Flamenco y Compás’, mientras que el domingo 30 será el turno de ‘Zambra Flamenca’. El ciclo concluirá el viernes 12 de diciembre con ‘Alma de Flamenco’.

Otras actividades culturales en el Castillo de Santa Bárbara

Además del ciclo de flamenco, la programación cultural sigue en el Castillo de Santa Bárbara. El sábado 29 de noviembre tendrá lugar el ‘Jardín del polvorín’, con juegos tradicionales y taller de manualidades a las 12.00 horas.

Vista aérea de la ciudad de Alicante, con el castillo de Santa Bárbara al fondo. / Rafa Arjones

Este fin de semana también será el último en el que se pueda participar en las degustaciones de chocolates y turrones, vinos DO y productos alicantinos, cervezas artesanas y vinos premium. Las entradas están a la venta en la web del Castillo de Santa Bárbara.

Los días 5, 6 y 7 de diciembre de 10.00 a 20.00 horas tendrá lugar la recreación histórica del día de Santa Bárbara. El viernes 6 también volverá a organizarse el ‘Jardín del polvorín’ a las 12.00 horas.

El sábado 13 de diciembre a las 17.30 horas tendrá lugar la visita comentada a la exposición ‘De la palabra a la música’ en la sala Taberna, que será gratuita hasta completar el aforo. Posteriormente, a las 18.30 horas tendrá lugar el concierto Hispana Lyrica en el aljibe renacentista, también gratuito hasta completar el aforo.

El castillo de Santa Bárbara de Alicante, en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

Por último, el domingo 14 de diciembre ‘Jardín del polvorín’ se celebrará a las 11.00 horas mientras que a las 12.30 horas tendrá lugar el concierto del conservatorio de música Óscar Esplá en el salón Felipe II.