La herencia del rock urbano español tiene su primera prueba de fuego en Alicante

Si hablamos de legado musical, España tiene cuerda para rato. Un país rico en cultura que ha conseguido mantener las raíces de su música de cabecera y, a su vez, ser capaz de servir de vanguardia para el nacimiento de otros géneros capaces de mezclar sonoridades y crear una identidad propia. La lista podría empezar por el flamenco y adentrarse en terrenos como la copla, la zarzuela o el folclore popular de jotas, pasodobles o incluso la rumba catalana.

Porque la cultura es universal, sí, pero sirve de enriquecimiento en los lugares donde se crea. Y, teniendo esto claro, hay que poner el foco en un estilo que surgió en la década de los setenta inspirado por el hard rock y el blues de bandas como Led Zeppelin o Deep Purple. Se hizo llamar rock urbano y el resultado comenzó a tomar forma en propuestas como las de Leño, Asfalto, Ñu o Cucharada; precursores de una manera de entender la música donde las letras abordaban la injusticia social y la vida durante la Transición.

Hay voces que hablan de género y otras que lo atribuyen más a un movimiento. Lo cierto es que cada grupo, de manera pormenorizada, tenía sus propias características pese a mantener puntos en común. A nivel melódico se mezcló con el blues, pero también con el rock sinfónico. Más tarde, ya entrados los ochenta, se fusionó con el gamberrismo característico del punk, moldeándolo hasta lo que conocemos hoy en día, con referentes exitosos como Extremoduro o Marea que lo elevaron a límites insospechados.

¿Pero qué pasa después de esto? ¿Quién toma el testigo de esta propuesta en un presente donde predomina el inmovilismo y donde los grupos del género parecen no tener relevo generacional? La herencia del rock urbano ha recaído en la propuesta de un grupo de jóvenes músicos que han encontrado su inspiración en el día a día. La sangre azul del rock urbano fluye por las venas de Aarón Romero, hijo de Kutxi Romero, cantante y alma mater de Marea, que ha dado forma al futuro del género a nivel nacional: Linaje.

Una propuesta que mira al pasado y construye el futuro

Linaje surge a finales de 2022, fruto de las inquietudes del joven Romero, que encontró en Berriozar (Pamplona), un pueblo que es parte de la historia del rock nacional, a sus guardaespaldas musicales, conformando un grupo compuesto por Asier Cuiral y Aimar Goikoa a las guitarras, Alain García al bajo, Asier González a la batería y el propio Aarón Romero a las voces. Una primera toma de contacto con la industria musical que ha dado como resultado su primer larga duración, Desataron a los perros (El Dromedario Records, 2025).

Un álbum que, es cierto, tiene mucho de Marea, porque no reniegan de donde vienen y apuestan fuerte por lo que les ha curtido musicalmente desde pequeños. Sin embargo, en sus letras se percibe a la perfección esa rebeldía juvenil que tanto echa en falta el género, donde hablan desde los márgenes con una influencia poética desgarradora a la par que genuina. Todo ello, a lo largo de diez pistas donde incluyen un tema en euskera, una colaboración con Albertucho y un sabor añejo grabado con sonido del presente.

Los integrantes de Linaje, en una imagen cedida por El Dromedario Records / INFORMACIÓN

"Somos unos auténticos privilegiados", asegura Aarón Romero a INFORMACIÓN. "Es verdad que no todo el mundo tiene tantas facilidades, negar eso sería absurdo. Pero también es cierto que nosotros trabajamos mucho. Le presentamos el disco a Alén Ayerdi (director de El Dromedario Records y batería de Marea) y le gustó. Porque si no le hubiera gustado cómo sonamos, no habría apostado por nosotros". No es solo suerte, es un esfuerzo por destacar desde el underground porque "las entradas te las compran porque la música les ha gustado, no por el apellido que tengas".

Una exitosa gira que aterriza en Alicante

Hace ocho meses arrancaron una gira nacional que ha pisado un gran número de ciudades, comenzando en la sala Rockville de Madrid y llenando todos los recintos por los que han pasado. Ahora, ese crecimiento les ha llevado a anunciar una fecha en la sala La Riviera: "Empezamos en una sala de la capital donde cabían poco más de 100 personas y cerraremos la gira de nuevo en Madrid en un recinto con capacidad para 2.200… es una locura, y nos sentimos muy afortunados de estar llegando a tanta gente".

Portada de "Desataron a los perros", el álbum debut de Linaje / INFORMACIÓN

Tras haber recorrido de norte a sur la Península Ibérica, llegan este sábado 29 de noviembre a la Sala Marearock de Alicante (calle del Comercio), donde compartirán escenario con los sevillanos Rienda Suelta, que estarán presentando también su primer larga duración, ¿Dónde está el hombre malo? (El Dromedario Records, 2025). La apertura de puertas será a las 22 horas y todavía quedan entradas a la venta. "Hemos hecho sold out en todas las salas de esta gira y nos queda Alicante, el último concierto del año, con unas 30 entradas todavía disponibles", apunta Romero. "A ver si hacemos lleno; así podremos vacilar de que hemos llenado todos los conciertos de nuestra primera gira", comenta entre risas.

Rompiendo con las nuevas tendencias

Los grupos de guitarra no se están extinguiendo, pero la etiqueta "rock" se camufla en los derroteros del indie. La escena musical nacional se ha nutrido de este tipo de bandas y los jóvenes abrazan la tendencia de grupos como Arde Bogotá, Viva Suecia o Carolina Durante, sonoridades que están siendo el altavoz de una generación. Sin embargo, pese a esa exposición mediática, Linaje asegura haber hecho caso omiso a esas tendencias, prefiriendo "el rock que hemos mamado toda la vida".

"No prestamos atención a este tipo de grupos porque no nos gustan, básicamente. Pero también porque no nos han dado la oportunidad de que nos gusten", asegura entre risas. "En mi casa siempre se ha escuchado lo que se ha escuchado, y yo me he criado en el chiringuito que tenemos, donde pasamos la mayoría del día". Desde pequeño se crió influenciado por el rock hecho por su padre, y los grupos que iban a actuar a Pamplona aprovechaban para peregrinar "a la casa del Kutxi", lo que moldeó su forma de entender la música.

"Veía cómo mi padre tocaba la guitarra, cómo hablaban… Y yo subía a casa y copiaba lo que hacían. Veía a Evaristo y pensaba ‘este tipo está colgado’, pero me encantaba. Con esta crianza, cómo no iba a salir así", admite Aarón. Como Linaje, hay un gran número de grupos que dan rienda suelta al rock and roll, pero que no tienen la visibilidad necesaria como para crear una nueva ola. Por eso, los nuevos discípulos de Berriozar están llamados a liderar la escena cuando artistas como Robe Iniesta o Kutxi Romero cuelguen el micrófono. Son presente y son futuro.