"Miedo sin norma", la aventura novelística del ilustrador Raúl Barceló

Un mundo, con sus normas y distribuciones, cambia de repente. Esta es la premisa que da forma a Miedo sin norma (Editorial Gamperro), la primera novela del diseñador gráfico e ilustrador Raúl Barceló (Alicante, 1976). El autor presentará su obra el próximo viernes 28 de noviembre a las 18.30 horas en la cafetería-heladería Elbït de Alicante (calle Pardo Gimeno, 77). Con una amplia trayectoria profesional al frente de su estudio, Barceló da el salto a la narrativa con una obra que supone, en sus propias palabras, “una crisis creativa más” y que marca un punto de inflexión en su carrera.

En Miedo sin norma, el autor propone un viaje de introspección a través de su protagonista, Santiago Úbeda, un personaje enfrentado a preguntas universales que cualquier lector podría plantearse. La novela destaca por un sentido del humor constante, alejado de la comedia explícita, pero presente en cada giro, cada reflexión y cada situación absurda que atraviesa el protagonista. Barceló incorpora referencias literarias, musicales y artísticas que forman parte de su propio imaginario, construyendo un relato ágil, cercano y profundamente personal.

El alicantino Raúl Barceló presenta "Miedo sin norma", su primera novela / Rafa Arjones

“Es la historia de una persona que viaja del punto A al punto B y al que le pasan cosas por el camino. Una premisa que, a priori, no es nada original, pues desde Homero con Ulises hasta El Señor de los Anillos han utilizado esta fórmula”, admite el autor. Sin embargo, lo que vuelve singular la novela es lo que ocurre entre medias. El protagonista se desplaza por un mundo posapocalíptico que cambia de la noche a la mañana, aunque la historia no gira en torno a virus, catástrofes sanitarias ni apariciones zombis.

“De repente, donde antes había una montaña, ahora hay un río, y donde había mar, aparece un desierto. Ese mundo cambiante genera situaciones diversas con las que el personaje debe lidiar, permitiendo reflexionar sobre que no hay que tomarse la vida demasiado en serio y que nada es eterno”, puntualiza Barceló. En sus poco más de 200 páginas, la novela combina un ritmo constante con la originalidad de un universo donde los colores y las formas tienen un papel fundamental, un guiño directo al oficio del autor y a su mirada de diseñador gráfico.

La presentación de la novela está planteada como un encuentro abierto y consistirá en un diálogo entre el propio autor y la periodista de La Razón Almudena Agulló, además de contar con un turno de preguntas para los asistentes. La entrada es gratuita y permitirá al público acercarse por primera vez a esta obra que combina imaginación, cercanía y el particular sentido del humor de Barceló. La novela se puede adquirir a través de Amazon tanto en formato físico como en kindle.