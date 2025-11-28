Las bandas vuelven a tomar la provincia con conciertos este fin de semana

La banda revelación del momento agota entradas

Siloé, uno de los grupos revelación de la música española actual, actuará mañana a las 21 horas en la nueva sala alicantina Baltimore Live (Marmarela), donde ya han colgado el cartel de entradas agotadas, algo habitual en su gira tras llenar dos veces La Riviera en Madrid. El trío formado por Fito, Xabi y Jaco ha logrado consolidarse en los últimos meses gracias a su atractiva fusión de pop, rock, electrónica y folk, una propuesta que, con solo tres discos —el último, Santa Trinidad—, les ha situado entre las bandas más destacadas del panorama nacional. Su proyección internacional recibió un impulso definitivo cuando la banda Coldplay los recomendó públicamente como uno de los mejores grupos del momento, otorgándoles un prestigio que ha trascendido fronteras. Baltimore Live, Alicante.

Los himnos generacionales de La La Love You sonarán en Torrevieja. / INFORMACIÓN

Sidonie y La La Love You, atracción doble en Torrevieja

Torrevieja da inicio a sus fiestas patronales con una gala musical de altura esta noche a las 21 horas en el Palacio de los Deportes Tavi y Carmona, con las actuaciones de dos de los grupos más destacados del panorama actual. Sidonie, con casi 30 años de trayectoria, ofrecerá su pop elegante y exquisito, recorriendo éxitos como El incendio, Sierra y Canadá y su más reciente álbum Catalan Graffiti, que les mantiene de gira por todo el país. Les acompañará La La Love You, conocidos por su himno generacional El fin del mundo, canción española más escuchada en Spotify y primer tema indie en superar los 100 millones de reproducciones, además de ganadores del Premio MTV al Mejor Artista Español del Año y con proyección internacional en Hispanoamérica y Japón. El grupo continuará deslumbrando al público con nuevos temas como Una boda en Las Vegas y Madrileña, adelantos de su próximo álbum que se publicará a principios del año que viene. Palacio de los Deportes, Torrevieja.

Érase una vez músicos a una banda pegados en Sant Joan

Euterpe trae este fin de semana a tres grandes músicos, cada uno acompañado de sus bandas. Hoy, a partir de las 22 horas, será el turno de Nito Serrano y La Pura Sangre, que tras más de 100 conciertos con sold out presentan su flamante disco Salvaje, un trabajo cargado de amor, vida y raíces expresadas en letras profundas y poéticas. Mañana, a la misma hora y lugar, actuará Frank Suz junto a The Crazzy 88’s, un nuevo formato en el que interpretan temas propios y versiones de grandes clásicos con energía, actitud y buen rollo. El domingo, también en Euterpe pero a las 19.30 horas, llegará Alejandro Rizo y Los Permanentes, banda que, tras ganar varios concursos de cantautores en España, recorre los escenarios nacionales con una fusión perfecta de rock, rumba, pop y bossa. Tres citas imprescindibles para disfrutar de la música en directo en Euterpe. Sala Euterpe, Sant Joan d’Alacant.

La crudeza de Hamlet llega hoy a la Sala Marearock con nuevo disco. / INFORMACIÓN

Guitarras al cielo con los directos de Hamlet y Linaje

La sala Marearock ofrece hoy y mañana dos galas de alto voltaje con algunos de los mejores grupos en su estilo. Hoy, a las 22 horas, será el turno de Hamlet, que tras más de 30 años de carrera presentan su nuevo disco Inmortal, donde J. Molly y sus músicos recuperan el estilo y sonido que los llevó al podio con temas tan potentes como Syberia o La puta y el diablo. Mañana, a la misma hora y lugar, llegará Linaje, banda liderada por Aarón Romero, cantante y compositor, hijo de Kutxi Romero (Marea) y sobrino de Martín (Barricada). Con él, Asier, Aimar, Alain y Asier conforman un grupo que sorprende desde la primera nota con potentes guitarras y baterías que retumban en su debut Desataron a los perros, que presentarán en Marearock. Se trata del último concierto de su gira este 2025, una exitosa primera gira que cuenta todo por sold outs. En Alicante todavía quedan algunas entradas. Sala Marearock, Alicante.

El pop fresco de Avenida se desmarca como una de las sonoridades del futuro. / INFORMACIÓN

La promesa del pop fresco aterriza en Alicante

La sala Stereo presenta mañana, a las 22 horas, al grupo Avenida, formado por jóvenes músicos que crean un pop indie fresco y emocional, con pegadizas melodías y letras que conectan plenamente con el público joven. En poco tiempo, la banda se ha hecho un hueco entre las propuestas emergentes del panorama alternativo nacional. De momento solo cuentan con tres canciones en su haber, pero la recepción que están teniendo a nivel nacional ya es notoria. Sala Stereo, Alicante.

El reinado jazzístico de Perico Sambeat, en La Vila

El domingo, el Auditorio de La Vila acogerá uno de los conciertos más destacados del jazz con Carlos Gonzálbez y Perico Sambeat Jazz Quartet, que actuarán junto con la artista invitada Andrea Motis, trompetista, cantante y compositora catalana reconocida internacionalmente por su sensibilidad y elegancia sonora. Motis se unirá a una formación de lujo encabezada por Gonzálbez, maestro de la guitarra jazz, y Perico Sambeat, uno de los saxofonistas más prestigiosos del país, acompañados del contrabajista Dario Di Lecce y el baterista Vicente Espí, completando un cuarteto de amplia trayectoria. Auditori La Vila.