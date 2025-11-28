Un centenar de piezas del Romanticismo español se exponen por primera vez al público en Alicante

Alicante abraza el Romanticismo en una exposición nacida fruto de la colaboración entre instituciones. La nueva exposición del Mubag, La época romántica. Las colecciones del Museo Nacional del Romanticismo, reúne un total de 280 piezas procedentes del Museo Nacional del Romanticismo, fundado en 1924 por Benigno de Vega Inclán (1858-1942). Hasta el próximo mes de mayo, esta propuesta, diseñada en exclusiva para las salas del Palacio Gravina, invita a hacer un viaje al siglo XIX a través de cuadros, objetos y vestimentas de esa época.

Más de un centenar de las piezas que han viajado a Alicante se exponen al público por primera vez. Se trata de últimas adquisiciones del museo dependiente del Ministerio de Cultura que todavía no habían sido expuestas y que se ofrecen por primera vez en el Museo de Bellas Artes alicantino. Una representación muy variopinta del arte de la época que se muestra en un recorrido con obras de diversa tipología como pinturas, miniaturas, mobiliario, tejidos, indumentaria y objetos de uso personal.

Una mirada artística al siglo XIX español con pinturas, objetos y vestimentas / Jose Navarro

Además, la exposición recoge obra gráfica y escultura de algunos de los artistas más importantes del Romanticismo español como Federico de Madrazo, Antonio María Esquivel o Genaro Pérez Villaamil, así como objetos íntimos de personalidades como Mariano José de Larra o Francisco de Asís. Como novedad, y por primera vez, se ha dedicado un espacio a la mediación cultural para que los visitantes puedan conocer y probar en primera persona el funcionamiento del zootropo, uno de los inventos de la época para conseguir imágenes en movimiento.

Una estructura basada en ejes temáticos

Alejándose de una visión puramente cronológica del arte, el contenido de la exposición se ha organizado en torno a tres grandes ejes temáticos que permiten al visitante explorar el Romanticismo desde diferentes perspectivas: Poder y contrapoder, Territorio e Identidades. De esta manera, esta exposición, comisariada por la técnico María José Gadea y la directora del Museo Nacional del Romanticismo, Carolina Miguel Arroyo, no solo contextualiza la época, sino que invita a reflexionar sobre el impacto que dicha época ha tenido en la vida cotidiana actual.

El ocio del siglo XIX es un punto muy importante de la muestra del Romanticismo / Jose Navarro

Se trata de un recorrido por las raíces de nuestro país, desde el folclore popular y el ocio lúdico hasta las transformaciones sociales que sucedieron en el siglo XIX. Al mismo tiempo, la muestra establece un diálogo que aborda cómo era la sociedad española, los roles asignados a hombres y mujeres y el mundo de la infancia; y nos hace reflexionar sobre el hecho de que no estamos tan lejos de aquellas personas que vivían hace ya dos siglos.

Porque, precisamente, el Romanticismo fue un movimiento cultural europeo que reivindicó la libertad y subjetividad del individuo, la exaltación de los sentimientos y una nueva concepción de la naturaleza. Una fuerza creativa e ideológica que arraigó tarde en España, gracias al regreso de los intelectuales exiliados, que volvieron a su país tras la muerte de Fernando VII. Por tanto, cronológicamente se hace coincidir con el reinado de Isabel II.

Es, por tanto, un viaje al corazón del Romanticismo que permite completar el fondo permanente del Mubag con una perspectiva más profunda, permitiendo entender también cuestiones como las tensiones políticas, los avances tecnológicos y los roles de género. Fue en esta época cuando se produjo una evolución en el concepto de masculinidad, más adecuada a una sociedad como aquella, tan dada a establecer clasificaciones y jerarquías.

También supuso una época de evolución para las mujeres que querían dedicarse al mundo del arte, que pasaron de no tener acceso a clases relacionadas con estas cuestiones a ver cómo se les abrían las puertas de las academias, aunque lejos todavía de pretensiones profesionales. Todo esto se plantea en una exposición que también se complementa con un vídeo del Museo Nacional del Romanticismo, ubicado en el madrileño Palacio de Matallana, que ofrece detalles del montaje de la exposición alicantina.

Una de las obras expuestas en el Mubag, vista a través de un espejo del siglo XIX / Jose Navarro

Colaboración entre instituciones

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha inaugurado este viernes la muestra junto al director del Museo de Bellas Artes Gravina, Jorge A. Soler, destacando la originalidad y calidad del proyecto. "Este ambicioso y atractivo proyecto vuelve a confirmar que, en el ámbito de la gestión cultural, la colaboración entre las instituciones y una coordinación eficaz son esenciales para llegar a todos los ciudadanos, en este caso, combinando arte, historia y cultura para ofrecer una visión integral de una época que marcó profundamente nuestra historia", ha manifestado Navarro.

Por su parte, Soler ha explicado que "la muestra proporciona las claves de este intenso periodo histórico a través de secciones temáticas que buscan ahondar en diferentes cuestiones", afirmando que se trata de una oportunidad única para descubrir tesoros del patrimonio cultural español, "una combinación de obras inéditas y restauradas que pone en valor el compromiso, tanto del Mubag como del Museo Nacional del Romanticismo, con la conservación y difusión del legado artístico del siglo XIX".

Con motivo de esta exposición, se han programado una serie de actividades paralelas, diseñadas para todos los públicos, que consistirán en visitas educativas y talleres para escolares; visitas de pases fijos los fines de semana y visitas concertadas para grupos. Además, los sábados y domingos se realizarán visitas teatralizadas, en las que cobrarán vida dos de los personajes reflejados en la exposición y figuras clave de la época romántica: Mariano José de Larra y Carolina Coronado.