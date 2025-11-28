El sector cultural valenciano estalla: críticas al IVC por impedir la participación profesional en los programas del 2026

El malestar en el sector de las artes escénicas vuelve a aflorar ante la gestión cultural por parte de las instituciones autonómicas. La Asociación Valenciana de Profesionales de la Cultura, Gestió Cultural, ha expresado públicamente su rechazo a la falta de participación del colectivo en la elaboración de programas clave como el Circuit Cultural Valencià (CCV), pese a representar a la mayoría de los gestores que trabajan en él. Una situación que catalogan de "menosprecio" al sector.

La situación tuvo su último episodio el pasado jueves, durante un encuentro profesional organizado por el Institut Valencià de Cultura (IVC) y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) en Chulilla (Los Serranos), donde, según denuncia la asociación, no se permitió intervenir a los profesionales del sector. Este veto motivó que la mayoría de ellos abandonara la sala en señal de protesta, al entender que no interesa el criterio de los profesionales del sector.

Previamente, el encuentro había comenzado con dos mesas redondas sin turno de preguntas ni aportaciones del público, y con actuaciones musicales que, según los asistentes, alargaron innecesariamente la jornada. Finalmente, se presentaron las novedades para el próximo año, entre ellas, la composición del catálogo de compañías y grupos profesionales y el anuncio de que la convocatoria de adhesión de municipios al circuito para 2026 se publicará en abril. Esto, advierten los gestores, volvería a retrasar las resoluciones de las ayudas hasta julio, dificultando que los ayuntamientos puedan programar antes de septiembre.

El anuncio, realizado por el subdirector general del IVC, Ignacio Prieto, generó inquietud entre los profesionales, que no pudieron intervenir después de que la organización informara de que “no era posible dar la palabra porque había otros actos programados”. La situación desencadenó la protesta y posterior salida de la sala de buena parte de los asistentes.

Gestió Cultural ha manifestado su “total rechazo” a la forma en que se desarrolló la jornada, denunciando que se impidiera la libre expresión y el intercambio de ideas en un espacio destinado, precisamente, a mejorar la gestión del circuito. La asociación considera que esta falta de escucha dificulta la corrección de “defectos de gestión” que afectan de manera directa a la programación cultural y a la contratación de espectáculos en los municipios valencianos.