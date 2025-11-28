Seis propuestas de artes escénicas para disfrutar este fin de semana en la provincia de Alicante

Llega el fenómeno «Mamma Mia!»

Mamma Mia! El Musical Lugar: Teatro Municipal de Torrevieja Fecha: Viernes, 17h y 21 h. Sábado, 17h y 21h. Domingo, 16.30h y 20.30h Entrada: Desde 50€

Tras tres temporadas de éxito, más de 1.000 funciones en Madrid y habiendo cautivado a más de 800.000 espectadores, Mamma Mia! El Musical emprende una gira de dos años con la que recorrerá los principales escenarios españoles. Con un total de siete funciones, de las que ayer ya agotó la primera, el espectáculo producido por ATG Entertainment contará con dos pases para la jornada de hoy, dos para mañana y otros dos para este domingo. Así, el fenómeno que ha triunfado en Madrid, hace lo propio por el resto de España. Para quien no conozca este espectáculo, pese a que es más que reconocido a nivel internacional, Mamma Mia! El Musical está basado en los 23 grandes éxitos de ABBA tales como Dancing Queen, Gimme Gimme Gimme, Chiquitita o The Winner Takes It All entre otros. Su producción ha sido galardonada como Mejor Coreografía por los Premios Teatro Musical. Una manera de vislumbrar la historia de una manera diferente.

"Plenilunio", un proyecto escénico dirigido a la primera infancia. / INFORMACIÓN

Espectáculo de títeres adaptado para la primera infancia

Plenilunio Lugar: Caja Negra de Las Cigarreras de Alicante Fecha: Viernes, 18h y 19.30h Entrada: Desde 5€

El festival Festitíteres arranca hoy con el estreno de Plenilunio, de la compañía de Fábrica de Paraules en colaboración con Edycu, en Las Cigarreras. Este ciclo, que cumple su 38 edición en Alicante, se desarrolla hasta el 8 de diciembre y pondrá en escena 16 espectáculos. Plenilunio es un proyecto escénico dirigido a la primera infancia, de 1 a 3 años, que bebe de la tradición oral. Contará con dos pases.

Imagen del espectáculo de comedia "Dos capacitados". / INFORMACIÓN

El humor como símbolo de superación en «Dos capacitados»

Dos capacitados Lugar: Teatro Rio de Ibi Fecha: Domingo, 18h Entrada: Desde 10€

Dos capacitados es un espectáculo de comedia diferente, valiente y único. La premisa consiste en generar humor a partir de las extraordinarias vivencias y logros de Josete (José de Luna), que es un ejemplo claro y sincero en vivo y en directo. Conocido por la película Campeones, pone su persona al servicio de la audiencia para trasladar motivación a través de la risa. Por su parte, Edu Luky aportará el estilo irónico y bizarro de la velada, cumplimentándose a la perfección.

La obra "El camino a La Meca" se inspira en una mujer real, Helen Martins. / INFORMACIÓN

Una liberación que no entiende de edades

El camino a La Meca Lugar: Palau Altea Fecha: Sábado, 20h Entrada: Desde 18€

El camino a La Meca, de Athol Fugard, se inspira en una mujer real, Helen Martins, que se rebeló contra todos los estamentos de su época. Cuenta con la actuación de Lola Herrera, Natalia Dicenta y Carlos Olalla.

Un instante de la comedia "Inmaduros". / INFORMACIÓN

Una reunión de «Inmaduros» en el Principal

Inmaduros Lugar: Teatro Principal de Alicante Fecha: Viernes, 20h. Sábado, 19h Entrada: Desde 14€

Carlos Sobera y Ángel Pardo son dos inmaduros muy diferentes que buscan nutrirse mutuamente para combatir la soltería. Una comedia donde también participan Elisa Matilla, Lara Dibildos, Silvia Vacas y Arianna Aragón.

"Zambra de la buena salvaje", un espectáculo de danza contemporánea. / INFORMACIÓN

Danza contemporánea en el Teatre Arniches

Zambra de la buena salvaje Lugar: Teatre Arniches de Alicante Fecha: Sábado, 21.30h Entrada: Desde 15€

Danza, humor e irreverencia se entrelazan en Zambra de la buena salvaje, un monólogo coral ideado, coreografiado e interpretado por Isabel Vázquez donde lo salvaje se traduce en un acto de resistencia colectiva.