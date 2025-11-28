Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fin de semana | Artes escénicas

Seis propuestas de artes escénicas para disfrutar este fin de semana en la provincia de Alicante

Mamma Mia! El Musical en Torrevieja, los espectáculos Plenilunio, Inmaduros y Zambra de la buena salvaje en Alicante, la comedia Dos capacitados en Ibi o la obra El camino a La Meca en Altea, entre la oferta

El musical, que ya realizó su primera función ayer en Torrevieja, realizará seis pases durante este fin de semana.

El musical, que ya realizó su primera función ayer en Torrevieja, realizará seis pases durante este fin de semana. / INFORMACIÓN

Juan Fernández

Juan Fernández

Llega el fenómeno «Mamma Mia!»

Mamma Mia! El Musical

Lugar: Teatro Municipal de Torrevieja

Fecha: Viernes, 17h y 21 h. Sábado, 17h y 21h. Domingo, 16.30h y 20.30h

Entrada: Desde 50€

Tras tres temporadas de éxito, más de 1.000 funciones en Madrid y habiendo cautivado a más de 800.000 espectadores, Mamma Mia! El Musical emprende una gira de dos años con la que recorrerá los principales escenarios españoles. Con un total de siete funciones, de las que ayer ya agotó la primera, el espectáculo producido por ATG Entertainment contará con dos pases para la jornada de hoy, dos para mañana y otros dos para este domingo. Así, el fenómeno que ha triunfado en Madrid, hace lo propio por el resto de España. Para quien no conozca este espectáculo, pese a que es más que reconocido a nivel internacional, Mamma Mia! El Musical está basado en los 23 grandes éxitos de ABBA tales como Dancing Queen, Gimme Gimme Gimme, Chiquitita o The Winner Takes It All entre otros. Su producción ha sido galardonada como Mejor Coreografía por los Premios Teatro Musical. Una manera de vislumbrar la historia de una manera diferente.

&quot;Plenilunio&quot;, un proyecto escénico dirigido a la primera infancia.

"Plenilunio", un proyecto escénico dirigido a la primera infancia. / INFORMACIÓN

Espectáculo de títeres adaptado para la primera infancia

Plenilunio

Lugar: Caja Negra de Las Cigarreras de Alicante

Fecha: Viernes, 18h y 19.30h

Entrada: Desde 5€

El festival Festitíteres arranca hoy con el estreno de Plenilunio, de la compañía de Fábrica de Paraules en colaboración con Edycu, en Las Cigarreras. Este ciclo, que cumple su 38 edición en Alicante, se desarrolla hasta el 8 de diciembre y pondrá en escena 16 espectáculos. Plenilunio es un proyecto escénico dirigido a la primera infancia, de 1 a 3 años, que bebe de la tradición oral. Contará con dos pases.

Imagen del espectáculo de comedia &quot;Dos capacitados&quot;.

Imagen del espectáculo de comedia "Dos capacitados". / INFORMACIÓN

El humor como símbolo de superación en «Dos capacitados»

Dos capacitados

Lugar: Teatro Rio de Ibi

Fecha: Domingo, 18h

Entrada: Desde 10€

Dos capacitados es un espectáculo de comedia diferente, valiente y único. La premisa consiste en generar humor a partir de las extraordinarias vivencias y logros de Josete (José de Luna), que es un ejemplo claro y sincero en vivo y en directo. Conocido por la película Campeones, pone su persona al servicio de la audiencia para trasladar motivación a través de la risa. Por su parte, Edu Luky aportará el estilo irónico y bizarro de la velada, cumplimentándose a la perfección.

La obra &quot;El camino a La Meca&quot; se inspira en una mujer real, Helen Martins.

La obra "El camino a La Meca" se inspira en una mujer real, Helen Martins. / INFORMACIÓN

Una liberación que no entiende de edades

El camino a La Meca

Lugar: Palau Altea

Fecha: Sábado, 20h

Entrada: Desde 18€

El camino a La Meca, de Athol Fugard, se inspira en una mujer real, Helen Martins, que se rebeló contra todos los estamentos de su época. Cuenta con la actuación de Lola Herrera, Natalia Dicenta y Carlos Olalla.

Un instante de la comedia &quot;Inmaduros&quot;.

Un instante de la comedia "Inmaduros". / INFORMACIÓN

Una reunión de «Inmaduros» en el Principal

Inmaduros

Lugar: Teatro Principal de Alicante

Fecha: Viernes, 20h. Sábado, 19h

Entrada: Desde 14€

Carlos Sobera y Ángel Pardo son dos inmaduros muy diferentes que buscan nutrirse mutuamente para combatir la soltería. Una comedia donde también participan Elisa Matilla, Lara Dibildos, Silvia Vacas y Arianna Aragón.

&quot;Zambra de la buena salvaje&quot;, un espectáculo de danza contemporánea.

"Zambra de la buena salvaje", un espectáculo de danza contemporánea. / INFORMACIÓN

Danza contemporánea en el Teatre Arniches

Zambra de la buena salvaje

Lugar: Teatre Arniches de Alicante

Fecha: Sábado, 21.30h

Entrada: Desde 15€

Danza, humor e irreverencia se entrelazan en Zambra de la buena salvaje, un monólogo coral ideado, coreografiado e interpretado por Isabel Vázquez donde lo salvaje se traduce en un acto de resistencia colectiva.

