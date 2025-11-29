El Ayuntamiento premia a Manzanares como triunfador de la feria

El Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante volverá a vestirse de luces para acoger una nueva entrega de los galardones taurinos que entrega el Ayuntamiento de Alicante a los triunfadores de la Feria de Hogueras 2025. Será un acto solemne que estará presidido por el alcalde de Alicante, Luis Barcala y a él asistirán los máximos representantes de la política, la sociedad y la tauromaquia de toda la provincia. Este año, el grueso de los premios tendrá un marcado sabor alicantino. José María Manzanares, recogerá el premio como gran triunfador del ciclo, al cortar cuatro orejas a sus dos toros en la tarde del lunes 23 de junio con los toros de El Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto. El maestro alicantino, que ya ha confirmado su asistencia, será de nuevo profeta en su tierra, tras haber cuajado una de sus tardes más importantes en su historia como torero de Alicante y en Alicante. Su empaque, su verdad, su manera de poderle a los toros, su gran gusto estético sumado a su magistral manejo de la tizona le han hecho merecedor, sin discusión del máximo galardón que otorga el Ayuntamiento de su ciudad.

Además de Manzanares, el novillero alicantino Javier Cuartero será otro de los premiados, en este caso con un galardón que le reconoce como mejor novillero del pasado ciclo. Cuartero abrió la puerta grande en la novillada con picadores celebrada el pasado 20 de junio, en la tarde en la que hacía su presentación con caballos en su tierra. En aquella ocasión compartió coarte con los también alicantinos Borja Escudero, ganador del primer Circuito Valenciano de Novilladas y Kevin Alcolado, otro de los novilleros importantes de la ciudad. En aquella tarde Cuartero cortó una oreja a cada uno de sus novillos del hierro salmantino de Pedraza de Yeltes.

Premio especial compartido recibirán las ganaderías de Victorino Martín y Núñez del Cuvillo por aportar bravura, clase y fondo en los dos toros que fueron premiados con el indulto en la feria, un hecho que tardará tiempo en repetirse dentro del mismo ciclo. Los toros "Bohemio" y "Gavilán" serán premiados y sus ganaderos recibirán dicho merecido galardón.

Dos menciones en una gran feria

Además de los citados premios, habrá lugar para dos menciones especiales dentro de los premios. Por un lado, el matador de toros de Gerena, Manuel Escribano, además pregonero taurino recibirá una mención especial por crear "Una tarde para la historia". Recordemos que Escribano se acarteló en solitario con seis toros de Victorino Martín en la tarde del sábado 28 de junio. Como resultado de su actuación, además de la variedad, el riesgo y la emoción desde el principio, un toro fue indultado y el diestro abrió la puerta grande al cortar un total de 5 orejas escribiendo una nueva página en su historia y en la de la Plaza de Toros de Alicante. Así mismo, los alumnos de la Escuela Taurina Municipal, Iker Ruiz y Cristóbal Granero serán objeto de otra mención especial por sus destacadas actuaciones en la segunda clase práctica celebrada el pasado 27 de junio. En ella ambos cortaron un rabo y demostraron el buen nivel de los alumnos de la escuela municipal. La gala de entrega tendrá un horario de tarde y la entrada será libre hasta completar aforo. De nuevo, el corazón taurino de Alicante demuestra latir con fuerza y gozar de muy buena salud.