Del bosque al hogar: la arquitecta que redefine la artesanía sostenible en Alicante

En una casa-taller de Alicante en la que la luz actúa casi como un material más de trabajo, la artista y ebanista Anja Brinkmann ha desarrollado un universo creativo propio donde la madera recuperada adquiere nueva vida y se transforma en pieza funcional y, al mismo tiempo, en parte de un espacio concebido para experimentar con el arte habitable. Un trabajo meditativo que busca tender puentes con el cuidado al medio ambiente y crear obras que tengan un sentido práctico.

Bajo el lema Art for Living and Joy, ["arte para vivir y disfrutar"], Brinkmann, creadora de trayectoria internacional, ha consolidado un método de trabajo en el que convergen arquitectura, sensibilidad artística y una artesanía contemporánea ligada al territorio y a la sostenibilidad. "Me siento más cómoda en una ferretería que en una perfumería", bromea la artista, que consigue sacar rédito de materiales aparentemente inservibles para darles una segunda vida.

La artista trabaja en una lámpara creada con trozos de una persiana antigua / Jose Navarro

Brinkmann, nacida en Alemania y criada entre Holanda y Reino Unido, desarrolló su carrera académica en ciudades como Aachen, Londres y Oxford, donde se tituló en Arquitectura. Pero fue en Alicante, donde reside desde hace casi tres décadas, pues llegó en 1997 haciendo autostop desde Londres, donde encontró el lugar idóneo para desplegar una obra íntima y experimental. Tras iniciarse en estudios de arquitectura, pronto descubrió que necesitaba un contacto directo con los materiales y fue precursora de la creación orgánica y artesanal.

"Quiero generar poca huella ambiental en el planeta utilizando los menos recursos posibles, prefiero que mi huella sea la de la belleza", admite la artista, que trabaja sus piezas entre la intuición del arte y la lógica del ingeniero. Trabaja tanto por pedido como por estímulos, y suyas son decoraciones como las del interior de la librería 80 Mundos, anteriormente Pynchon&Co. "Combino diseño con creación, elaborando piezas de artesanía a través de ideas novedosas", explica.

Porque la madera recuperada es la materia prima que más utiliza, debido principalmente a que suelen ser más resistentes y estables porque provienen de árboles que crecieron lentamente y fueron talados hace mucho tiempo. Además, su densidad y durabilidad son mayores que muchas maderas actuales de crecimiento rápido. Sin embargo, también utiliza otro tipo de materiales como la cuerda, el cobre o cualquier otro tipo de elemento que pueda sugerirle una empleabilidad concreta.

Creación artística para un día a día sostenible

La premisa de Brinkmann es la de crear obras que tengan un sentido vital, más allá de ser un mero objeto de exposición. Prueba de ello es su propia casa, una vivienda de los años 40 que ha transformado íntegramente. Se encargó tanto de diseñar la reforma como de crear cada mueble, lámpara o estructura para generar un ambiente acogedor y reciclado en su gran mayoría. También se encargó de dar forma a un piso superior inexistente en la construcción original donde actualmente se ubica el dormitorio, que se eleva sobre el taller.

Unas de las últimas creaciones de la arquitecta residente en Alicante / Jose Navarro

La sostenibilidad es otro pilar fundamental de su trabajo. Brinkmann se nutre casi siempre de maderas recuperadas o de ramas singulares que encuentra en bosques, riberas o embalses. De esos materiales nacen lámparas esculturales, muebles o piezas suspendidas que parecen trazos dibujados en el aire. Su obra ha viajado a espacios de muy distinta naturaleza como restaurantes, hoteles, tiendas, estudios de yoga o viviendas particulares, y ha expuesto en lugares como Madrid, Ámsterdam, Río de Janeiro o Colonia.

Puertas abiertas para acudir a su taller

Quienes quieran descubrir su universo de cerca tendrán la oportunidad los próximos 13 y 14 de diciembre, fechas en las que la artista abrirá su taller al público. Durante el fin de semana ofrecerá demostraciones de proceso, exhibición de piezas y venta de objetos que pueden convertirse en regalos navideños diferentes. Además, impartirá talleres gratuitos sobre iluminación, decoración y claves para transformar un espacio, previa inscripción a través de su Instagram (@brinkmannanja) o por correo electrónico (anjabrinkmann.arte@gmail.com).

"Mi objetivo es crear piezas que acompañen, que duren, pero que también conmuevan", explica. Esa filosofía ha hecho que su trabajo aparezca en publicaciones como VOGUE, AD o ELLE Deco, y que su taller alicantino se haya convertido en un punto de referencia para quienes buscan arte que pueda vivirse, tocarse y habitarse. En sus manos, la madera es más que una materia prima, con la premisa de "ser creativa, no solo una fábrica de mesas". Una labor vocacional de una artista activa en el movimiento ambiental.