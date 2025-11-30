Ficha técnica Formación: Claudia Sáez (voz y teclado), Carla Sáez (voz y guitarra), Luis Molina (batería), Marta Valero (bajo), Dani Landete (guitarra) Procedencia: San Vicente del Raspeig, Alicante Discos: Sin discos Año de comienzo: 2024

Vivimos una época en la que el público es el gran beneficiado de la música. Estamos a un solo clic de conocer nuevas bandas, ya estén en tu pueblo o al otro lado del charco. Se habla mucho de la democratización de la música a nivel artístico, totalmente cierta, pero poco de las facilidades que tenemos las personas de a pie para dar con grupos que sorprenden con su propuesta musical.

Es el caso de Las Chavalas, un grupo de Alicante que ha sabido moldear sus influencias y dar rienda suelta a un sonido pop-punk que está calando en la gente. Con Elastica como principales referentes, desarrollan un sonido muy fresco donde hablan de las inquietudes de la juventud. Crean canciones que plasman la necesidad de encontrar su lugar en un mundo cada vez más atropellado, con sueños caídos y constantes demandas de amor.

Un proyecto musical que arrancó con pies de plomo, intentando buscar el lugar desde el que poder dar rienda suelta a sus creaciones surgidas del corazón, sirviéndoles para disfrutar del proceso y no sentirlo como algo impuesto. "Antes de formar este grupo, teníamos una banda que no terminaba de funcionar. Sentíamos la necesidad de hacer algo más divertido, que pudiera conectar más con la gente y con lo que poder pasarlo bien", apuntan Las Chavalas. "Antes todo era más serio e introspectivo, y eso no nos motivaba mucho".

Su primera actuación tuvo lugar en el Castillo de Santa Bárbara, dentro de los Conciertos del Baluarte programados por Producciones Baltimore, donde telonearon a una de las bandas del momento: Shego. Ahora, con un recorrido aún corto, han sido programadas dentro de la agenda de Oasis Elche y han compartido escenario con La Banda de Late Motiv en un homenaje a los Beatles celebrado en la Sala The One de San Vicente del Raspeig.

Su siguiente cita será el próximo 5 de diciembre en la Sala Marearock de Alicante, compartiendo escenario con TG&SOA y Alabayos. "El directo es donde de verdad nos sentimos nosotras mismas. Es cierto que tocamos muchos temas que todavía no están subidos, algunos incluso no están ni terminados, pero es lo que más disfrutamos", explican.

Un presente de creación casera

Las Chavalas es sinónimo de trabajo casero. Sus canciones nacen así, fieles a una autogestión que no les permite dar grandes zancadas. Están sumidas en un proceso de creación en el que ellas son sus propias productoras, afinando el oído con el tiempo y dando forma al sonido que realmente las representa.

"Por ahora nos faltan recursos económicos para pagar un estudio profesional. Somos jóvenes y, entre el trabajo y los estudios, está complicado dar ese salto. Estaríamos encantadas de que esa mejora llegase en un futuro, pero no nos genera ansiedad producirnos nosotras mismas: tiene el beneficio de aprender sobre la marcha y comprobar qué es lo que más nos gusta", admiten.

Actualmente están dando forma al que será su primer EP, que previsiblemente verá la luz estas navidades. De esta manera, consolidarán el nombre de Las Chavalas como un proyecto serio que, a juzgar por lo mostrado hasta ahora, tiene un futuro muy prometedor si mantiene este buen hacer. Porque hay detalles que marcan la diferencia, como repartir fanzines caseros en sus conciertos para que los asistentes puedan cantar las canciones y conocer algo más sobre ellas.

"Como en los conciertos la gente no se sabe los temas, elaboramos fanzines caseros con las letras para que puedan cantar. Además, escribimos también cosas sobre el grupo al que acompañamos, lo que hace que cada uno sea único y algunos de nuestros seguidores hagan de ellos piezas de coleccionista", ironiza la banda. Son esos pequeños gestos los que marcan la diferencia y aseguran un futuro prometedor para esta propuesta alicantina destinada a convertirse en una de las revelaciones de la escena indie nacional.