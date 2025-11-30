El grupo de teatro Pla i Revés hace pleno en el XIII Certamen de Teatro Amateur Vila de Canet

El teatro amateur de Altea está de enhorabuena. El grupo Pla i Revés recibió este sábado en Canet d’en Berenguetr (Valencia) los mejores galardones del XIII Certamen Amateur Vila de Canet: Premio a la mejor obra para su producción propia “Tanqueu al ixir”, premio a la mejor dirección para Morgan Blasco y premio al mejor actor para Joan Carratalá. Con estos premios, el grupo teatral clausura un bienio exitoso en donde ha representado por varias localidades de la Comunidad Valenciana las obras “El Joc”, estrenada el 3 de junio de 2023 en el Palau Altea, y “Tanqueu al ixir”, estrenada también en el Palau Altea el pasado 31 de mayo, recibiendo varios premios en ambas representaciones.

Miembros de Pla i Reves en la clausura del Certamen de Teatro en Valenciano Vila de Canet. A la derecha, Joan Carratala, premio al mejor actor / INFORMACIÓN

Así, con “El Joc”, una trama que se centra en un “scape room” lleno de enigmas y misterios, la actriz María de La Hoz recibió en mayo de 2024 el premio a la mejor actriz de reparto en la XIX Primavera de Teatro Ciudad de Quartell (Valencia), y en noviembre de ese año se le otorgaba en el I Certamen Nacional de Teatro Aficionado de Algueña el premio a la mejor obra y el premio a la mejor escenografía diseñada por Ramón Urios

Por otro lado, con “Tanqueu al ixir”, una comedia casi absurda que refleja cuan patéticos pueden llegar a ser cuatro “machos como Dios manda” que buscan una casa donde vivir pase lo que pase, el actor Matíes Serrat recibió el pasado día 15 el premio al mejor actor secundario en la V Mostra de Teatre Amateur del Perelló (Valencia), y también el grupo estuvo nominado a mejor escenificación, mejor obra, mejor actor y mejor dirección. Premios estos tres últimos que sí recibieron en el XIII Certamen Amateur Vila de Canet durante su clausura.

Un trabajo con muchos sacrificios y horas de ensayo

Tras la recepción de los premios, el presidente de Pla i Revés, Joan Carratalá, ha mostrado este domingo su “satisfacción y orgullo” por estos premios que vienen “después de muchos sacrificios, horas de ensayos y viajes en donde por el camino vamos encontrando aplausos, agradecimientos, y palabras bonitas del aprecio de públicos por todas partes”.

Carratalá ha añadido que “todo esto nos anima a seguir paseando el nombre del grupo Pla i Revés y del pueblo de Altea allá por donde vamos a actuar. Hemos vuelto a casa con los trofeos de mejor dirección para Morgan Blasco, de mejor actor para mí (risas) y de mejor obra. No podemos estar más contentos. Damos la enhorabuena al resto de grupos por poner el hombro para agrandar el teatro amateur y, sobre todo, agradecemos al grupo de teatro de Canet, El Molinete, por la organización del certamen y por ser tan admirables”.

Finalmente, el presidente de Pla i Revés ha recordado que el grupo organiza el certamen Alteatre todos los veranos desde hace 23 años “con gran éxito de participación de grupos de teatro amateur de toda España”. Que sus actores representan las escenas congeladas del Calvario en la Semana Santa de Altea, “y este año también hemos empezado en Altea la Vella”, además de que desde 1995 “hacemos durante las fiestas patronales la escenificación de la llegada por mar del Cristo del Sagrario a Altea basada en una leyenda que se ha transmitido de padres a hijos desde 1617”. Y ha adelantado que “estamos preparando un nuevo espectáculo que estrenaremos en 2026. Por lo pronto hemos convocado un concurso de carteles para publicitarlo”, ha apostillado.