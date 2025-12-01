Alicante Smartphone Film Festival crece: más de 260 cortos realizados con el móvil desde 13 países

Alicante Smartphone Film Festival se ha ganado su puesto como único certamen de la Comunidad Valenciana dedicado exclusivamente a cortometrajes realizados con dispositivos móviles, en sintonía con las nuevas tecnologías y el creciente uso del móvil como herramienta para contar historias. En apenas cuatro ediciones, el festival ha pasado de recibir 150 trabajos -de hasta 10 minutos de duración- a 260 en la actualidad y sigue aumentando la cuota internacional de participantes con creadores de 13 países que han remitido sus trabajos hasta el pasado mes de noviembre.

Así lo ha manifestado este lunes en la presentación del festival David Seva, el director de este certamen que nació con la resaca de la pandemia, en 2022, que en su primera edición distinguió como ganador al actor y director Paco León con Vecinoooo, una historia contada con el móvil durante el confinamiento. Seva ha presentado la cuarta edición de Alicante Smartphone Film Festival, que se celebrará del 9 al 13 de diciembre en distintos espacios de la ciudad con la colaboración de la Diputación de Alicante, la Agencia Local de Desarrollo del Ayuntamiento de Alicante y el Institut Valencià de Cultura.

El certamen presentará en breve el jurado y los 60 cortos seleccionados que competirán por alguno de los premios de las distintas categorías -Ficción, Comedia, Animación, Internacional, Provincia de Alicante- que suman en total 2.500 euros en galardones, que también reconoce al mejor actor, actriz y director/a. David Seva ha indicado que, aunque aún se encuentran realizando el visionado de trabajos, entre las obras participantes se observan "historias, mayoritariamente, de suspense y dramas con una parte emocional fuerte, en especial entre los más jóvenes".

Más directoras que directores y nuevos países

También ha informado de que las mujeres van ganando terreno en este tipo de certámenes y superan ya en participación a los hombres. Así mismo, entre los 260 cortometrajes presentados, alrededor de 120 proceden de la provincia de Alicante y el resto de otros puntos de España, junto a otra decena de países, que incluyen Francia, México, Brasil, Perú, Estados Unidos, Italia, Costa Rica, Alemania, Venezuela, Argentina, Filipinas y Países Bajos.

Ganadores de la anterior edición celebrada en 2024 / INFORMACIÓN

El festival, además, expande su presencia fuera de nuestro país, ya que el pasado año estrechó lazos con el Vertical Movie Festival de Roma, festival de cortometrajes en formato vertical, y este año ampliará la proyección internacional del certamen con la previsión de proyectar los cortometrajes ganadores en Alicante en Roma en 2026.

Cortometrajes alicantinos participantes

Por otro lado, dentro de la sección Provincia de Alicante, que pretende dar visibilidad al talento cinematográfico del territorio más próximo, van a participar cortometrajes de las localidades de San Vicente Del Raspeig, Novelda, Jijona, Petrer, Elche, Torrevieja, San Juan de Alicante, Santa Pola, Daya Nueva, Orihuela, Benidorm y Elche. Este premio está dotado con 500€ y la distribución durante un año del corto en festivales nacionales en colaboración con Movibeta.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha comentado que esta sección "pone en valor los trabajos de los realizadores de la provincia de Alicante, que cada año cuenta con más participantes, cantera de los futuros directores", mientras la concejal de Empleo y Fomento, Mari Carmen de España, ha destacado el carácter "innovador" y de "emprendimiento " que propone la iniciativa, "con un formato novedoso que apuesta por las tecnologías dentro del mundo del cine".

Programa de actividades de Alicante Smartphone Film Festival

Las actividades comenzarán con el taller Iniciación al cine con Smartphone, el martes 9 en el Centro de Emprendedores y el miércoles 10 en el Tossal Lab, donde los participantes aprenderán técnicas prácticas para crear cortometrajes con sus móviles y conocerán de primera mano el funcionamiento de un set de rodaje.

El miércoles 10 en el MARQ y el jueves 11 en Puerta Ferrisa, tendremos las proyecciones de los cortometrajes seleccionados del festival.

El jueves 11, simultáneamente, el Aula del Hospital General Doctor Balmis se convertirá en un plató de rodaje con la sección Hospital de Cine, dirigida por el Jefe de Servicio de Pediatría, Javier González de Dios, en la que niños hospitalizados serán los protagonistas.

Cartel de la actual edición / INFORMACIÓN

El viernes 12 tendrá lugar un divertido encuentro con el público protagonizado por el actor alicantino Luis Miguel Seguí (La que se avecina, Del lado del verano), donde hablará de su trayectoria como actor por segundo año consecutivo

El sábado 13 de diciembre se celebrará la Gala de Clausura, en el Teatre Arniches, donde se entregarán los premios en las distintas categorías y se rendirá homenaje al cine realizado con móvil.

El director del certamen, David Seva Morera, ha destacado "el crecimiento del festival y su papel como punto de encuentro entre cineastas y público, impulsando la creatividad y el gran talento". La codirectora del certamen Victoria Seva Mira resaltó la importancia de este festival siendo pionero en España exclusivo con smartphone y vinculándolo con los talleres formativos de iniciación al cine.