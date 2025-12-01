Altamira y su lucha contra la hispanofobia

La Universidad de Alicante culminará este martes 2 de diciembre el programa de actividades desarrollado este otoño dentro del Año Altamira, iniciativa promovida por el Ayuntamiento de El Campello, con una conferencia del politólogo y profesor José Ferrándiz Lozano. La charla, titulada Rafael Altamira contra la hispanofobia y la leyenda negra, se enmarca en el ciclo Tardes con Rafael Altamira, tendrá lugar a las 19 horas en la Sede UA Ciudad de Alicante y se podrá seguir en directo a través de este enlace.

En su intervención, Ferrándiz analizará la postura del reconocido jurista, historiador y humanista alicantino ante la hispanofobia y la llamada “leyenda negra” sobre el colonialismo español. Desde su participación en el Congreso pedagógico hispano-portugués-americano de 1892, Altamira se implicó activamente en el debate americanista, defendiendo la necesidad de restablecer el crédito histórico español mediante una investigación rigurosa y basada en fuentes documentales, capaz de iluminar tanto los aspectos civilizadores de la etapa colonial como sus errores.

El conferenciante repasará también la trayectoria americanista de Altamira como catedrático de Historia del Derecho en la Universidad de Oviedo y posteriormente de Instituciones civiles y políticas de América en la Universidad Central. En este ámbito, el intelectual escribió numerosas obras, impartió conferencias, colaboró en prensa y revistas especializadas y protagonizó un viaje de diez meses por el continente americano, entre 1909 y 1910, como delegado de la Universidad de Oviedo para establecer contactos con centros de educación superior.

Sobre el conferenciante

José Ferrándiz Lozano es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED, donde obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado. Ha sido profesor de Ciencia Política en la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Elda, adscrita a la Universidad de Alicante, hasta su reciente jubilación. También ha desempeñado los cargos de decano del Colegio de Sociología y Politología de la Comunitat Valenciana y director del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, y actualmente forma parte de la Junta Directiva de la Asociación Valenciana de Escritores y Críticos Literarios.

Especialista en la figura de Altamira, Ferrándiz codirigió el libro Rafael Altamira: idea y acción hispanoamericana y coordinó el monográfico Altamira, una voz que traspasa el silencio, ambos publicados por el IAC Juan Gil-Albert en 2012. Asimismo, ha estudiado su pensamiento en volúmenes colectivos como Pensamiento político de la España contemporánea (Trotta, 2013) y Pensar las crisis políticas en la España contemporánea (Tecnos, 2024). En su faceta como investigador de prensa histórica, rescató para Hoja del Lunes el episodio que documenta la concesión a Altamira del título de Socio de Honor de la Asociación de la Prensa de Alicante en 1910, tras su regreso de América.